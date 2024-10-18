Sibel Tatar, Sanat Sergilerini Ziyaret Etti

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Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın eşi Sibel Tatar, İstanbul Kültür Yolu Festivali kapsamında Atatürk Kültür Merkezi'nde açılan sergileri ziyaret etti.

İstanbul Vali Yardımcısı Serap Özmen ile KKTC Konsolosu Fatma Demirci'nin eşlik ettiği Tatar, "Warhol'un Dünyası-Pop Art'ın İkonu" ile "Pablo Picasso-Resimden Seramiğe Bir Serüven" sergilerini inceledi.

Ziyaretin ardından AA muhabirine açıklamada bulunan Tatar, sergileri çok beğendiğini belirterek, " AKM'de olmak çok güzel. Bütün aracı olanları tebrik ediyorum. Picasso'nun ve Andy Warhol'un burada sergilenmesi büyük bir güzellik. Ben de burada olmaktan büyük bir zevk aldım." dedi.

Sibel Tatar, Picasso hayranı olduğuna dikkati çekerek, "Sanatseverler mutlaka seyretsin. Daha çok sanatçının sergilerinin geleceğini duydum. Takip etmek istiyorum. Bir çağrı yapmış olayım. Tüm sanatseverler muhakkak gelsin, ziyaret etsin. Hatta sanatsever olmadığını zannedenler bile bu sergilere gelirse bence sanatsever olacaklardır." şeklinde konuştu.

Picasso'nun kübizm akımı altında yaptığı eserleri çok beğendiğinin altını çizen Tatar, Picasso ve Andy Warhol'un çok üretken sanatçılar olduğunu gördüğünü söyledi.

Sergiler, 31 Aralık'a kadar görülebilecek.