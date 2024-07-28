Silivri'de 14. Ortaköy Börek Festivali Renkli Görüntülere Sahne Oldu

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HABER: EDDA SÖNMEZ/ KAMERA: UMUT EMRE GÖKBULUT

(İSTANBUL) - Silivri Belediyesi tarafından düzenlenen 14. Ortaköy Börek Festivali renkli görüntülere sahne oldu. Mübadele günlerinde, zor koşullarda yaşayan insanların, o dönemdeki imkanlarla soğan ve unla hazırladığı ve yıllar içinde büyük bir lezzete dönüşen "patriot" böreği, festivale katılanlara ikram edildi. 53 yarışmacının 106 tepsi börekle yarıştığı festivalde, yaklaşık 350 tepsi patriot böreği ikram edildi. Etkinlikte ünlü şarkıcı Cengiz Kurtoğlu sahne aldı.

Silivri Belediyesi tarafından 14. Ortaköy Börek Festivali düzenlendi. Birbirinden lezzetli böreklerin sunulduğu festivalde, 53 yarışmacı hazırladıkları 106 tepsi patriot böreğiyle hünerlerini sergiledi. Etkinliğe katılanlara yaklaşık 350 tepsi böreğin ikram edildiği festivalde, yarışmacılardan Güler Kılıç birinci, ?Hasibe Gülfidan ikinci, ?Melek Ertürk üçüncü oldu. Kazananlara tam, yarım ve çeyrek altın ödülü verildi.

Festivale, binlerce kişinin yanı sıra Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu ve eşi Hayriye Sena Balcıoğlu, siyasi partin temsilcileri, belediye meclis üyeleri, STK temsilcileri, muhtarlar, basın mensupları katıldı.

Festivalde, Bigados Halk Dansları Topluluğu ve Silivri Belediyesi Kültür Merkezi Sirtaki kursiyerlerinin gösterisi izleyicilerden büyük ilgi gördü.

Silivri Belediye başkanı Bora Balcıoğlu: Kültürel mirasa sahip tek ilçeyiz

Etkinlikte konuşma yapan Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu şunları söyledi:

"İşte Ortaköy'ün özlediği o manzara, birlik ve beraberliğin en güzel haliyle bu meydanda duruyor. Festival, hep birlikte olmanın, kardeşliğin ve sevginin en canlı ve güzel örneği. Festivaller kültürel değerleri yaşatmak ve eğlenip sosyalleşmeyi sağlamak adına önemli. Bu etkinlikler, şehirlerimizin tanıtımında önemli bir rol oynarken, gelenek ve göreneklerimizin de gelecek nesillere aktarılmasında büyük bir fırsat sunar. Bakın burada az önce halk oyunları ekiplerimiz sahnedeydi, zeybekten Silivri yöresine, romandan sirtakiye kadar bir resital sundular bizlere. İstanbul'un 39 ilçesi içerisinde kendi yöresine ait halk oyunu sergileyebilen böyle bir kültürel mirasa sahip tek ilçeyiz. İşte festivalleri bu yüzden önemsiyoruz. Marmara Denizi'ne uzanan 42 kilometrelik sahilimizle, bereketli topraklarımızla, zengin geleneklerimiz ve göreneklerimizle, antik çağlara uzanan tarihi ve kültürel mirasımızla ama en önemlisi yüreği büyük, gönlü güzel insanlarımızla eşsiz bir yapıya sahibiz. Silivri'nin bu özellikleri, başka hiçbir ilçede bulamayacağınız kadar özgündür. Bu nedenle Silivri'ye ve Silivri'nin güzel insanlarına hizmet etmek benim için büyük bir onur, mutluluk ve şanstır."

"Yarım ağızla korkarak değil bağıra bağıra Atatürk diyeceğiz"

Mustafa Kemal Atatürk'ün "Millete efendilik yoktur. Hizmet vardır. Bu millete hizmet eden onun efendisi olur" sözlerine atıfta bulunan Başkan Balcıoğlu, bir belediye başkanı olarak hizmetin en yüce değer olduğunu belirtti. Cumhuriyetin temel değerlerine sahip çıkarak, Silivri halkının refahı için gece gündüz çalışmaya devam edeceğini söyledi. Başkan Balcıoğlu "Hep söylüyorum öyle başkaları gibi yarım ağızla korkarak değil bağıra bağıra Atatürk diyeceğiz, atamızın ilke ve inkılapları ışığında yürümeye devam edeceğiz" dedi.

"Mübadele günlerinden günümüze kadar miraslardan biri olan patriot böreği"

Festivalde konuşma yapan Ortaköy Mahallesi Muhtarı Ramazan Yaman, şunları söyledi:

"1923 yılından sonra büyük acılar çekilerek mübadele köyü olarak kurulan mahallemiz, kurulduğu tarihten günümüze alışkanlıklarını, örf ve adetlerini, değer yargılarını taşımış, vatanını seven insanların yaşadığı Silivri'mizin güzide mahallelerinden biridir. Mübadele günlerinden günümüze kadar miraslardan biri olan patriot böreği, o günkü zor şartlara rağmen insanımızın yoktan var etme becerisinin bir örneğidir. Çünkü bir soğan ve bir tutam undan böyle bir lezzetin yaratılması takdire şayandır. Geçmişimizi unutmamak, örf ve adetlerimizi gelecek kuşaklara aktarmak için büyük faydası olan börek festivaline olan bu ilgi ve alaka bizleri mutlu etmektedir. Bu festivali düzenleyen Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu'na teşekkür ederim"

Konuşmaların ardından ünlü şarkıcı Cengiz Kurtoğlu konser verdi. Konserin sonunda, Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu sahneye çıkarak Cengiz Kurtoğlu'na çiçek verdi ve teşekkür etti. Balcıoğlu, ayrıca Kurtoğlu'na Silivri'nin meşhur böreğinden ikram etti.