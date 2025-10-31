İlkokulda dehşet! Temizlik görevlisi minik Mustafa'nın yüzünde sigara söndürdü - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

İlkokulda dehşet! Temizlik görevlisi minik Mustafa'nın yüzünde sigara söndürdü

İlkokulda dehşet! Temizlik görevlisi minik Mustafa\'nın yüzünde sigara söndürdü
31.10.2025 12:20
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Şanlıurfa'nın Harran ilçesinde yer alan bir okulda, temizlik görevlisi Zehra Sanık, 7 yaşındaki Mustafa B'nin yüzünde sigara söndürdü ve çocuğu darp etti. Şikayet üzerine başlatılan soruşturma kapsamında Sanık tutuklandı.

Şanlıurfa'nın Harran ilçesinde yer alan Koyunluca İlkokulu'nda dehşet yaşandı.

ÇOCUĞUN YÜZÜNDE SİGARA SÖNDÜRDÜ

İŞKUR üzerinden geçici olarak okulun temizlik kadrosuna alınan temizlik görevlisi olan Zehra Sanık (45), iddiaya göre 2'nci sınıf öğrencisi Mustafa B.'nin (7) yüzünde sigara söndürdü ve çocuğu darbetti. Çocuğun gözünün altında yanık izi oluşurken, aile ve okul yönetimi kadından şikayetçi oldu.

Okulda dehşet! Temizlik görevlisi minik Mustafa'nın yüzünde sigara söndürdü

TEMİZLİK GÖREVLİSİ TUTUKLANDI

Başlatılan soruşturma kapsamında jandarma ekipleri, Zehra Sanık'ı gözaltına aldı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Zehra Sanık, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Şanlıurfa, Güvenlik, Mahkeme, 3-sayfa, Eğitim, Güncel, Harran, Şiddet, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika Güncel İlkokulda dehşet! Temizlik görevlisi minik Mustafa'nın yüzünde sigara söndürdü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Nefes darlığı şikayetiyle gitti, akciğerinden çıkan 30 yıllık cerrahı dahi şaşırttı Nefes darlığı şikayetiyle gitti, akciğerinden çıkan 30 yıllık cerrahı dahi şaşırttı
MHP’den refah payı ve emekli aylıklarıyla ilgili hükümete çağrı MHP'den refah payı ve emekli aylıklarıyla ilgili hükümete çağrı
Yoğun kar yağışları bekleniyor Türkiye bu kışı unutamayacak Yoğun kar yağışları bekleniyor! Türkiye bu kışı unutamayacak
İspanya’nın HÜRJET kararı Atina’nın uykularını kaçırdı: Türkiye zırhlanıyor İspanya'nın HÜRJET kararı Atina'nın uykularını kaçırdı: Türkiye zırhlanıyor
Sudan’da kadın doğum hastanesine saldırı: 460 kişi hayatını kaybetti Sudan'da kadın doğum hastanesine saldırı: 460 kişi hayatını kaybetti
Bolu’da bir hastada deli dana hastalığı tespit edildi Bolu'da bir hastada deli dana hastalığı tespit edildi
Yeğeni, Orhan Hakalmaz’a böbreğini verdi Yeğeni, Orhan Hakalmaz'a böbreğini verdi

12:01
Türkiye’nin konuştuğu davada nefesler tutuldu Karar bekleniyor
Türkiye'nin konuştuğu davada nefesler tutuldu! Karar bekleniyor
11:41
Pazartesi açıklanacak veri öncesi Bakan Şimşek’ten enflasyon mesajı
Pazartesi açıklanacak veri öncesi Bakan Şimşek'ten enflasyon mesajı
10:28
Siirt’te aile katliamı Hamile eşini vurdu, yardıma gelenlere kurşun yağdırdı: 2 ölü, 3 yaralı
Siirt'te aile katliamı! Hamile eşini vurdu, yardıma gelenlere kurşun yağdırdı: 2 ölü, 3 yaralı
10:12
Bahçeli resepsiyona katılmadı, kulisler kaynıyor AK Partili isimden dikkat çeken yorum
Bahçeli resepsiyona katılmadı, kulisler kaynıyor! AK Partili isimden dikkat çeken yorum
10:09
Türkiye’de yıllar sonra 2 vaka görüldü Tedavisi yok, komaya götürüyor
Türkiye'de yıllar sonra 2 vaka görüldü! Tedavisi yok, komaya götürüyor
09:59
Bir dönemin efsane telefon markası Türkiye’ye geri dönüyor
Bir dönemin efsane telefon markası Türkiye'ye geri dönüyor
09:29
Ekrem İmamoğlu’nun danışmanı İbrahim Özkan gözaltına alındı
Ekrem İmamoğlu'nun danışmanı İbrahim Özkan gözaltına alındı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.10.2025 12:52:14. #7.12#
SON DAKİKA: İlkokulda dehşet! Temizlik görevlisi minik Mustafa'nın yüzünde sigara söndürdü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.