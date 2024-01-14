 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Siirt'te Grip Vakaları Artıyor - Son Dakika
Üye Girişi

Siirt'te Grip Vakaları Artıyor

Siirt İl Sağlık Müdürlüğü Bulaşıcı Hastalıklar Birim Sorumlusu Halk Sağlığı Uzmanı Dr. Reyhan Şahin, geçen yıla göre grip vakalarının arttığını belirtti. Ocak ayının ilk haftasında 13 bin üzerinde hasta tespit edildiğini söyleyen Şahin, maske ve hijyen kurallarına dikkat çekti. Ayrıca, risk grubundaki kişilerin grip aşılarını yaptırmaları gerektiğini vurguladı.

14.01.2024 - 12:44,
Abone Ol

SİİRT İl Sağlık Müdürlüğü Bulaşıcı Hastalıklar Birim Sorumlusu Halk Sağlığı Uzmanı Dr. Reyhan Şahin, Siirt'te geçen sene grip sezonu döneminde pikimizi, 12 bin vaka ile yaşamıştık. Bunların içerisinde soğuk algınlığı, nezle ile seyreden hastalarımız da mevcuttu. Bu sene de ocak ayının ilk haftası içinde yaşıyoruz. Geçen yıla göre, vaka sayısı 1000 vatandaş fazla oldu. Bu yıl ocak ayının ilk haftasında 13 bin üzerinde bir hasta ile grip sezonunu atlatıyoruz dedi.

İl Sağlık Müdürlüğü Bulaşıcı Hastalıklar Birim Sorumlusu Halk Sağlığı Uzmanı Dr. Reyhan Şahin, Türkiye genelinde grip sezonu yaşandığını belirtip, maske ve hijyen uyarısında bulundu. Dr. Şahin, Malum grip sezonundayız. Grip semptomları ile başvuran hastalarımızın sayısının ocak ayının ilk haftasında arttığını görüyoruz. Siirt'te geçen sene grip sezonu döneminde pikimizi, 12 bin vaka ile yaşamıştık. Bunların içerisinde soğuk algınlığı, nezle ile seyreden hastalarımız da mevcuttu. Bu sene de ocak ayının ilk haftası içinde yaşıyoruz. Geçen yıla göre, vaka sayısı 1000 vatandaş fazla oldu. Bu yıl ocak ayının ilk haftasında 13 bin üzerinde bir hasta ile grip sezonunu atlatıyoruz. Viral hastalıklarda özellikle korunmanın önemine dikkat çekmek istiyorum. El yıkama, hapşırıp aksırırken özellikle tek kullanımlık mendillerin kullanılmasına ve bu mümkün değilse kolun iç yüzeyine hapşırıp, etrafa damlacıkların saçılmasını engellemek şeklinde korunmak mümkün. Hasta olan çocuklarımızın veya çalışan erişkinlerin hastalık döneminde okullara gitmesinin ertelenmesini ya da çalışan bireylerse işlerinden bir süre izin almaları daha uygun olacaktır dedi.

'KALABALIK ORTAMLARIN HAVALANDIRILMASI ÇOK ÖNEMLİ'

Risk grubunda olanların grip aşılarını yaptırması gerektiğini belirten Dr. Şahin, Kişilerin özellikle hastalık belirtilerini hissettikten sonra sağlık kurumlarına başvurmaları gerekirse, hastanelere veya sağlık kurumlarına maske takarak başvurmaları çok önemli. Çünkü grip, kalabalık ortamlara girildiğinde damlacık yoluyla çok hızlı bir şekilde bulaşan bir viral hastalık. Bunun dışında kalabalık ortamların havalandırılması çok önemli. Risk gruplarından 65 yaş üstü vatandaşlarımız, kronik hastalar, gebeler, bakımevi, huzurevi ve cezaevi gibi toplu yaşam alanlarında yaşayanlar ve sağlık çalışanları, bu gruplar, özellikle grip sezonu gelmeden, ekim ayına tekabül eden dönemde, grip aşılarını yaptırmaları çok önem arz eden bir durum. Bu aşıların öncelikle bu gruba yapılması gerekiyor diye konuştu.(DHA)

Siirt\'te Grip Vakaları Artıyor
Kaynak: DHA
YORUMLAR

Bulaşıcı Hastalıklar, İl Sağlık Müdürlüğü, Siirt, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Siirt'te Grip Vakaları Artıyor - Son Dakika


13:00
Suriye'nin kuzeyinde saldırı girişiminde bulunan 7 terörist etkisiz hale getirildi Suriye'nin kuzeyinde saldırı girişiminde bulunan 7 terörist etkisiz hale getirildi
12:44
Irak'ın kuzeyinde şehit olan 6 askerimiz bugün düzenlenecek törenlerle son yolculuklarına uğurlanacak Irak'ın kuzeyinde şehit olan 6 askerimiz bugün düzenlenecek törenlerle son yolculuklarına uğurlanacak
12:16
Alman gazeteden skandal Türkiye haritası! Şehitlerimizin intikamı için yapılan harekatı böyle duyurdular Alman gazeteden skandal Türkiye haritası! Şehitlerimizin intikamı için yapılan harekatı böyle duyurdular
11:31
Farah Zeynep Abdullah, Bergen filmini yasaklayan belediye başkanını tiye aldı Farah Zeynep Abdullah, Bergen filmini yasaklayan belediye başkanını tiye aldı
11:20
İsrail güvenlik kabinesinde kriz patlak verdi! Savunma Bakanı Gallant toplantıyı terk etti İsrail güvenlik kabinesinde kriz patlak verdi! Savunma Bakanı Gallant toplantıyı terk etti
10:50
Eski nişanlısını öldüren caniden mahkemede itiraf: Müstehcen görüntülerini internette yayınladım Eski nişanlısını öldüren caniden mahkemede itiraf: Müstehcen görüntülerini internette yayınladım
10:45
Karın esir aldığı Van'da muhtar koyunları dışarı çıkarmak için 4 metrelik tünel kazdı Karın esir aldığı Van'da muhtar koyunları dışarı çıkarmak için 4 metrelik tünel kazdı
10:30
Kocaeli Cezaevi çocuk koğuşunda kan donduran işkence! İdrar içirip cinsel istismarda bulunmuşlar Kocaeli Cezaevi çocuk koğuşunda kan donduran işkence! İdrar içirip cinsel istismarda bulunmuşlar

Son Dakika
13:00 Suriye'nin kuzeyinde saldırı girişiminde bulunan 7 terörist etkisiz hale getirildi
12:44 Pençe-Kilit Harekatı'nda şehit olan 6 asker son yolculuğuna uğurlanıyor
12:16 Alman gazeteden skandal Türkiye haritası! Şehitlerimizin intikamı için yapılan harekatı böyle duyurdular
11:31 Farah Zeynep Abdullah, Bergen filmini yasaklayan belediye başkanını tiye aldı
11:20 İsrail güvenlik kabinesinde kriz patlak verdi! Savunma Bakanı Gallant toplantıyı terk etti
10:50 Eski nişanlısını öldüren caniden mahkemede itiraf: Müstehcen görüntülerini internette yayınladım
10:45 Karın esir aldığı Van'da muhtar koyunları dışarı çıkarmak için 4 metrelik tünel kazdı
10:30 Kocaeli Cezaevi çocuk koğuşunda kan donduran işkence! İdrar içirip cinsel istismarda bulunmuşlar
10:22 Ada konseyini acil toplayan Acun Ilıcalı büyük sürprizi duyurdu! Survivor'da yeni dönem
09:56 MİT'in Süleymaniye'ye düzenlediği operasyonda PKK'lı terörist Hasan Seburi öldürüldü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.01.2024 13:20:42. #1.13#
SON DAKİKA: Siirt'te Grip Vakaları Artıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement