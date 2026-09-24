Şi Cinping 11 yıl sonra Beyaz Saray'da ağırlanıyor, ankette olumsuz görüşler sürüyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Şi Cinping 11 yıl sonra Beyaz Saray'da ağırlanıyor, ankette olumsuz görüşler sürüyor

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, ABD Başkanı Trump'ın davetiyle 11 yıl aradan sonra ABD'ye ilk resmi ziyaretini yapıyor. Pew'in 14-20 Eylül anketine göre Çin'e olumlu bakanlar 2021'de yüzde 11'ken 2026'da yüzde 19'a çıktı, ancak olumsuz görüşler yüzde 54 ile hala baskın.

ABD'de yapılan anketlerde, son yıllarda Çin'e yönelik olumlu görüşlerde artış gözlenmişse de olumsuz bakış açısının hala baskın olduğu görüldü.

ABD Başkanı Donald Trump'ın daveti üzerine 11 yıl aradan sonra ABD'ye ilk resmi ziyaretini yapan Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, bugün Beyaz Saray'da ağırlanıyor.

ABD merkezli Pew Research şirketinin 14-20 Eylül tarihlerinde yürüttüğü ankete göre, Çin'e yönelik olumlu görüşlerde son yıllarda artış kaydedilse de olumsuz görüşlerin hala hakim olduğu görüldü.

2021'de Çin'e olumlu bakanların oranı yüzde 11 iken, bu oran 2026'da yüzde 19'a çıktı.

Çin'e karşı tarafsız görüş bildiren katılımcıların oranı 2021'de yüzde 20 iken, 2026'da yüzde 27'ye yükseldi. Öte yandan, Çin'e karşı olumsuz görüş bildirenlerin oranı son 5 yılda yüzde 68'den yüzde 54'e düştü. Bu ülkeye "çok soğuk" bakan katılımcıların oranı yüzde 47'den yüzde 34'e geriledi.

Büyük çoğunluk "dostane" ilişkilerden yana

Chicago Küresel İlişkiler Konseyinin (Chicago Council on Global Affairs) 10-21 Temmuz tarihlerinde yaptığı ankette de Amerikan kamuoyunun, Çin'e daha sıcak baktığı, bu ülkeyi tehdit olarak görmekten ziyade işbirliği alanlarının genişletilmesini desteklediği görüldü.

Buna göre ABD'lilerin yüzde 57'si, ülkelerinin Çin'le dostane ilişkiler kurması gerektiği görüşünü paylaşırken yüzde 40'ı, Çin'in gücünün sınırlandırılmasından yana görüş bildirdi.

Çin'in "topraklarını genişletme hedeflerini ABD için kritik bir tehdit" olarak görenlerin oranı 2022'de yüzde 52 iken, bu oran 2026'da yüzde 41'e geriledi.

Anketler, özellikle genç kesimlerde daha belirgin olduğu görülen bu değişimin nedenlerine ilişkin net bir sonuç ortaya koymazken uzmanlar, Kovid-19 salgınına ilişkin anıların giderek silikleşmesi, Çin'in teknoloji alanındaki atılımlarına yönelik farkındalığın artması ve Trump'ın ticaret politikalarına duyulan hoşnutsuzluğun bu değişimde etkili olduğuna işaret ediyor.

Kaynak: AA
Amerika Birleşik DevletleriÇin Halk CumhuriyetiDonald TrumpABD BaşkanıBeyaz SarayXi JinpingPolitikaGüncelEylülDünyaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

40 yıldır boş duran araziye dünyanın dört bir yanından fidan taşıdı 40 yıldır boş duran araziye dünyanın dört bir yanından fidan taşıdı
Karadeniz’de av bereketi tezgaha yansıdı: Palamudun tanesi 50 lira Karadeniz'de av bereketi tezgaha yansıdı: Palamudun tanesi 50 lira
Avukatın boğazına bıçak dayadı 7 yıl 1 ay hapisle serbest bırakıldı Avukatın boğazına bıçak dayadı! 7 yıl 1 ay hapisle serbest bırakıldı
Mansur Yavaş’ın istifası sonrası ABB Meclisi 1. Başkan Vekili Ertan Işık da istifa etti Mansur Yavaş'ın istifası sonrası ABB Meclisi 1. Başkan Vekili Ertan Işık da istifa etti
Eşini vurup iki bacağının kesilmesine neden olmuştu: Sanıktan mahkemede özür Eşini vurup iki bacağının kesilmesine neden olmuştu: Sanıktan mahkemede özür
BM Genel Kurulu’nda konuşan Şara, İsrail’e resti çekti BM Genel Kurulu'nda konuşan Şara, İsrail'e resti çekti
13:17
Sadettin Saran pes etmedi ABD’li devi yanına alıp 400 milyon dolara hazırlanıyor
Sadettin Saran pes etmedi! ABD'li devi yanına alıp 400 milyon dolara hazırlanıyor
12:57
Fon soruşturmasının kilit ismi Muhammed Yarız’ın 200 milyonluk araçlarına el konuldu
Fon soruşturmasının kilit ismi Muhammed Yarız'ın 200 milyonluk araçlarına el konuldu
12:44
28 ilde yapılan son seçim anketinde büyük sürpriz
28 ilde yapılan son seçim anketinde büyük sürpriz
12:02
Fon soruşturması kapsamında 750 milyon liralık varlığa el konuldu
Fon soruşturması kapsamında 750 milyon liralık varlığa el konuldu
11:58
9024’te akılalmaz olay Kaleci direğe yapıştı, penaltı boş kaleye atıldı
90+24'te akılalmaz olay! Kaleci direğe yapıştı, penaltı boş kaleye atıldı
11:04
Trump’tan Şi’ye savaş uçaklı karşılama Yüzündeki ifade dikkat çekti
Trump'tan Şi'ye savaş uçaklı karşılama! Yüzündeki ifade dikkat çekti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.09.2026 13:20:37. #.0.2#
SON DAKİKA: Şi Cinping 11 yıl sonra Beyaz Saray'da ağırlanıyor, ankette olumsuz görüşler sürüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei