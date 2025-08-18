Silivri'de Yaya Güvenliği Tehlikede - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Silivri'de Yaya Güvenliği Tehlikede

Silivri\'de Yaya Güvenliği Tehlikede
18.08.2025 11:39
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Silivri'deki alışveriş merkezi yakınında yayalar, tehlikeli bir şekilde araçların arasından geçiyor.

Silivri'de, kara yolunun yanında bulunan alışveriş merkezine gelenler, yaklaşık 30 metre ilerideki yaya geçidini kullanmak yerine araçların arasından yolun karşısına geçmeyi tercih ediyor. Bu durum yayalar için tehlike oluştururken, trafik akışını da olumsuz etkiliyor. Yolun karşısına geçmeye çalışan Burcu Ekiz, "Genelde insanların acil işleri oluyor. Bizde bir alışkanlık var, AVM'den çıkar çıkmaz doğrudan karşıya geçmek istiyoruz. Eğer buraya yaya geçidi yapılır ya da trafik ışıkları biraz öne alınırsa çok daha rahat ederiz" dedi.

Silivri D-100 yan yol, General Ali Türkkan Caddesi'ndeki alışveriş merkezine gelenler, ışıklardaki geçidi kullanmak yerine yol üzerinden karşıya geçiyor. Aralarında çocuklu ve bebek arabalı ailelerin de bulunduğu yayalar, hem kendi can güvenliklerini tehlikeye atıyor hem de sürücüleri zor durumda bırakıyor. Trafik ışıklarında bekleyen araçlar, aniden yola atlayan yayalar nedeniyle uzun kuyruklar oluşturuyor. Bu sırada yolda ilerlemeye çalışan ambulans ve itfaiye araçları da trafiğe takılarak sevk edildikleri bölgelere ulaşmakta güçlük çekiyor.

POLİSİN UYARISINA RAĞMEN ARAÇLARIN ARASINDAN GEÇTİLER

Yoğun trafik nedeniyle Silivri İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı trafik ekipleri bölgede önlem aldı. Polis, hem trafiği açmaya hem de yayaların güvenliğini sağlamaya çalıştı. Trafik polislerinin uyararak defalarca ışıklarına yönlendirdiği yayalardan bazılarının uyarılara aldırış etmediği görüldü.

'YAYA YOLU YAPILMALI'

Yolun karşısına geçmeye çalışan Burcu Ekiz, "Soldaki ışık kırmızı yandığında diğer tarafta yeşil yanıyor. Bu sırada hiçbir şekilde karşıya geçemiyoruz. Önce bir ışığı, sonra diğerini kullanmak zorundayız. İnsanların acelesi olduğunda buradan direkt geçmek istiyor. Yaya yolu yapılır ya da ışıklardan biri öne alınırsa sorun çözülür. Hatta bariyer döşenip belli bir noktadan geçiş sağlanırsa herkes kurallara uyar" dedi. Bir başka yaya Serhat Özcan ise, "Burada ciddi sorun var, mutlaka yaya geçidi yapılmalı. Biz temkinli davranıyoruz ama bazı sürücüler yol vermiyor. Belediye başkanından buraya çözüm getirmesini istiyoruz" diye konuştu.

Kaynak: DHA

Silivri, trafik, Son Dakika

Son Dakika Güncel Silivri'de Yaya Güvenliği Tehlikede - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Chikungunya virüsü hızla yayılıyor 16 ülkede 240 binden fazla vaka, 90 ölü Chikungunya virüsü hızla yayılıyor! 16 ülkede 240 binden fazla vaka, 90 ölü
4 ilde acele kamulaştırma kararı 4 ilde acele kamulaştırma kararı
Muhasebeci “Bankaya yatıracağım“ diye çıktı, 70 bin 900 dolarla sırra kadem bastı Muhasebeci "Bankaya yatıracağım" diye çıktı, 70 bin 900 dolarla sırra kadem bastı
24 yaşında çete lideri “Haftalık 90 bin TL kazanç“ vaadiyle vatandaşları ağına düşürdü 24 yaşında çete lideri! "Haftalık 90 bin TL kazanç" vaadiyle vatandaşları ağına düşürdü
Trump kendi elleriyle teslim etti First Lady’den Putin’e özel mektup Trump kendi elleriyle teslim etti! First Lady’den Putin’e özel mektup
Uyuşturucu sanıkları duruşmada giydirilen montla belirlendi, 18’er yıl hapis verildi Uyuşturucu sanıkları duruşmada giydirilen montla belirlendi, 18'er yıl hapis verildi
Gelibolu’da can havliyle alevlerden kaçan karaca yürekleri burktu Gelibolu'da can havliyle alevlerden kaçan karaca yürekleri burktu
17 yaşındaki sürücü ortalığı birbirine kattı, 2 kişi saniyelerle ölümden kurtuldu 17 yaşındaki sürücü ortalığı birbirine kattı, 2 kişi saniyelerle ölümden kurtuldu
Kapısı açık seyreden minibüsten düşen ebe hayatını kaybetti Kapısı açık seyreden minibüsten düşen ebe hayatını kaybetti
Otomobilin çarptığı motosiklet sürücüsü metrelerce sürüklendi Otomobilin çarptığı motosiklet sürücüsü metrelerce sürüklendi
Irak’ta DEAŞ’ın ölüm çukuru kazılmaya başlandı Irak'ta DEAŞ'ın ölüm çukuru kazılmaya başlandı

11:22
Memurlar iş bıraktı, kamu kurumları boş kaldı
Memurlar iş bıraktı, kamu kurumları boş kaldı
09:09
Suriye’de tansiyon yüksek SDG’yi 50 bin askerle vuracaklar
Suriye'de tansiyon yüksek! SDG'yi 50 bin askerle vuracaklar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.08.2025 11:40:19. #7.11#
SON DAKİKA: Silivri'de Yaya Güvenliği Tehlikede - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.