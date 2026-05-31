Sıfır Atık Festivali'ne Davet - Son Dakika
31.05.2026 18:20
Enerji Bakanlığı, Yavuz Gemisi'yle Sıfır Atık Festivali'ne çağrı yaptı. Festival 4-7 Haziran'da!

ENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Yavuz Derin Deniz Sondaj Gemisi'ne 'Sıfır Atık Festivali' yazılı pankart asarak, İstanbul'da 4-7 Haziran tarihleri arasında düzenlenecek Sıfır Atık Festivali için çağrı yaptı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; Sıfır Atık Festivali, '1-7 Haziran Sıfır Atık Haftası'nda Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile Sıfır Atık Vakfı iş birliğinde 4-7 Haziran tarihlerinde İstanbul Atatürk Havalimanı'nda gerçekleştirilecek. Festival için geri sayım sürerken Mavi Vatan'daki derin deniz sondaj gemilerinden Yavuz'dan festivale davet geldi.

'ROTANIZ SIFIR ATIK FESTİVALİ OLSUN'

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, sanal medya hesaplarından Yavuz Derin Deniz Sondaj Gemisine 'Sıfır Atık Festivali' yazılı pankart asıldığı anlara ilişkin bir görüntü paylaştı. Paylaşımda, "Yavuz Sondaj Gemimizden mesaj var! Biz Mavi Vatan'da enerjide tam bağımsız Türkiye için çalışırken, sizin rotanız Sıfır Atık Festivali olsun. 'Enerjide Verimlilik, Gelecekte Dönüşüm' mottosuyla düzenlenen Sıfır Atık Festivali, 4-7 Haziran tarihlerinde Atatürk Havalimanı'nda. Geleceğe yön veren bu büyük dönüşümün bir parçası olmak için festivalde buluşalım" ifadelerine yer verildi.

BİRÇOK ETKİNLİK OLACAK

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Sıfır Atık Festivali'nde hazırlayacağı etkinliklerle enerji alanında atılan adımları anlatırken, enerji verimliliği bilincini de genç kuşaklara aktarmayı amaçlıyor. Festival boyunca çocuklar ve gençler; enerjinin nasıl üretildiğini, neden tasarruf edilmesi gerektiğini, atıkların nasıl ekonomik değere dönüştürülebileceğini ve sürdürülebilir bir gelecek için bireysel sorumlulukların önemini uygulamalı olarak deneyimleme fırsatı yakalayacak. Ziyaretçiler, enerji verimliliği, geri dönüşüm ve kaynak yönetimi alanındaki uygulamaları da yakından görecek.

Ayrıca, festival alanında kurulacak özel bölümlerde Türkiye'nin enerji bağımsızlığı yolculuğunun önemli sembolleri arasında yer alan sondaj gemilerine ilişkin çalışmalar da yer alacak. Fatih Sondaj Gemisi maketi, doğal gaz arama faaliyetlerini anlatan uygulamalar ve enerji altyapısına ilişkin interaktif içerikler ziyaretçilerle buluşacak. Festivalde ayrıca Silivri ve Tuz Gölü Doğal Gaz Depolama Tesisleri ile Türkiye'nin doğal gaz iletim altyapısını anlatan uygulamalar da bulunacak. Bu çalışmalar sayesinde enerji arz güvenliğinin önemi somut örneklerle ziyaretçilere aktarılacak.

GELECEĞİN ENERJİ TEKNOLOJİLERİ SERGİLENECEK

Festival kapsamında çocuklara yönelik hazırlanan uygulamalar, enerji verimliliği bilincinin erken yaşlarda kazandırılmasının önünü açacak. Koşarak ve pedal çevirerek elektrik üretilebilen sistemler sayesinde çocuklar, enerjinin emek ve kaynak gerektiren bir değer olduğunu deneyimleyerek öğrenecek. İlaveten, yenilenebilir enerji eğitim kitleri, güneş enerjisi uygulamaları, enerji verimliliği temalı oyun alanları ve atölyeler de enerji tasarrufu kültürünün eğlenceli yöntemlerle anlatılmasını sağlayacak. Güneş enerjisiyle çay demleme, yiyecek hazırlama ve farklı uygulamaların gerçekleştirileceği deneyim alanları ise temiz enerji teknolojilerinin günlük yaşamda nasıl kullanılabileceğini gösterecek. Festivalde yapay zeka destekli uygulamalar, robot teknolojileri, hidrojen enerjisi sistemleri, enerji verimli ulaşım çözümleri, dikey tarım uygulamaları ve yenilenebilir enerji teknolojileri de ziyaretçilerle buluşacak.

Kaynak: DHA

Enerji Bakanlığı, Etkinlikler, Teknoloji, Festival, Güncel, Eğitim, Enerji, Çevre, Yaşam, Son Dakika

