Silivri'de Minibüs Kazasında 2 Ölü - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Silivri'de Minibüs Kazasında 2 Ölü

Silivri\'de Minibüs Kazasında 2 Ölü
28.06.2026 13:25
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Silivri'de yolcu minibüsünün devrilmesi sonucu Melek Düzgün ve Murat Memük hayatını kaybetti.

SİLİVRİ'de dün yolcu minibüsünün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada hayatını kaybeden Melek Düzgün ile Murat Memük'ün cenazeleri, otopsi işlemlerinin ardından aileleri tarafından Adli Tıp Kurumu'ndan teslim alındı. Melek Düzgün'ün cenazesinin yarın Ataşehir'deki Mustafa Kemal Pir Sultan Abdal Cemevi'nden kaldırıldıktan sonra Çekmeköy'de toprağa verileceği, Murat Memük'ün cenazesinin ise bugün Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde ikindi namazının ardından defnedileceği öğrenildi.

Kaza, dün saat 18.30 sıralarında Silivri-Çerkezköy yolunun Çeltik mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Beylikdüzü-Çerkezköy arasında hizmet veren, İlker Usul yönetimindeki 34 NJL 504 plakalı yolcu minibüsü kontrolden çıkarak devrildi ve tarlaya savruldu. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Melek Düzgün (80) ile Murat Memük'ün (40) hayatını kaybettiği belirlendi. Minibüste sıkışan yaralılar, itfaiye ekiplerince bulundukları yerden çıkarılarak ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Kimlik tespiti için olay yerine gelen hayatını kaybedenlerin yakınları fenalaştı. Kaza nedeniyle yol bir süre çift yönlü olarak trafiğe kapatıldı. Olay yeri incelemesinin ardından hayatını kaybeden 2 kişinin cenazesi, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Çalışmaların tamamlanmasının ardından yol yeniden ulaşıma açılırken, kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

CENAZELERİ AİLELERİ TARAFINDAN TESLİM ALINDI

Kazada hayatını kaybeden Melek Düzgün ile Murat Memük'ün cenazeleri, otopsi işlemlerinin ardından aileleri tarafından Adli Tıp Kurumu'ndan teslim alındı. Melek Düzgün'ün cenazesinin yarın Ataşehir'deki Mustafa Kemal Pir Sultan Abdal Cemevi'nden kaldırıldıktan sonra Çekmeköy'de toprağa verileceği, Murat Memük'ün cenazesinin ise bugün Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde ikindi namazının ardından defnedileceği öğrenildi.

'KARDEŞİM BENİ ARAYIP "DÜĞÜNE GİDİYORUZ ABLA, KAZA YAPTIK, BİZE YETİŞİN" DEDİ'

Kazada hayatını kaybeden Melek Düzgün'ün kızı Sakine Demirdağ, ağır yaralanan kardeşi Hatice Düzgün'ün kendisini kazanın ardından aradığını belirterek, "Kaza yerinde yoktum. Kardeşim saat 18.00'e doğru beni arayıp, 'Düğüne gidiyoruz abla, kaza yaptık, bize yetişin' dedi. Apar topar olay yerine gittik. Kardeşimi hastaneye sevk etmişlerdi. Annemin cenazesini savcı gelene kadar orada bekletiyorlardı. Ben de daha sonra doğrudan hastaneye geçtim. Gittikleri düğün komşuların düğünüymüş. Aracı kimin kullandığını bilmiyorum. O hattın minibüsü müydü, yoksa başka bir minibüs mü tutulmuştu onu da tam bilmiyorum" dedi.

'BEYLİKDÜZÜ'NDEN SİLİVRİ'YE KOMŞULARININ DÜĞÜNÜNE GİDİYORLARDI'

Demirdağ, "Beylikdüzü'nden Silivri'ye komşularının düğününe gidiyorlardı. Kardeşim şu an hastanede. Ameliyat olmasını bekliyoruz. Omuriliğinde çatlak var. Doktorlar ayrıca beyninde kanama olduğunu söyledi. Bu nedenle hastanede bekliyoruz. Annem çok iyi biriydi" ifadelerini kullandı.

'HAFTA SONU TATİLİ İÇİN İSTANBUL'A GELMİŞTİ'

Murat Memük'ün babası Hasan Memük ise, "Çocuğum memurdu, çalışıyordu. 42 yaşındaydı. Hafta sonu tatili olduğu için İstanbul'a gelmişti. Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinden İstanbul'a giderken kaza meydana geldi. Kazayı bize geç haber verdiler. Bekardı. Kapaklı'daki iş yerinde çalışıyordu. İyi bir insandı, herkese yardım ederdi. Psikolojik rahatsızlıkları vardı. Engelli raporu bulunuyordu ve ilaç kullanıyordu" dedi.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Güvenlik, 3. Sayfa, Güncel, Yaşam, Kaza, Son Dakika

Son Dakika Güncel Silivri'de Minibüs Kazasında 2 Ölü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kadir İnanır’ın vasiyetiyle ilgili yeğeninden dikkat çeken açıklama Kadir İnanır'ın vasiyetiyle ilgili yeğeninden dikkat çeken açıklama
Toprak bastı geleneği kanlı bitti Hastanede yaşam savaşı veriyor Toprak bastı geleneği kanlı bitti! Hastanede yaşam savaşı veriyor
Kimse onlara şans vermiyordu 500 bin nüfuslu Yeşil Burun Adaları Dünya Kupası’nda tarih yazdı Kimse onlara şans vermiyordu! 500 bin nüfuslu Yeşil Burun Adaları Dünya Kupası'nda tarih yazdı
Muslera’dan yine çok büyük bir hata Koca ülkenin hayalleriyle oynadı Muslera'dan yine çok büyük bir hata! Koca ülkenin hayalleriyle oynadı
Füzeler yeniden ateşlendi ABD vurdu, Tahran’dan misilleme geldi Füzeler yeniden ateşlendi! ABD vurdu, Tahran'dan misilleme geldi
Kadir İnanır’ın cenaze programı değişti Kadir İnanır'ın cenaze programı değişti
Final gibi eşleşmeler var İşte Dünya Kupası’nda son 32’ye kalan ülkeler Final gibi eşleşmeler var! İşte Dünya Kupası'nda son 32'ye kalan ülkeler
Kadir İnanır yıllar önce “Annemin sözleri hayatımı belirledi“ diye anlatmıştı: Her yolu denedim, ölmedin Kadir İnanır yıllar önce "Annemin sözleri hayatımı belirledi" diye anlatmıştı: Her yolu denedim, ölmedin
İşte Dünya Kupası’ı bu Rakibi sahaya çıktıklarına pişman ettiler İşte Dünya Kupası'ı bu! Rakibi sahaya çıktıklarına pişman ettiler

13:30
Öğrencileriyle cinsel ilişki yaşayan 25 yaşındaki öğretmen tutuklandı
Öğrencileriyle cinsel ilişki yaşayan 25 yaşındaki öğretmen tutuklandı
13:18
Özel’e soruldu: CHP’li 86 vekil Anadolu Birliği Partisi’ne mi geçecek
Özel'e soruldu: CHP'li 86 vekil Anadolu Birliği Partisi'ne mi geçecek?
13:07
Türk sinemasının Kadir Abi’si son yolculuğuna uğurlanıyor
Türk sinemasının Kadir Abi'si son yolculuğuna uğurlanıyor
12:49
Kadir İnanır’ın cenazesinde çarpıcı kare Kılıçdaroğlu’nun çelengi kapıda kaldı
Kadir İnanır'ın cenazesinde çarpıcı kare! Kılıçdaroğlu'nun çelengi kapıda kaldı
12:38
Yeğeni ilk kez açıkladı İşte Kadir İnanır’ın vasiyeti
Yeğeni ilk kez açıkladı! İşte Kadir İnanır'ın vasiyeti
12:18
Kadir İnanır’a veda Tören alanı şimdiden doldu
Kadir İnanır'a veda! Tören alanı şimdiden doldu
11:45
Kafe ve restoranlarda yeni dönem başlıyor Vatandaş artık ne yediğini bilecek
Kafe ve restoranlarda yeni dönem başlıyor! Vatandaş artık ne yediğini bilecek
11:16
CHP’li vekilden “Yeni partinin ismi ne olacak“ sorusuna yanıt: ’Yürüyüş’ olmayacak
CHP'li vekilden "Yeni partinin ismi ne olacak?" sorusuna yanıt: 'Yürüyüş' olmayacak
10:35
Genç kadını sokak sokak takip edip taciz etti Fırında ekmek yaparken yakalandı
Genç kadını sokak sokak takip edip taciz etti! Fırında ekmek yaparken yakalandı
10:31
Dünya Kupası’na veda etti, yarım saatte istifasını duyurdu
Dünya Kupası'na veda etti, yarım saatte istifasını duyurdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.06.2026 13:38:13. #7.13#
SON DAKİKA: Silivri'de Minibüs Kazasında 2 Ölü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.