Şile Belediyesi davası... Mahkeme başkanı: "Duyum... Duyum, anlat nedir bu duyum?” - Son Dakika
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Şile Belediyesi davası... Mahkeme başkanı: "Duyum... Duyum, anlat nedir bu duyum?”

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Şile Belediyesi davası... Mahkeme başkanı: "Duyum... Duyum, anlat nedir bu duyum?”
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Şile Belediye Başkanı Özgür Kabadayı'nın 15 ay sonra ilk kez hakim karşısına çıktığı duruşmada ilk olarak etkin pişmanlık ifadesi sonrası tahliye edilen Dursun Gümüş'ün savunması alındı. Mahkeme başkanının istifa ettikten sonra tanık olduğu durumların olup olmadığı sorusu üzerine "Dedikoduyla konuşmak istemiyorum" diyen Gümüş, savcılık beyanlarının hatırlatılması üzerine "Duyumlarımı söyledim. Kendim duymadım. Hep dedikodu… Bizzat gördüğüm şeyler değil" şeklinde yanıt verdi. Avukatlar da Gümüş'e sorular yöneltti. Gümüş'ün "Duydum" şeklinde yanıt vermesi üzerine mahkeme başkanı "Duyum... Duyum, anlat nedir bu duyum?" şeklinde tepki gösterdi. Gümüş, 10 sayfalık etkin pişmanlık dilekçesini ise avukatın yazdığını söyledi.

Haber: Beril KALELİ

(İSTANBUL) Şile Belediye Başkanı Özgür Kabadayı'nın 15 ay sonra ilk kez hakim karşısına çıktığı duruşmada ilk olarak etkin pişmanlık ifadesi sonrası tahliye edilen Dursun Gümüş'ün savunması alındı. Mahkeme başkanının istifa ettikten sonra tanık olduğu durumların olup olmadığı sorusu üzerine "Dedikoduyla konuşmak istemiyorum" diyen Gümüş, savcılık beyanlarının hatırlatılması üzerine "Duyumlarımı söyledim. Kendim duymadım. Hep dedikodu… Bizzat gördüğüm şeyler değil" şeklinde yanıt verdi. Avukatlar da Gümüş'e sorular yöneltti. Gümüş'ün "Duydum" şeklinde yanıt vermesi üzerine mahkeme başkanı "Duyum... Duyum, anlat nedir bu duyum?" şeklinde tepki gösterdi. Gümüş, 10 sayfalık etkin pişmanlık dilekçesini ise avukatın yazdığını söyledi.

15 ay önce tutuklanan ve 2 ay önce hakkında dava açılan Şile Belediye Başkanı Özgür Kabadayı'nın da arasında bulunduğu 12'si tutuklu 53 sanıklı davanın ilk duruşması İstanbul Anadolu 27. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Şehit Hasan Kılıç Konferans Salonu'nda yapılıyor. Kabadayı, 10.30 sıralarında kimlik tespitiyle başlayan duruşmaya 11.55 sıralarında kelepçesiz olarak getirildi.

"DUYUM... DUYUM... DEDİKODU"

Duruşmada ilk olarak etkin pişmanlık ifadesi sonrası tahliye edilen Dursun Gümüş'ün savunması alındı. Gümüş, 31 Mart seçimlerinin ardından yaklaşık 3 ay süreyle Kabadayı'nın imardan sorumlu danışmanı olarak belediyede görev yaptığını sonrasında ise "zehir zemberek" bir açıklamayla istifa ettiğini aktardı.

Görevi nedeniyle maaş aldığını ancak belediyede bir odasının bulunmadığını belirten Gümüş, beyanı sıradında, "Benden sonraki ekibin arabası falan her şeyi vardı bu arada. Bir tek olmayan bendim. Bunu da belirteyim" ifadelerini kullandı. Görevde bulunduğu süreçte Kabadayı'nın kendisine talimatta bulunmadığını, kendisinin de herhangi bir birimi yönlendirme yetkisinin bulunmadığını sadece başkanın "Burası ruhsata bağlanabilir mi, bağlanamaz mı?" şeklinde sorularına yanıt verdiğini söyledi.

Gümüş, duyduğu dedikodulardan endişe ettiğini ve yönetimdeki bazı kişilerle anlaşmazlıklar üzerine istifa ettiğini aktardı. Gümüş istifa gerekçeleri için, "Bazı rahsızlıklarımız vardı. Dedikodular. Ekip değişimi, belediyenin personelleri değişmeye başlamıştı." dedi. Etkin pişmanlık ifadesi veren bir diğer isim olan özel kalem müdürü Oğuz Kaçmaz için, "Gölge başkan gibiydi. Bütün yetkiler ondaydı bizim dışardan gördüğümüz" ifadelerini kullanan Gümüş, Kaçmaz'ın görevden ayrılmasında etkisi olduğunu belirtti.

Mahkeme başkanının istifa ettikten sonra tanık olduğu durumların olup olmadığı sorusu üzerine "Dedikoduyla konuşmak istemiyorum" diyen Gümüş, başkanının savcılık beyanlarını hatırlatması üzerine "Duyumlarımı söyledim. Kendim duymadım. Hep dedikodu… Bizzat gördüğüm şeyler değil" şeklinde yanıt verdi. Savunmasının ardından avukatlar Gümüş'e sorular yöneltti. Durmuş'un avukatların sorularına da "Duydum" şeklinde yanıt vermesi üzerine mahkeme başkanı "Duyum... Duyum, anlat nedir bu duyum?" şeklinde tepki gösterdi.

Sunduğu 10 sayfalık etkin pişmanlık dilekçesi ifadelerinin duyumlara dayandığını belirtmesi üzerine bir sanık avukatı dilekçeyi kendisinin yazıp yazmadığını sordu. Gümüş ise dilekçeyi kendisinin yazmadığını, avukatı tarafından kendisine verilen dilekçeyi imzaladığını söyledi.

Bu sırada Gümüş'ün avukatı yerinden kalkıp kürsüye gelerek "Doğrudur, ben hazırladım dilekçeyi" dedi. Salonda bulunan avukatlar avukatının Gümüş'ün beyanına müdahale bulunmasına tepki gösterdi.

(SÜRECEK)

Kaynak: ANKA
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