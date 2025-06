Silivri\'de Alg Patlaması Tehlikesi

Silivri Sahili 'nde deniz alg patlaması (su yosunu) nedeniyle yeşile büründü. Çevre Uzmanı Prof. Dr. Mustafa Öztürk , "Silivri civarında ciddi bir kirliliğin olduğunu görüyoruz. Bölge diyor ki ben azot fosfor kirliliği bakımdan çok yüksek boyuttayım. Su çok durgun, çok sakin ve derin olmayan bir bölge. Bu da ciddi şekilde alg patlamasını tetikliyor. Bölgede tarım ve hayvancılık kaynaklı kirleticilerin önlenmesi lazım" dedi.

'BÖLGE CİDDİ BİR RİSK ALTINDA'

Bölgede ciddi risklerin olduğuna dikkat çeken Çevre Uzmanı Prof. Dr. Mustafa Öztürk, "Özellikle Silivri civarında ciddi bir kirliliğin olduğu, ciddi bir risklerin olduğunu görüyoruz. Bunun ana sebeplerinden biri, bölgede diyor ki ben azot fosfor kirliliğine bakımdan çok yüksek boyuttayım, birincisi bu. İkincisi su çok durgun, çok sakin ve derin olmayan bir bölge. Bu da ciddi şekilde alg patlamasını tetikliyor. Üçüncüsü de normalin üzerinde bir sıcaklık var bu bölgede. Normalde yaklaşık 20 derece, o bölgede ise 22 ile 23 derece sıcaklık var. Tüm bunlar birleştiği zaman alg patlaması dediğimiz vakayı meydana getiriyor. Alg patlaması meydana geldiği zaman oksijensizlik dediğimiz şartlar oluşur. Balıkların yaşama alanlarını daralır ve bölgede balıkçılık olayı ciddi şekilde riske girer. Bunlara ilaveten, alg patlaması dediğimiz fitoplanktonlar deniz dibine çöktüğü zaman da dipten itibaren oksijensizliği hızlandırır. Bu oksijensizlik arttığı zaman bu bölgede havalı ortamda yaşayan canlıların yavaş yavaş ölmesi, havasız ortamda yaşayan şartların oluşması demek. Videoda da gördüğümüz gibi görüş mesafesi hemen hemen sıfır noktasına gelmiş durumda. Çünkü her taraf bulanık bir su ile kaplanmış durumda. Burada balıkçılık yapamazsınız. Burada balıkçılık yaptığınız zaman balık ağlarını özellikle alg dediğimiz maddeler kaplar. Balık ağları ağırlaşır ve dibe çökmek zorunda kalabilir. Bu sebepten dolayı o bölge ciddi bir risk altında ve kirliliğin bir an önce ortadan kaldırılması gerektiği kanaatindeyim" şeklinde konuştu.

'ÖNLEMLER ALINIRSA MARMARA DENİZİ KENDİNİ 5 İLE 10 YIL İÇERİSİNDE YENİLEYEBİLİR'

Öztürk, "En önemli hususlardan biri, bölgede ciddi bir şekilde tarım ve hayvancılık kaynaklı kirleticiler önlenmesi lazım. Yani burada kirliliği önlemek için ne yapılacak? İyi tarım ve hayvancılık uygulaması yapılacak. Birinci öncelikli uygulamalardan biri bu. İkincisi evsel atık sular sadece o bölgede evsel atık sular 5 bin 400 metreküp gün sadece klasik arıtma dediğimiz biyolojik arıtma ile denize deşarj ediliyor. Bunun kesinlikle ileri kademe arıtılması lazım. Azot ve fosfor kirliliği de giderilerek denize deşarj edilmesi lazım. Bu üçüncü en önemli husus da bölgede derin deniz deşarjı yapılan atık suların; derin deniz deşarjı dediğimiz olay da sadece fiziksel arıtma ile atık sular ön arıtmaya tabii tutulduktan sonra denize deşarj edilmekte. Bu sebeple bu kirlilikte Marmara Denizi'ne ciddi riskler oluşturmaktadır. Bunlar önlenirse bu önlemler alınırsa Marmara Denizi kendini 5 ile 10 yıl içerisinde yenileyebilir. Aksi durumda biz bu olayları bundan sonraki aylarda daha sık ve daha şiddetli görebiliriz, yaşayabiliriz. Ama müsilaj artık çok da yüzeyde görülmeyecek. Bunu özellikle belirtmek istiyorum. Bunu takip eden sürecinde alg patlamasından sonra artık müsilajı görebiliriz. Müsilajda artık yüzeyde değil orta tabakada. Sıcaklık artık sabit olduğu için Marmara Denizi'nde de bu sıcak hava dalgaları yüzünden tabakalaşma şiddetli olduğu için 15-25 metre derinlikte müsilaj oluşur" dedi.

'BU GÜZELLİĞE BU PİSLİK HİÇ YAKIŞMIYOR'

Çorlu'dan Silivri sahiline gezmeye gelen Mert Şentuna, "Çorlu'dan geliyoruz biz, arkadaşımla beraber yürüyüş yapalım dedik. Sahilde bu görüntüyle karşılaştık. Maalesef Ülkemiz adına çok kötü görüntüler. Bu güzelliğe bu pislik hiç yakışmıyor. Yetkililerin burada biraz çalışma yapmaları gerekiyor. Bu pislikleri kaldırmaları gerekiyor. Yaz geldi ve bayram üstü zaten. Bu insanlar bu görüntüyle karşılaşmamaları gerekiyor" dedi.

'KOKU OLUYOR'

Sahilde yürüyüş yapan Can Tekin ise, "Her sene geliyoruz buralara, yakında oturuyoruz. Her sabah yürüyüş yapıyoruz, burada koku oluyor, pislik oluyor. Herhalde, kafelerden sanırım akıyor bu pislikler. Belediyeler çalışma yapmıyor sanırım, bayram ve yaz da yaklaşıyor. Sahilde yürüyüş yaparken, bu görüntüleri görmek hoş olmuyor" ifadelerini kullandı.

'YETKİLİLER İLGİLENİYOR'

Sahilde oturan İsmet Durmaz, "Yetkililer burasıyla ilgileniyor, bazen deniz kendi kendine temizliyor. Geçen hafta rüzgar vardı, yosunlar tekrar ortaya çıktı. Yetkililer çalışıyor imkanlarıyla yettiği kadarıyla" dedi.