Şili'de Gazze İçin Açlık Protestosu

Güney Amerika ülkesi Şili'de meydanlara çıkan binlerce kişi, İsrail'in Gazze'ye dayattığı açlık politikasını protesto etti.

Gazze'de süren gıda krizine dikkati çekmek isteyen binlerce Şili vatandaşı, ellerinde boş tencerelerle başkent Santiago'nun en büyük caddesinde yürüdü.

Havanın soğuk olmasına rağmen protestoya yoğun katılım gösteren Şililer, taşıdıkları döviz ve pankartlarda "Sessizliğin seni suç ortağı yapar", "Şili açlığa sessiz kalmıyor" ve "Soykırımcılar ile onların suç ortaklarını affetme, unutturma" gibi ifadelere yer verdi.

Uluslararası topluma Gazze'de yaşananlara kayıtsız kalmama çağrısı yapan eylemciler, Santiago'nun ana caddesini kırmızı, beyaz ve yeşil renklerle boyadı.

Protestolar, olaysız şekilde tamamlanırken, göstericiler sıklıkla İsrail'in soykırım suçu işlediğine işaret etti.