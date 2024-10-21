Şiir Yarışmasında Dereceye Girenler Açıklandı

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Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen şiir yarışmasında dereceye girenler belli oldu.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, 1200 kişinin katıldığı yarışmadaki şiirler, seçici kurul tarafından değerlendirilerek dereceye girenler belirlendi.

Yarışmaya İstanbul'dan katılan Ahmet İşler birinci, Antalya'dan katılan Tahir Akay ikinci, Kayseri'den katılan Semanur Tufan ise üçüncü oldu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, yarışmada Türkiye'nin dört bir yanından katılımcının yer aldığını belirtti.