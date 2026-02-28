Siirt\'te Kavga: 3 Gözaltı

SİİRT'te dünür iki aile arasında çıkan tekmeli, yumruklu ve bıçaklı kavgada 3 şüpheli gözaltına alındı. Kavga, cep telefonu kamerasıyla kayda alındı.

Olay, öğle saatlerinde Bahçelievler Mahallesi 1418'inci Sokak'ta meydana geldi. Dünür iki aile arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Taraflar birbirlerine tekme ve yumruklarla saldırdı. Kavgada baston ve ekmek bıçağı da kullanıldı. İhbar üzerine adrese sevk edilen polis ekipleri, tarafları güçlükle ayırdı. Bir şüphelinin elindeki ekmek bıçağı ise polis tarafından alındı. Olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı.

Kavga anı ise çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde tarafların birbirine saldırmaya çalıştığı, polis ekiplerinin müdahalesi sırasında bir şüphelinin elindeki ekmek bıçağının alındığı anlar yer aldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.