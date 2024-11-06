Şile Belediye Başkanı Kabadayı: "Dürüst Bir Şekilde Başladık ve Aynı Şekilde Devam Edeceğiz"

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(İSTANBUL) - Şile Belediye Başkanı Özgür Kabadayı, Belediye Meclisi'nde, "Şile halkının güvenini kazanarak bu göreve geldik. Dürüst bir şekilde başladık ve aynı şekilde devam edeceğiz" diye konuştu. Geçmiş dönem yönetimine eleştirilerde bulunan Başkan Kabadayı, ilçenin bugünkü sorunların bir kısmının önceki yönetimlerden kaynaklandığını dile getirdi.

Şile Belediye Meclisi kasım ayı toplantısı, Başkan Kabadayı yönetiminde Şile Belediyesi Nikah Sarayı'nda yapıldı. Başkan Kabadayı, halkın desteğiyle göreve geldiklerinin altını çizerek, yönetimde şeffaflık, dürüstlük ve halk odaklı bir anlayış sergileyeceklerini aktardı. Kabadayı, "Şile halkının güvenini kazanarak bu göreve geldik. Dürüst bir şekilde başladık ve aynı şekilde devam edeceğiz" dedi.

Kabadayı, geçmiş dönem Belediye Başkanı İlhan Ocaklı'nın yerel bir basın organına verdiği demeçte, kendisini AKP'li meclis üyelerini susturmakla itham etmesi üzerine şu yanıtı verdi:

"Aynı divanda aylarca yan yana görev yapıyoruz. Kimsenin söz hakkını ihlal ettiğimiz, kimseyi susturduğum olmamıştır. Bırakın işimize odaklanalım, gereksiz tartışmalardan uzak duralım. Kendi adım gibi herkes özgürce konuşur. Herkesin ağabeyliği, kardeşliği kendine. Kimseyi bu konuda sorgulayacak değiliz."

Kabadayı sözlerini, şöyle sürdürdü:

"3 yıl boyunca Şile halkını niye mağdur ettiniz"

"Yapılan açıklamalarda değinilmesi gereken bir iki konu var. Bugün de Şile Belediye Meclisi'nden geçirdiğimiz ve basın demecinde 'Üzerime kaldı' dediği 'Köylerdeki su tarifeleri sorunu' hakkında arkadaşımıza, içerisinde bulunduğu durumu anlatayım. Ne ile alakalı ne de bulunmuş, hem kendisini hem de Şile halkını aydınlatayım, halkımız da dinlesin. Kırsal alan yönetmeliği, 15 Nisan 2021 tarihli Resmi Gazete'de yayınlandı. Bu yönetmeliğe göre ilçe belediyeleri, kırsal alanları belirleyip, ilçe meclisinde karar alarak, Büyükşehir Meclisi'ne gönderilmesi gerekmektedir. Siz ne yaptınız? Muhtarlarım da burada, kırsal alanlarla ilgili aldığınız ilk kararda köylerin çok küçük bir kısmına muafiyet getirdiniz. 1986'daki Alacalı'daki ya da Karacaköy ile şimdiki aynı mı? Tabii çok tepki aldınız AK Partililer olarak ve daha sonra hatanızı düzeltmek için 2023'ün sonuna doğru muhtarları çağırdınız, tabii niye? Çünkü seçim var. Bu işi en azından belki seçimde kurtarırız diye düşündünüz ama kotaramazdınız. Aldığınız bu kroki lüks villaları kapsayan bir kroki haline geldi. Şu anda lüks villaları onlardan emlak vergisi dahi alamıyoruz. Biz köylümüzü burada nasıl koruruz, kolaylık sağlarız diye düşünürken, siz kendinizi köylüye düşman ettiniz. Sonra bu yasayı evire çevire 2023 sonuna kadar da sonuçlandıramamışsınız ki çok kıymetli eski başkan 'Sorun çözülmedi, üzerime kaldı' diyor... Yahu 3 yıl boyunca Şile halkını niye mağdur ettiniz? Elinizden tutan mı vardı? Hadi biz 7 ay oldu göreve geleli, bakın bugün kararı Şile Meclisi'nden geçiriyoruz. Büyükşehir'den de en geç Aralık ayında geçireceğiz. 5 yılda bunu niye yapmadınız? Şile köylümüz ve vatandaşlarımız hiç kimse merak etmesin, ne İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'mız Sayın Ekrem İmamoğlu ne de Şile Belediye Başkanı Özgür Kabadayı, bizler, hiçbir köylüyü, hiçbir hemşehrimizi mağdur etmeyeceğiz. Bu projeleri açıklar ve bunlarla ilgili aksiyon alırken, öyle uzaktan uzaktan kimse bizi izlemesin. Çok kıymetli eski belediye başkanı, uzaktan gizli gizli yorumlar yapmasın. Gelsin, çok yakında açacağımız Kent Lokantası'nda ben ona yemek ısmarlayayım. Ben işini düzgün yapmadı diye eski belediye başkanını eleştiriyorum, ağabeyliği, kardeşliği hiç kimsenin sorgulamaya hakkı yok."

Başkan Kabadayı, ekim ayı Şile Belediyesi Meclisi oturumunda, önceki dönem AKP'li belediye başkanının yeni belediye binasındaki parkeleri beğenmeyip değiştirilmesini talep ettiğini, ancak kesilen 720 bin liralık faturaya karşın, parkelerin değiştirilmediğini kamuoyuna açıklamıştı. Eski Belediye Başkanı İlhan Ocaklı'nın yerel basına verdiği demeçte, konudan haberdar olmadığını iddia etmesi üzerine, söz konusu parke kesitini mecliste sergileyip eski Belediye Başkanı İlhan Ocaklı'ya ait ıslak imzalı belgeyi gösterdi.

Kabadayı konuşmasına, şöyle devam etti:

"Önce haberim yok diyorsun sonra ödemesinin TOKİ'den yapılmasını istedim diyorsun"

"Ben aslında bu konuşmayı yapmak istemiyorum. Ama gerçekten bu konuda konuşmaktan utanıyorum. Biliyorsunuz, bizim bir parkemiz var. Hani demiş ya 'Benim haberim yok' diye. Alın, bakın. Herkes görsün, 3 boyutlu. Eski belediye başkanı arkadaş ile aynı makamı paylaştığım için utanıyorum. Demiş ki " 22 Mart'ta ben zaten dışarıdaydım, Belediyeye bile gitmedim. Bu işten sorumlu arkadaşımız Başkan Yardımcısı. etüt müdürü ve şefiydi. Şimdi biraz gülelim, çok gergin gidiyoruz. Yahu sen zaten parkeyi seçmişsin, gerekli imzayı da atmışsın. Al bak, bu imza kimin? Benim değil. Kimin bu imza? İmzalı evrakta 'İlçemizde yeni yapılmakta olan Belediye Hizmet Binası'nın, başkanlık katında bulunan Belediye Başkanı makam odasının zeminine, marküteri parkenin alımının yapılabilmesi için gerekli mal ve hizmetin alınabilmesi hususunu olurlarınıza arz ederim' yazıyor. 'Marküteri' artık ne demekse, ben uzmanı olmadığım için bilemiyorum. Elhamdülillah Müslümanız! Verilen demeçte bu imzanın atılmadığı, haber sahibi bile olmadığını söylüyor. Sen kendi personelini suçluyorsun. Yalancının mumu yatsıya kadar derler de bunun öyle bir vakti de yok. Satın alma belgesini 26 Şubat'ta imzalamışsın. Adamlar, yapmadıkları işin faturasını 22 Mart'ta kesmiş, sen 'Ben bilmiyorum, haberim yok, ilgili Müdür yapmış' demiş ve 'Ben bunun ödemesini mümkünse TOKİ'den yapılmasını söyledim' diye de eklemiş. Bu ne perhiz bu ne lahana turşusu... Önce haberim yok diyorsun sonra ödemesinin TOKİ'den yapılmasını istedim diyorsun. Sen ne yapıyorsun, ne anlatıyorsun? Sen bu millete ne söylemek istiyorsun, 'Siz aptalsınız' mı demek istiyorsun? Her şey her evrak ortada. Biz gayet iyi anlıyoruz.

"Burada dulun, çoluğun çocuğun hakkı var"

Kıymetli eski başkan geçen yıl, 2023 Eylül ayında yüklenici firmanın yaptığı parkeyi beğenmemiş. Yapılan malzeme çam malzemesi imiş. 'Burası temsil makamı, temsil gelecek' demiş ve bunların değiştirilmesini istemiş. Üzerinden biraz zaman geçmiş ve bu defa da yardımcılarına ilgili firmanın bulunmasını söylemiş ve firma da bu ürünün birinci sınıf ithal Amerikan kerestesi olduğunu belirtmiş. Biz bu konulardan anlamıyoruz, üzerine basa basa söylüyorum. Malzeme ithal olduğu için, işçiliği sonradan alırım deyip fatura önden kesiliyor. Bir iş yaparken sonucunu da iyi etüt etmek lazım. Tabii ki basın açıklaması yapılır, yapacaksın da. Çünkü hesap vermen gerekiyor. Ama şunu çok net söyleyeyim; halkın yararına kullanılması gereken meblağları, paraları sırf parke seviciliğin için, şatafat sevdan uğruna, yetimin hakkını yere serecek, üzerinde gezineceksin öyle mi? Burada dulun, çoluğun çocuğun hakkı var. Mevcuttaki parkeyi söktüreceksin ve bunun üzerinde mi gezeceksin? Ben buna utanırım, ben utanırım."

"Danışman" yanıtı

Başkan Kabadayı, eski AKP'li Belediye Başkanı İlhan Ocaklı'nın kendisinin danışman seçimlerini eleştirmesine de sert yanıt verdi. Kabadayı, eski başkan İlhan Ocaklı'nın eski danışmanı Mustafa Bozkurt'u kimsenin tanımadığını, Şile'ye hiç uğramadığı halde kendisine Şile Belediyesi'nden 2,5 yıl boyunca maaş ödendiğini ve araç tahsis edildiğini sözlerine ekledi. Kabadayı, şöyle konuştu:

"Danışmanlarım hakkında yanlış seçim yapmışım! Allah'tan yapmışım. Çok kıymetli AKP'li belediye başkanının bir de eski bir danışmanı vardı. İyi hatırlayın, 2,5 yıl boyunca maaşını ödediğin, altına araba çektiğin ve şu anda Bartın, Kumluca ilçesi Belediye Başkanı olan Mustafa Bozkurt'u Şile'de görsen var mı? Çok kıymetli Ak Parti Meclis üyeleri, değerli Ak Parti'ye gönül veren vatandaşlarım, Mustafa Bozkurt'u Şile'de gören var mı? Kendisini gören yok, fizana gitti. Fizan da bugün Bartın, Kumluca. Yani bana yanlış danışman seçimi yaptığımı söyleyebilme cüreti gösteriyorsun. Sen kimsin? Sen benim danışmanlarım, ekibim ve kadrom ile ilgili yorumlar yapabiliyorsun. Kardeşim, ben kendi kadromu kurarım, kimseye de bunun hesabını vermem. Bana bunun hesabını soracak olan vatandaştır, sen değil!"