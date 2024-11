Siirt\'te Filistinli Çocuklar İçin Sessiz Yürüyüş

Güncel

Siirt'te öğrenciler, 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü'nde Filistinli akranları için sessiz yürüyüş yaptı.

Siirt'te, İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı öncülüğünde çeşitli sivil toplum örgütlerinin de desteğiyle İHH Siirt Şubesi'nde etkinlik düzenlendi.

İHH yetim birimi sorumlusu Zehra Aslan Erdal, bugün dünyanın pek çok yerinde özellikle de Filistin'de nice çocuğun savaş, açlık, yoksulluk ve şiddet gibi imtihanlarla mücadele ettiğini söyledi.

İsrail'in saldırılarında binlerce çocuğun hayatını kaybettiğini belirten Erdal, şöyle konuştu:

"Bu hakikat, bizlere bir uyarıdır. Evlatlarımızın huzur ve güven içinde büyüyebileceği bir dünya inşa etmek, her birimizin üzerindeki büyük bir sorumluluktur. Unutmayalım ki bir çocuğun yüzünde açan tebessüm, Allah'ın rızasını kazanmanın en güzel yollarından biridir. Allah'ın emanetleri olan yavrularımız için çalışmak, onları hem maddi hem de manevi olarak donatmak bizlerin en asli vazifesidir. Allah tüm çocuklarımızı her türlü kötülükten muhafaza eylesin ve Gazze'deki masum çocuklar bir an evvel huzura kavuşsunlar."

Açıklamanın ardından öğrenciler, aileleriyle birlikte şube binası önünden Güres Caddesi'ne yürüdü.

Yürüyüşte ağızlarını siyah bantla kapatan öğrenciler, "Filistin'de katliam var", "Unutma her çocuğun sağlık hizmetlerinden faydalanma hakkı var" ve "Filistin bize kalbimiz kadar yakın" yazılı dövizler taşıdı.

Etkinliğe, İHH Siirt Şube Başkanı Mehmet Faruk Süzgün de katıldı.