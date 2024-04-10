Siirt'te Ramazan Bayramı dolayısıyla bayramlaşma programı düzenlendi.
Vali Kemal Kızılkaya, Siirt Polisevi'nde gerçekleştirilen programda il protokolü ile bayramlaştı.
Jandarma ve polis noktalarını ziyaret eden Kızılkaya, güvenlik güçlerinin bayramını kutladı.
Kızılkaya, Kezer mevkisindeki Jandarma Trafik Kontrol Noktası'nda, vatandaşların bayramını tebrik etti, trafik kurallarına uymaları konusunda uyardı, çocuklara çeşitli hediyeler verdi.
Kilit-1 Polis Uygulama Noktası, Sevgi Evleri, 112 Acil Çağrı Merkezi ve Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesini de ziyaret eden Kızılkaya, ardından şehit jandarma er Süleyman Sungur'un ailesiyle bir araya gelerek bayramlaştı.
Vali Kızılkaya'ya ziyaretlerinde, AK Parti Siirt Milletvekili Mervan Gül, Siirt Cumhuriyet Başsavcısı Tuğan Sarıca, Siirt 3. Komando Tugay Komutan Vekili Piyade Albay Emrullah Öztürk, İl Emniyet Müdürü Necmettin Öztürk, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Emrullah Büyük, Siirt Barosu Başkanı Muhammed Alptekin de eşlik etti.
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ramazan Bayramı dolayısıyla partisinin önceki genel başkanlarının Ramazan Bayramı'nı kutladı. Özel; Kemal Kılıçdaroğlu, Altan Öymen, Hikmet Çetin ve Murat Karayalçın'ı arayarak bayramlarını kutladı ve iyi dileklerini iletti. Ayrıca, 10. Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer ile de görüşerek Sezer ailesinin Ramazan Bayramı'nı kutladı.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hamas Siyasi Büro Şefi İsmail Haniye'yle telefonda görüşerek İsrail saldırıları sonucu hayatını kaybeden üç oğlu ve üç torunu için başsağlığı diledi. Haniye'nin üç oğlu ve üç torunu İsrail'in saldırıları sonucu hayatını kaybetti. Fidan, üç oğlu ve üç torununu kaybeden Haniye'ye başsağlığı dileklerini iletti.
Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) Meclisi yerel seçimlerin ardından ilk toplantısını, ABB Başkanı Mansur Yavaş başkanlığında yaptı. Belediye meclisinin üye dağılımı da kesinleşti. CHP, mecliste 90 üye ile çoğunluğu sağladı.
Yeniden Efes Selçuk Belediye Başkanı seçilen Filiz Ceritoğlu Sengel, mazbatasını alarak sevincini Efes Selçuklular ile paylaştı. Başkan Sengel, önümüzdeki beş yıl daha güçlü ve kararlı bir şekilde yol alacaklarını belirtti ve birlikte kazanıp bölüşmeye devam edeceklerini söyledi.
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