Mersin'in Silifke ilçesinde motosiklet sürücülerine yönelik denetim yapıldı.
İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Trafik Denetleme Büro Amirliğince, Göksu Mahallesi Feyyaz Bilgen Köprüsü girişinde denetim gerçekleştirildi.
Denetimde, motosiklet sürücülerinin ehliyetleri ve çeşitli evrakları kontrol edildi.
Polis ekipleri, özellikle kask kullanımı ve trafik kurallarına uyma konusunda sürücüleri ???????uyardı.
Son Dakika › Güncel › Silifke'de Motosiklet Denetimi - Son Dakika
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