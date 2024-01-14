Siirt\'te Grip Vakaları Artıyor

SİİRT İl Sağlık Müdürlüğü Bulaşıcı Hastalıklar Birim Sorumlusu Halk Sağlığı Uzmanı Dr. Reyhan Şahin, Siirt'te geçen sene grip sezonu döneminde pikimizi, 12 bin vaka ile yaşamıştık. Bunların içerisinde soğuk algınlığı, nezle ile seyreden hastalarımız da mevcuttu. Bu sene de ocak ayının ilk haftası içinde yaşıyoruz. Geçen yıla göre, vaka sayısı 1000 vatandaş fazla oldu. Bu yıl ocak ayının ilk haftasında 13 bin üzerinde bir hasta ile grip sezonunu atlatıyoruz dedi.

İl Sağlık Müdürlüğü Bulaşıcı Hastalıklar Birim Sorumlusu Halk Sağlığı Uzmanı Dr. Reyhan Şahin, Türkiye genelinde grip sezonu yaşandığını belirtip, maske ve hijyen uyarısında bulundu. Dr. Şahin, Malum grip sezonundayız. Grip semptomları ile başvuran hastalarımızın sayısının ocak ayının ilk haftasında arttığını görüyoruz. Siirt'te geçen sene grip sezonu döneminde pikimizi, 12 bin vaka ile yaşamıştık. Bunların içerisinde soğuk algınlığı, nezle ile seyreden hastalarımız da mevcuttu. Bu sene de ocak ayının ilk haftası içinde yaşıyoruz. Geçen yıla göre, vaka sayısı 1000 vatandaş fazla oldu. Bu yıl ocak ayının ilk haftasında 13 bin üzerinde bir hasta ile grip sezonunu atlatıyoruz. Viral hastalıklarda özellikle korunmanın önemine dikkat çekmek istiyorum. El yıkama, hapşırıp aksırırken özellikle tek kullanımlık mendillerin kullanılmasına ve bu mümkün değilse kolun iç yüzeyine hapşırıp, etrafa damlacıkların saçılmasını engellemek şeklinde korunmak mümkün. Hasta olan çocuklarımızın veya çalışan erişkinlerin hastalık döneminde okullara gitmesinin ertelenmesini ya da çalışan bireylerse işlerinden bir süre izin almaları daha uygun olacaktır dedi.

'KALABALIK ORTAMLARIN HAVALANDIRILMASI ÇOK ÖNEMLİ'

Risk grubunda olanların grip aşılarını yaptırması gerektiğini belirten Dr. Şahin, Kişilerin özellikle hastalık belirtilerini hissettikten sonra sağlık kurumlarına başvurmaları gerekirse, hastanelere veya sağlık kurumlarına maske takarak başvurmaları çok önemli. Çünkü grip, kalabalık ortamlara girildiğinde damlacık yoluyla çok hızlı bir şekilde bulaşan bir viral hastalık. Bunun dışında kalabalık ortamların havalandırılması çok önemli. Risk gruplarından 65 yaş üstü vatandaşlarımız, kronik hastalar, gebeler, bakımevi, huzurevi ve cezaevi gibi toplu yaşam alanlarında yaşayanlar ve sağlık çalışanları, bu gruplar, özellikle grip sezonu gelmeden, ekim ayına tekabül eden dönemde, grip aşılarını yaptırmaları çok önem arz eden bir durum. Bu aşıların öncelikle bu gruba yapılması gerekiyor diye konuştu.(DHA)