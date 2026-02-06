Silivri Belediye Başkanı Balcıoğlu, 6 Şubat Depremlerinde Hayatını Kaybeden Vatandaşları Anma Programına Katıldı - Son Dakika
Silivri Belediye Başkanı Balcıoğlu, 6 Şubat Depremlerinde Hayatını Kaybeden Vatandaşları Anma Programına Katıldı

06.02.2026 10:02  Güncelleme: 11:08
Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybeden vatandaşları anmak amacıyla düzenlenen programa katıldı. Yaşananlara yakından tanık olduğunu dile getiren Balcıoğlu, "Orada gördüğüm manzarayı, şahit olduğum o can pazarını tarif etmeye kelimeler yetmez. Silivri’de bu tablonun yaşanmaması için, vatandaşımızın bu çaresizliği tatmaması için var gücümle çalışacağım" dedi.

(İSTANBUL)- Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybeden vatandaşları anmak amacıyla düzenlenen programa katıldı. Yaşananlara yakından tanık olduğunu dile getiren Balcıoğlu, "Orada gördüğüm manzarayı, şahit olduğum o can pazarını tarif etmeye kelimeler yetmez. Silivri'de bu tablonun yaşanmaması için, vatandaşımızın bu çaresizliği tatmaması için var gücümle çalışacağım" dedi.

Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu ve Kaymakam Tolga Toğan, 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybeden vatandaşları anmak ve Destek AFAD Gönüllüleri'nin belgelerini teslim etmek amacıyla düzenlenen Kimlik ve Sertifika Dağıtım Töreni'ne katıldı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun görevlendirmesiyle İBB Meclis Üyesi olarak Hatay'a gittiğini hatırlatan Başkan Balcıoğlu, "Yaşanan yıkımı görünce gözlerime inanamadım. Orada gördüğüm manzarayı, şahit olduğum o can pazarını tarif etmeye kelimeler yetmez. Bir şehrin nasıl yok olduğunu, insanların enkaz başında nasıl bir umutla 'Sesimi duyan var mı?' diye beklediğini, o dondurucu soğukta yaşanan çaresizliği bizzat gördüm, iliklerime kadar hissettim. O toz dumanın içinde, o sessiz çığlıkların arasında kendi kendime bir söz verdim, Silivri'de bu tablonun yaşanmaması için, vatandaşımızın bu çaresizliği tatmaması için var gücümle çalışacağım" diye konuştu.

"Masada plan yapan değil, sahada ter döken bir anlayışla hareket ediyoruz"

Bu vizyonla Silivri'de topyekün bir seferberlik başlattıklarını dile getiren Başkan Balcıoğlu, olası İstanbul depreminin bir teori olmadığını ifade etti. Balcıoğlu, "sıfır tolerans" ve "maksimum hazırlık" ilkesiyle çalıştıklarından bahsetti. Afet yönetiminin sadece belediyenin tek başına sırtlanabileceği bir yük olmadığını vurgulayan Balcıoğlu, "Bu iş, merkezi idareyle, bakanlıklarla, kamu kurumlarıyla, sivil toplum kuruluşlarıyla, çevre belediyelerle ve mahallemizin gözü kulağı olan muhtarlarımızla, kısacası toplumun tüm kesimleriyle omuz omuza vererek başarılacak bir iştir. İlçemizde kaymakamlığımızın öncülüğünde, tüm kurumlarımızla tam bir koordinasyon içindeyiz. Masada plan yapan değil, sahada ter döken bir anlayışla hareket ediyoruz" ifadelerini kullandı.

"Gerçeği aratmayan deprem tatbikatları gerçekleştirdik"

Sadece kağıt üzerinde kalan planlarla yetinmediklerini dile getiren Başkan Balcıoğlu, "Gerçeği aratmayan deprem tatbikatları gerçekleştirdik. Haberleşme sistemlerimizi test ettik, toplanma alanlarımızı güncelledik. Bu hazırlık sürecinde sadece profesyonel ekiplerle yetinmiyoruz; afet bilincini tabana yayıyor, teknolojiyi en üst seviyede kullanıyoruz" dedi.

Bugüne kadar 88 okulda 33 bin 106 öğrenciye toplamda 52 bin 617 vatandaşa yüz yüze afet bilinci eğitimi verdiklerini hatırlatan Balcıoğlu, "Çevre belediyelerimize, kamu kurumlarına, fabrikalara eğitimler verip arama kurtarma ekipleri oluşturulmasına destek olduk. Ancak 'teorik bilgi yetmez' dedik ve çok önemsediğim afet eğitim parkurumuzu hayata geçirdik. Burada teorik bilgiyi pratiğe döküyoruz. Sallanan zeminde ne yapacağını, enkazdan nasıl çıkacağını, yangına nasıl müdahale edeceğini öğretiyoruz" diye konuştu.

Muhtarlarla omuz omuza vererek, 300 kişilik bir "Destek AFAD Gönüllüsü" ordusu kurduklarını kaydeden Balcıoğlu, mahalle mahalle, sokak sokak bu ağı genişlettiklerini ve sadece insan kaynağına değil, aklın ve bilimin ışığında teknolojiye de yatırım yaptıklarını söyledi.

"Silivri'nin sesinin asla kesilmemesini sağlıyoruz"

TÜBİTAK destekli, Süleyman Demirel Üniversitesi ile yürütülen DEPAR (Akıllı Sensör Teknolojisi Kullanan Deprem İzleme Sistemi) projesi ile afet yönetiminde çağ atladıklarını ifade eden Balcıoğlu, şöyle devam etti:

"Bu sistem sayesinde binalarımızdaki hasarı anlık olarak izleyebilecek, en önemlisi de enkaz altından ses gelmesini beklemeden, hangi enkazda kimin olduğunu tespit edebileceğiz. Buna ek olarak, tamamen kendi ekibimizle, kendi imkanlarımızla geliştirdiğimiz Afet Bilgi Sistemi'ni (ABİS) tüm vatandaşlarımızın kullanımına açtık. İletişimin kesilmemesi için kurduğumuz bağımsız haberleşme altyapımızla da Silivri'nin sesinin asla kesilmemesini sağlıyoruz. Tüm bu çabaların en somut meyvesini bugün alıyoruz. Hatay'da gördüğüm o çaresizliğe karşı, bugün Silivri'nin 'umudu' var. Silivri Arama Kurtarma Ekibimiz (SAK), AFAD tarafından uygulanan o zorlu akreditasyon sınavlarını alnının akıyla geçti. Ekiplerimiz, bilgi, beceri ve disiplinleriyle 'Orta Seviye Kentsel Arama Kurtarma' yetkinliğini kanıtlayarak, göğsümüzü kabartan o iki yıldızlı peçi takmaya hak kazandı."

Bugün envantere katılan tam donanımlı yeni arama kurtarma ekipmanlarıyla güç kazandıklarını belirten Başkan Balcıoğlu, "İşte bu yüzden, kentsel dönüşüm bizim için masa başı projesi değil, bir beka meselesidir. Göreve geldiğimizden bu yana; 'Vatandaş istemiyor, oy kaybederiz' demeden yüzlerce riskli binanın, yıkımını gerçekleştirdik. Vatandaşımızı o çürük betonların arasından çıkardık" dedi.

"Deprem, siyaset üstü bir meseledir"

Devletin başlattığı 'Yarısı Bizden' kampanyasını Silivri'de harfiyen uyguladıklarını hatırlatan Başkan Balcıoğlu, "Deprem, siyaset üstü bir meseledir. Depremin a partisi, b partisi olmaz. Enkazın altında hangi görüşten olduğumuzun bir önemi yoktur. ve bu mücadele, tek bir kurumun, tek bir belediyenin tek başına altından kalkabileceği bir yük değildir" diye konuştu.

AFAD ekiplerine de teşekkürler eden Balcıoğlu, "Buradan eğitimini tamamlayarak gönüllü arama kurtarma ordumuza katılan DESTEK AFAD Gönüllülerimize de seslenmek istiyorum: Sizler, sadece Silivri'nin değil, ihtiyaç duyulduğunda bu vatanın her karış toprağının kahramanlarısınız. Her birinizle gurur duyuyorum. Allah bizlere bir daha 6 Şubat gibi acılar yaşatmasın. Depremde yitirdiğimiz tüm canlarımızı bir kez daha rahmetle anıyor; eğitimlerini başarıyla tamamlayarak sertifikalarını almaya hak kazanan Destek AFAD Gönüllüsü ekibimizi yürekten tebrik ediyorum. Yolunuz açık, gücünüz daim olsun. Hepinizi saygıyla selamlıyorum" diyerek, konuşmasını tamamladı.

Kaynak: ANKA

