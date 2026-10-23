Silifke'de sokakta sohbet eden kadının hemen yanına cam düştü: Yara almadan kurtuldu

Silifke'de sokakta sohbet eden kadının hemen yanına cam düştü: Yara almadan kurtulduGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Mersin'in Silifke ilçesine bağlı Saray Mahallesi'nde, saat 14.00 sıralarında bir iş hanının cephesindeki cam bilinmeyen bir nedenle koptu. Arkadaşlarıyla sokakta konuşan kadın, hemen yanına düşen camdan yara almadan kurtuldu. Panik dolu anlar güvenlik kamerası tarafından kaydedildi; olayla ilgili inceleme başlatıldı.
MERSİN'in Silifke ilçesindeki iş hanının dış cephesindeki cam, sokakta bekleyen kadının yanına düştü. Kadının yara almadığı olay, güvenlik kamerasına yansıdı.
BİLİNMEYEN NEDENLE YERİNDEN KOPTU
Olay, saat 14.00 sıralarında, Saray Mahallesi Sanatçılar 2'nci Sokak'ta meydana geldi. İş hanının dış cephesindeki cam, bilinmeyen nedenle yerinden kopup, o sırada sokakta arkadaşlarıyla sohbet eden kadının yanına düştü. Kadın yara almazken, olay nedeniyle yaşanan panik anları ise güvenlik kamerasına yansıdı.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: DHA
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