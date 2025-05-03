Silifke'de 3. Edebiyat Festivali Başladı

?(MERSİN) - Silifke Belediyesi tarafından bu yıl üçüncüsü düzenlenen "Edebiyat Festivali" başladı. Festivalin ilk gününde sevilen yazarlar, okurlarıyla buluştu; "Ortadaki Oyun" isimli tiyatro oyunu sahnelendi.

Silifke Belediyesi'nin ?2-5 Mayıs 2025 tarihleri arasında üçüncüsünü düzenlediği Edebiyat Festivali'nin açılışı yoğun bir katılımla gerçekleşti. Festivalin ilk gününde yazar, seslendirme sanatçısı ve sunucu Yekta Kopan söyleşisi, Mahmut Aslan ve Yekta Kopan imza stantı, Altan Erkekli ve Veysel Diker'in sunduğu "Ortadaki Oyun" isimli tiyatro oyunu katılımcılarla buluştu.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla gerçekleştirilen açılışta Belediye Başkanı Mustafa Turgut'un yanı sıra CHP Mersin Milletvekili Talat Dinçer, İlçe Kaymakamı Abdullah Aslaner, CHP İlçe Başkanı Gökhan Arslan, mahalle muhtarları, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar yer aldı.

?Festivalin açılış konuşmasını yapan Başkan Turgut, şunları söyledi:

"Silifke, tarihi ve doğal güzelliklerinin yanında edebiyatın, sanatın ve kültürün kenti olma yolunda emin adımlarla ilerliyor. Silifke, sanata, kültüre, sanatçıya sahip çıkan, sanatın tüm dinamikleriyle iç içe ilgilenen, önemseyen, birçok değeri ve insanımızı barındırıyor. Bununla birlikte çok değerli şairler, yazarlar, ressamlar barındıran bir kent. Her geçen gün gelişen ve değişen bir şehir. Her yıl farklı kültür sanat etkinliğine imza attığımız bu güzel ilçemizde, 3. Edebiyat Festivali'ni gerçekleştiriyor olmanın heyecanını ve mutluluğunu yaşıyoruz. 2-5 Mayıs tarihlerini kapsayan festivalimizde söyleşiler, kitap sergileri, imza günleri, okuma etkinlikleri, atölye çalışmaları ve konserler yer alıyor. Edebiyat Festivali'mizde birbirinden değerli yazarlarımız okurlarıyla buluşacak olup, aynı zamanda sanata ve sanatçıya önem veren seçkin konuklar yer alacak. İçeriği dolu dolu güzel bir festival olacak. Edebiyat Festivali'mizde yer alacak tüm katılımcılarımıza, gönüllülerimize ve destekçilerimize bir kez daha teşekkür ediyorum. Dün olduğu gibi bugün de sanata ve kültüre önem vermeye, kentimizi sanat ve kültür kenti yapmaya devam edeceğiz. Tüm vatandaşlarımızı Göksu Parkı'nda düzenlediğimiz 3. Edebiyat Festivali'mize bekliyoruz. Emeği geçen vekatkı sunan herkese teşekkür ediyoruz."

Silifkelileri böylesine güzel bir atmosferde başarılı bir festival ile buluşturan Turgut'a teşekkür eden CHP Mersin Milletvekili Talat Dinçer, "Birbirinden değerli yazarları ve tiyatrocuları, üçüncüsü gerçekleştirilen Edebiyat Festivali'nde ağırlamaktan ve sizlerle bir arada olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz" dedi.

?Söyleşi ve kitap imza etkinliğinin ardından yazarlar, okurlarıyla bir araya geldi. Festivale katılan konuklar, 3. Edebiyat Festivali'nin gerçekleşmesini sağlayan Turgut'a ve emeği geçenlere teşekkür etti. Etkinliğin sonunda Yekta Kopan'a, Turgut tarafından plaket takdim edildi.