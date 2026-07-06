Silivri'de hizmet kesintisiz sürecek

(İSTANBUL) - Silivri Belediye Başkan Vekili Yalçın Ekici, Belediye Meclisi temmuz ayı toplantısında tutuklanan ve geçici olarak görevden uzaklaştırılan Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu'nun halkın iradesiyle seçildiğini vurgulayarak, belediye hizmetlerinin kesintisiz devam edeceğini söyledi. Ekici, "Biz buradayız. Görevimizin başındayız. Emanetin farkındayız" dedi.

Silivri Belediyesi 2026 Yılı Temmuz Ayı 1. Meclis Toplantısı, Başkan Vekili Yalçın Ekici yönetiminde gerçekleştirildi. Ekici, Silivri Belediye Başkanlığı makamının asıl sahibinin Silivri halkının oylarıyla seçilmiş Bora Balcıoğlu olduğunu vurgulayarak, belediye hizmetlerinin kesintisiz şekilde sürdürüleceğini ifade etti.

Ekici, "Hepinizin bildiği gibi bu kürsünün, bu makamın, bu iradenin asıl sahibi; Silivri halkının oylarıyla seçilmiş Belediye Başkanı'mız Sayın Bora Balcıoğlu'dur" ifadelerini kullandı.

Yaşanan sürecin yalnızca bir belediye başkanının ya da yalnızca bir siyasi partinin meselesi olmadığını vurgulayan Ekici, "Bu süreç, Silivri halkının tercihiyle, sandığın iradesiyle ve yerel demokrasinin geleceğiyle doğrudan ilgilidir" diye konuştu.

"İDDİALAR MAHKEME KARARI DEĞİLDİR"

Konuşmasında hukukun üstünlüğüne vurgu yapan Ekici, yargı süreçlerinin bağımsız, tarafsız, adil ve şeffaf biçimde işlemesini herkesten önce kendilerinin istediğini belirtti. Ekici, hukukun evrensel ilkelerine, masumiyet karinesine, savunma hakkına ve adil yargılanma hakkına eksiksiz biçimde uyulması gerektiğini ifade ederek, "Bir soruşturmanın varlığı, hiç kimseyi peşinen suçlu ilan etmeye yetmez. İddialar, mahkeme kararı değildir. Algılar, gerçeklerin yerine geçemez. Bu nedenle beklentimiz, sürecin hukuk devleti ilkelerine uygun biçimde yürütülmesidir" dedi.

"BORA BAŞKANIMIZIN KALBİ HALA SİLİVRİ İÇİN ATIYOR"

Balcıoğlu'nun bugün fiziken meclis salonunda bulunmamasına rağmen Silivri'ye duyduğu sevginin, hizmet iradesinin ve halka olan bağlılığının çalışmalara yol göstermeye devam ettiğini belirten BEkici, "Biz biliyoruz ki onun kalbi hala Silivri için atıyor. Hala Silivri için dertleniyor. Hala bu kentin çocukları, gençleri, anneleri, emeklileri, çiftçileri ve esnafı için umut taşıyor" diye konuştu.

Bugün kendilerine düşen görevin, bu umudu büyütmek, emaneti korumak ve Silivri'ye hizmeti bir gün bile aksatmamak olduğunu ifade eden Ekici, belediyenin tüm birimleriyle görev başında olduğunu söyledi.

"SİLİVRİ BELEDİYESİ DİMDİK AYAKTADIR"

Süreç nedeniyle belediye hizmetlerinin yavaşlayacağını ya da kurumun içine kapanacağını düşünenlere yanıt veren Ekici, Silivri Belediyesi'nin kararlılıkla çalışmaya devam ettiğini belirtti. Ekici, "Silivri Belediyesi dimdik ayaktadır. Kurumlarımız görevinin başındadır. Başkan yardımcılarımız, meclis üyelerimiz, müdürlerimiz, emekçi personelimiz ve sahadaki tüm ekiplerimizle birlikte Silivri'ye hizmet etmeye devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Balcıoğlu'nun başlattığı sosyal belediyecilik anlayışının, vicdan belediyeciliğinin, üreticiye sahip çıkan tarım politikalarının, çocuklara, gençlere, kadınlara, yaşlılara ve özel gereksinimli bireylere dokunan hizmetlerin kesintisiz biçimde devam edeceğini belirten Ekici, Silivri Belediyesi'nin hizmet önceliğinden taviz vermeyeceğini vurguladı.

"BELEDİYE HALKIN EVİDİR"

Bora Balcıoğlu'nun bugüne kadar her zaman kentin huzurunu, birliğini, kardeşliğini ve hizmet önceliğini esas alan bir yönetim anlayışı ortaya koyduğunu söyleyen Ekici, "Oy versin ya da vermesin, hangi siyasi görüşten olursa olsun bütün Silivrililere aynı mesafede durmaya devam edeceğiz. Çünkü belediyenin kapısı kimsenin siyasi kimliğine göre açılıp kapanmaz. Belediye, halkın evidir. Silivri Belediyesi de bütün Silivrililerin evidir. Biz demokrasiye sahip çıkmayı da biliriz; hukuku savunmayı da biliriz; sandığın iradesini korumayı da biliriz. Bunu yaparken Silivri'ye yakışan bir vakar, bir olgunluk ve bir kararlılık içinde olacağız. Bora Başkanımız yalnız değildir. Silivri'nin iradesi yalnız değildir. Bu kentin umudu yalnız değildir" dedi.

Balcıoğlu'nun ailesinin, yol arkadaşlarının, çalışma arkadaşlarının ve ona güvenen on binlerce Silivrilinin yanında olmaya devam edeceklerini ifade eden Ekici, hukuki süreci yakından takip edeceklerini ve her aşamada adalet, şeffaflık ve hukuk taleplerini dile getireceklerini kaydetti. İlçenin gündelik hayatını, belediye hizmetlerini, yatırımları, sosyal destekleri ve projeleri kararlılıkla sürdüreceklerini söyleyen Ekici, "Çünkü en güçlü cevap, hizmettir. En güçlü duruş, halkın yanında olmaktır. En güçlü sahiplenme, emanete sadakatle sahip çıkmaktır. Bora Başkanımızın bize bıraktığı emanet budur. Silivri halkının bize yüklediği sorumluluk budur. Biz bu emaneti yere düşürmeyeceğiz" ifadelerini kullandı.

Adaletin tecelli edeceğine, gerçeklerin er ya da geç ortaya çıkacağına ve Balcıoğlu'nun başı dik, alnı açık şekilde yeniden aralarına döneceğine inandıklarını ifade eden Ekici, "O güne kadar da bu meclis, bu belediye ve bu kadro; Silivri için çalışmaya, Silivri'nin hakkını savunmaya, Silivri'nin iradesine sahip çıkmaya devam edecektir. Biz buradayız. Görevimizin başındayız. Emanetin farkındayız. Silivri için, adalet için, demokrasi için ve halkın iradesi için mücadelemizi hukuk içinde, vakar içinde, kararlılık içinde sürdüreceğiz" diye konuştu.

Konuşmanın ardından Silivri Belediyesi 2026 Yılı Temmuz Ayı 1. Meclis Toplantısı, gündem maddelerinin görüşülmesiyle devam etti.

EKİCİ'DEN YANGIN HASSASİYETİ ÇAĞRISI

Ekici, geçen hafta ilçenin farklı bölgelerinde çıkan yangınlardan etkilenen vatandaşlara ve çiftçilere geçmiş olsun dileklerini iletirken, yaz aylarında artan yangın riskine karşı tüm Silivrilileri dikkatli olmaya çağırdı. Ekici, "Yangının ilk anından sahada büyük bir mücadele verilmiştir. Alevlere karşı fedakarca çalışan itfaiye ekiplerimize, belediye personelimize, güvenlik güçlerimize, kamu kurumlarımıza, muhtarlarımıza, çiftçilerimize, gönüllülerimize ve destek veren tüm hemşehrilerimize yürekten teşekkürlerimizi kullandık" dedi.

Anız yakma, açık alanda ateş yakma, cam şişesi ve yanıcı atık bırakma gibi dayanıklı daha dayanıklı davranması gerektiğini vurgulayan Ekici, "Bu vesileyle tüm hemşehrilerimize bir kez daha çağrıda bulunuyorum: Yaz zamanında yangın riskine daha dayanıklı. Anız yakma, açık alanda ateş yakma, cam şişesi ve yanıcı atık bırakma gibi hepimiz azami dikkat göstermeliyiz" diye konuştu.

Silivri'nin doğasını, tarımın, canlı kalkınmanın ve insanın korunmasının ortak sorumluluğu olduğunu ifade eden Ekici, "Silivri'mizin doğasını, tarım gösterileri, canlı refahı ve insanımızı korumanın ortak sorumluluğudur" ifadelerini kullandı.