Sıcak Hava Yaşamı Olumsuz Etkiliyor

Gaziantep, Şanlıurfa, Malatya, Kilis ve Kahramanmaraş'ta etkili olan sıcak hava hayatı olumsuz etkiliyor.

Gaziantep'in işlek meydan ve caddelerinin özellikle öğlen saatlerinde boş olduğu gözlemlendi.

Döner ustası Rüstem Dalkan, AA muhabirine, sıcak havada çalışmanın zorluklarından bahsederek, "Hava çok sıcak biz de dönerin başında zorlanıyoruz. İş olmadığı zaman kapıyı kapatıp klimanın yanına geçiyorum, orada serinlemeye çalışıyoruz. Özellikle öğle saatlerinde çok aşırı sıcak oluyor. Mecbur 1 ay boyunca böyle çekeceğiz." dedi.

Kentte sıcaklığın 39 dereceye kadar çıktığı görüldü.

Şanlıurfa

Türkiye'de sıcaklığın en yüksek ölçüldüğü kentleri arasındaki Şanlıurfa'da da termometreler 50 dereceyi gösterdi.

Sıcaktan korunmak isteyen bazı vatandaşlar parklara sığınırken, bazıları Balıklıgöl Yerleşkesi'ndeki yeşil alanlarda serinlemeye çalıştı.

Kimi vatandaşların şapka, şemsiye ve kağıt kullanarak, kimilerinin ise kafelerde soğuk buharlı su püskürtme sistemleriyle serinlemeye çalıştığı görüldü.

Malatya

Malatya'da sıcaklığın mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi nedeniyle cadde ve sokaklar boş kaldı.

Kent merkezindeki İnönü Caddesi'nde sıcak nedeniyle araç ve yaya yoğunluğunun azaldığı gözlendi. Vatandaşlar aşırı sıcaktan korunmak için çok fazla dışarı çıkmadı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan hava değerlendirmesinde, sıcaklığın bölge genelinde mevsim normallerinin 3 ila 5 derece üzerinde seyredeceği belirtilerek, 11.00-16.00 saatleri arasından yaşlılar, çocuklar ile kronik rahatsızlıkları bulunanların sıcak çarpmasına karşı tedbirli olması istendi.

Kilis

Sıcaklığın 36 derece ölçüldüğü kentte vatandaşlar, park ve bahçelerdeki gölgelik alanlarda dinlenmeyi tercih ederken, bazıları da kentteki havuzlarda serinledi.

Öğle saatlerinde etkisini artıran sıcak hava nedeniyle vatandaşlar gölge ve kapalı alanları tercih etti.

Kentin en kalabalık yerlerinden Cumhuriyet Caddesi ve Cumhuriyet Meydanı'nda sıcak hava nedeniyle sakinlik gözlendi.

Kahramanmaraş

Sıcak havanın etkili olduğu Kahramanmaraş'ta da termometreler 41 dereceyi gösterdi.

Hava sıcaklığının 38 derece ölçüldüğü, nem oranının da arttığı kentte vatandaşlar serinlemek için park, havuz ve gölge yerleri tercih etti.

Vatandaşlar, yüksek kesimlerde baraj kenarlarında da serinlemeye çalıştı.

Hava sıcaklığının hafta sonuna kadar etkili olması bekleniyor.????