Sigorta Şirketinde Yolsuzluk: 100 Milyon TL Kamu Zararında 5 Tutuklama

Güncel

İZMİR merkezli 3 ilde düzenlenen operasyonda iflas etmiş sigorta şirketinin hisselerini hukuka aykırı şekilde devralıp, şirketin sermayesini zimmetine geçirerek kamuyu 100 milyon TL zarara uğrattığı suçlamasıyla gözaltına alınan 11 kişiden, aralarında şirketin yönetim kurulu başkanı K.G.'nin de bulunduğu 5 kişi tutuklandı, 6 kişi ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

İzmir Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışmalarda, K.G.'nin borçları nedeniyle batık olan bir sigorta şirketinin çoğunluk hisselerini hukuka aykırı şekilde devraldığı belirlendi. K.G.'nin ayrıca 5 aylık yönetimi boyunca gerçekleştirdiği tasarruflar ile maddi açıdan kötü durumda olan şirketin sermayesinin bir kısmını zimmetine geçirdiği de saptandı. Çalışmalarda Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu denetiminden kaçınmak için denetime tabi olan meblağın altında çok sayıda havale yapılarak, mal ve hizmet alımı bahanesiyle bazı firmalara sigorta şirketinin sermayesinin aktarıldığı, şirketten hortumlanan meblağın daha sonra K.G.'nin özel hesaplarına yönlendirildiği ortaya çıktı. Şirket adına düzenlenen faturaları da inceleme altına alan ekipler, K.G. ve yönetim kurulu üyesi T.E. ile ailelerinin otel konaklama, hastane masrafı, kıyafet, beach, ev tadilat bedelleri gibi şahsi harcamalarının da şirket sermayesi üzerinden gerçekleştirildiğini tespit etti.

KENDİSİNE 'YILIN İŞ ADAMI' ÖDÜLÜ VERDİRTMİŞ

Şirket çalışanlarının IP telefon sistemi üzerinden yaptıkları görüşmelerde söz konusu suç içeren ödemeleri yaparken "O yiyor, stresini biz çekiyoruz" şeklinde ifadeler kullandıkları teknik takiple belirlendi. K.G.'nin, şirket sermayesinden yaklaşık 180 bin TL ödeme yapıp, kendisine yılın iş adamı ödülü verdirttiği de yine çalışmalar neticesinde ortaya çıktı. Sigorta şirketi yöneticilerinin yaklaşık 15 milyon TL'yi doğrudan zimmetlerine geçirdikleri, kendilerine yakın şirketlere 'yol yardım', 'yedek parça' ve 'acente masrafı' gibi gerekçelerle, piyasa ortalamasının üzerinde ödemeler yaparak toplamda 100 milyon TL'ye yakın kamu zararına neden olan yolsuzluk yaptıkları ortaya çıktı.

İzmir merkezli İstanbul ve Ankara'da dün gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda 11 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Sorgulama aşamasında yeni detaylar da ortaya çıktı. K.G. isimli şüphelinin, zaten batık durumda olan sigorta şirketinin çoğunluk hisselerini, firmanın eski sahibinin eşini işletmede çalıştırma teminatıyla ele geçirdiği ortaya çıktı. Birçok firmadan iddiaya göre, 'Gerçek olmayan hayali hizmet' için para ödemesi yapıldığı, şirket sermayesinin kullanıldığı öğrenildi. Anlaşmalı firmalardan piyasanın 3 katı fazla ücretle hizmet alımı yapıldığı; aradaki farkın ise zimmete geçirildiği öne sürüldü. Bazı firmaların girecekleri ihaleler için sigorta şirketi yöneticilerinden para desteği aldığı da öğrenildi. Sigorta şirket yöneticileri tarafından sermayeden usulsüz ödemelerin yapıldığı da öne sürüldü.

5 KİŞİ TUTUKLANDI, 6 KİŞİ ADLİ KONTROL ŞARTI İLE SERBEST

Gözaltına alınan 11 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Adliyeye sevk edilen 11 şüpheliden aralarında K.G.'nin de bulunduğu 5 kişi tutuklanırken, 6 kişi ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.