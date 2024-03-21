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Siirt'te fırınlarda Ramazan pidesi mesaisi

SİİRT - Ramazan ayında tüm Türkiye'de olduğu gibi Siirt'te de fırınlarda Ramazan pidesi mesaisi yaşanıyor.

Ramazan ayı ile birlikte, fırınlardaki yoğun mesai devam ediyor. İftar sofralarının vazgeçilmezi olan pideleri hazırlamak için aralıksız mesai harcayan Siirt'te ki fırıncılar, vatandaşların siparişlerini yetiştirmeye çalışarak, iftar saatine kadar sıcak pide çıkarmaya devam ediyor.

Ekmek ustası Abdurrahman İleri, pideleri tüketicilerle buluşturmak için daha çok çalıştıklarını ve Ramazan ayının normal zamana göre daha fazla yoğun geçtiğini söyledi.

Sabah saatlerinde hamur yoğurduklarını belirten İleri, "Hamur yoğurduktan sonra pide hazırlıyoruz. Yağlı, yumurtalı, susamlı, vatandaşların tercihine göre hazırlığımızı yapıyoruz. Akşam ezanına doğru bayağı bir yoğunluk oluşuyor. Haliyle Ramazan dolayısıyla yığılma oluyor. İftardan sonra da saat 21.00 itibariyle tekrar hamuru yoğurmaya başlıyoruz ve aynı şekilde yumurtalı, yağlı, susamlı ekmeğimiz de saat 01.00 ve 02.00'ye kadar ekmek çıkararak vatandaşlarımızın hizmetine sunmaya çalışıyoruz.' Niyetliyken biraz yorucu oluyor. Onun için saat 01.00 gibi ateşi yakıp o arayı kapatmaya çalışıyoruz. Değişimli çalışıyoruz ve yardımcı olmaları için ekstra eleman aldık. yardımcı olmaları için" şeklinde konuştu.

Pide alabilmek için sıraya giren müşteri Yakup Kaplan ise; "Ramazan ayında çok tecrübe ettiğimiz ekmeklerden bir tanesi pide ekmeğidir. Gördüğünüz gibi bu saatler de çok yoğunluk oluyor. Fırıncı arkadaşlarımızda bu saatlerde çok yoruluyorlar. Ramazan aylarında pide ekmeklerini ve susamlı ekmekleri çok tercih ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Sıcak pide için beklediğini söyleyen müşteri Ahmet Aygün, fırıncılara kolaylık dilediğini ifade ederek, "Ramazan telaşıyla herkes sıradadır. Biz de gelip sıraya girdik. Pideleri alıp gideceğiz" şeklinde konuştu.