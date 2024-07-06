Silivri'de Minibüs Kazası: 2 Çocuk Yaralandı - Son Dakika
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Silivri'de Minibüs Kazası: 2 Çocuk Yaralandı

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Silivri'de evin önündeki minibüsü ailesinden habersiz alan 2 çocuk, aydınlatma direğine çarparak kaza yaptı. Kazada 2 çocuk yaralanırken, direksiyon başında sıkışan E.C.A. itfaiye ekiplerinin çalışması ile kurtarıldı. Jandarma olayla ilgili inceleme başlattı.

06.07.2024 21:03
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Silivri'de, evin önündeki minibüsü ailesinden habersiz alan 2 çocuk, aydınlatma direğine çarparak kaza yaptı. Kazada 2 çocuk yaralanırken, direksiyon başında sıkışan E.C.A. itfaiye ekiplerinin çalışması ile kurtarıldı.

Kaza, saat 19.00 sıralarında Yeni Mahalle Gemlik Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 2 çocuk evin önündeki minibüsü ailesinden habersiz alarak ayrıldı. E.C.A. yönetimindeki 34 FH 0222 plakalı minibüs kısa bir süre ilerledikten sonra yol kenarında bulunan aydınlatma direğine çarptı. Kazada 2 çocuk yaralandı. Aracı kullanan E.C.A. ise direksiyon başında sıkıştı. Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Adrese gelen itfaiye ekipleri araçta sıkışan E.C.A.'yı kurtarmak için çalışma yaptı. Ekipler, uzun süren çalışmanın ardından yaralı çocuğu kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. Yaralı E.C.A. ile M.S.A. ambulansla hastaneye kaldırıldı. Çocukların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Jandarma olayla ilgili inceleme başlattı.

Silivri\'de Minibüs Kazası: 2 Çocuk Yaralandı
Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Silivri'de Minibüs Kazası: 2 Çocuk Yaralandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Silivri'de Minibüs Kazası: 2 Çocuk Yaralandı - Son Dakika
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