Şanlıurfa'nın Harran ilçesinde yer alan Koyunluca İlkokulu'nda dehşet yaşandı.
İŞKUR üzerinden geçici olarak okulun temizlik kadrosuna alınan temizlik görevlisi olan Zehra Sanık (45), iddiaya göre 2'nci sınıf öğrencisi Mustafa B.'nin (7) yüzünde sigara söndürdü ve çocuğu darbetti. Çocuğun gözünün altında yanık izi oluşurken, aile ve okul yönetimi kadından şikayetçi oldu.
Başlatılan soruşturma kapsamında jandarma ekipleri, Zehra Sanık'ı gözaltına aldı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Zehra Sanık, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.
Son Dakika › Güncel › İlkokulda dehşet! Temizlik görevlisi minik Mustafa'nın yüzünde sigara söndürdü - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?