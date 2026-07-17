CHP'liler Silivri'de özgürlük ve adalet için yürüdü - Son Dakika
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CHP'liler Silivri'de özgürlük ve adalet için yürüdü

17.07.2026 00:31  Güncelleme: 02:21
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CHP'liler, İmamoğlu ve tutuklu belediye başkanları için Silivri'de yürüyüş yaparak geçim, özgürlük ve adalet taleplerini dile getirdi. Eski İl Başkanı Özgür Çelik, yargı kararlarının partiyi dizayn etme amacı taşıdığını söyledi.

Haber: ÇAĞATAN AKYOL - Kamera: UMUT EMRE GÖKBULUT

(İSTANBUL) - CHP'liler, geçim, özgürlük, adalet ve seçim talepleriyle Silivri'de yürüyüş yaptı. Mahkeme kararıyla görevden alınan eski CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, "Kurultayla göreve gelemediniz. Demokratik yollarla seçilemediniz. Ne yazık ki kongreleri kaybettiniz. Şimdi AK Parti yargısının kararlarının arkasına saklanarak CHP'yi dizayn etmek istiyorsunuz" dedi.

Silivri'de tutuklu bulunan CHP'nin cumhurbaşkanı adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu başta olmak üzere tüm tutuklu CHP'li isimler için yürüyüş yapıldı. Silivri'de sahil boyunca yapılan yürüyüşte sık sık "Özgür İstanbul, özgür Türkiye", "Gün gelecek, devran dönecek; AKP halka hesap verecek" ve "Cumhurbaşkanı İmamoğlu" sloganları atıldı.

Yürüyüşün sonunda Atatürk Heykeli önünde açıklama yapıldı. CHP Silivri İlçe Başkanı Doruk Bulut, "Bizlerle, Özgür Özel'le, Özgür Çelik'le beraber bu büyük yürüyüşe hazır mısınız? Türkiye'de değişim her zaman zor olmuştur. Türkiye Cumhuriyeti'nde CHP'nin yaşadığı değişim bugün iktidar sancılarını yanında taşımaktadır ama bizler seçilmiş genel başkanına, seçilmiş Merkez Yönetim Kurulu'na, seçilmiş Parti Meclisi üyelerine, bugün görevden aldıkları yol arkadaşlarımıza, il başkanlarımıza sonuna kadar güvenerek, onlara omuzdaşlık yaparak, onların arkasında cumhuriyet ışığını her zaman tutarak iktidar olacağız. Bu yolda ölmek var, dönmek yok" dedi.

"GEÇİM İÇİN YÜRÜYORUZ"

Mahkeme kararıyla görevden alınan eski CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, hukuksuzlukların bir an önce sona erdirilmesi çağrısını yaparak "Bora Balcıoğlu Başkanımız görevinin başına bir an önce dönmelidir. Bora Balcıoğlu'nun iddianamesi bir an önce yazılmalıdır" dedi. Çelik, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Özgürlük için yürüyoruz. Özgürlük yürüyüşümüzü İstanbul'un dört bir yanında sürdürmeye devam edeceğiz. Özgürlüğün yanında bir de adalet ve geçim için yürüyoruz. Bugün Türkiye'de emekliler, gençler, kadınlar, memurlar, işçiler çok ağır ekonomik koşullarda yaşıyorlar. Bugün Türkiye'de asgari ücret bir evin kirasını ödeyemez duruma gelmiş durumda. Bugün Türkiye'de üniversite mezunu gençler, liyakat sahibi gençler motokuryelik, kafeteryalarda garsonluk yapmak zorunda. Büyük bir bölümü de işsizlikle mücadele ediyor. Bugün Türkiye'de memurlar emeğinin karşılığını alamıyorlar. Sanal bahis ve kumar sitelerinin tuzağına düşmüş durumdalar. Bugün Türkiye memur intiharlarını yaşıyor. Bugün Türkiye'de emekliler, cumhuriyet tarihinde ilk kez açlık sınırının altında 23 bin lirayla yaşamaya mahküm ediliyorlar. İşte tam bu yüzden geçim için yürüyoruz."

"PARTİ PROGRAMIMIZI YAZIYORUZ"

Bizi adliye önlerinde görenler, cezaevi önlerinde görenler, emniyet müdürlüğü önlerinde görenler memleketin gerçek sorunlarının üzerini örttüklerini düşünmesinler. Türkiye'nin birinci partisi, Genel Başkanı Sayın Özgür Özel'le, milletvekilleriyle, il başkanlarıyla, ilçe başkanlarıyla çok sıkı bir iktidar hazırlığı içerisindedir. Hem sokakta adalet mücadelesi veriyoruz, özgürlük mücadelesi veriyoruz, aynı zamanda da parti programımızı yazdık, yeniden yazıyoruz. Türkiye'yi nasıl yöneteceğimizi Genel Başkanımız Özgür Özel öncülüğünde hep birlikte planlıyoruz. Türkiye'yi içerisinde bulunduğu ağır ekonomik şartlardan çıkartacak birikim Türkiye'nin birinci partisinin kadrolarında vardır. Genel Başkanımız Özgür Özel'in başlattığı yürüyüş, bir iktidar yürüyüşüdür. O yürüyüş aynı zamanda bir davanın yürüyüşüdür."

"21 MAYIS DARBESİ GERÇEKLEŞTİRDİLER"

CHP'li belediyelere yönelik operasyonlara tepki gösteren Çelik, şöyle konuştu:

"19 Mart darbesini gerçekleştirenler, baktılar ki belediye başkanlarını tutuklayarak CHP'nin yürüyüşünü durduramıyorlar. Aynı darbe mekaniğinin yeni bir aşamasına geçtiler ve 21 Mayıs darbesi gerçekleştirdiler. CHP Genel Merkezi'ne plastik mermilerle, gaz bombalarıyla, mahkeme kararlarıyla girdiler. O mahkeme kararlarıyla girenler şimdi şunu söylüyorlar, 'Biz kayyum değiliz, biz işgalci değiliz, biz demokrasi istiyoruz' diyorlar. 'Ortada bir mahkeme kararı var. CHP'ye sahip çıkmak için buraya geldik' diyorlar. Özgür Çelik hakkında uyduruk bir dava açılmış. Kurultay hakkında uyduruk bir dava açılmış. Peki, kadın kolu genel başkanını neden görevden alıyorsunuz uyduruk kararla? Peki, Türkiye'de her gün il başkanlarını neden görevden alıyorsunuz? Bugün yine bir uyduruk karar açıkladılar. '20'nin üzerinde il başkanını görevden aldık' dediler. Hadi kurultayla ilgili uyduruk bir dava var, Özgür Çelik'le ilgili uyduruk bir dava var. Seçilmiş il başkanlarından ne istiyorsunuz?"

"İKTİDARA YÜRÜYECEĞİZ"

Seçilmiş kadın kolu genel başkanından, seçilmiş kadın kolu İstanbul il başkanından, seçilmiş İstanbul gençlik kolu başkanından ne istiyorsunuz? Çünkü şöyle bir derdiniz var. Kurultayla göreve gelemediniz. Demokratik yollarla seçilemediniz. Ne yazık ki kongreleri kaybettiniz. Şimdi AK Parti yargısının kararlarının arkasına saklanarak CHP'yi dizayn etmek istiyorsunuz. CHP'ye bir sınır çizip CHP yüzde 10'ların, 15'lerin, 20'lerin partisi olsun istiyorsunuz. Bunun için CHP'yi dizayn etmek istiyorsunuz. Buradan onlara söylüyorum. Kusura bakmayın. Türkiye'nin birinci partisinin kadroları yüzde 15'e, 20'ye razı değildir. Özgür Özel iktidar istiyor. Ekrem İmamoğlu iktidar istiyor. Millet iktidar istiyor. Dolayısıyla Genel Başkanımız Özgür Özel'in başlattığı yürüyüşü hep birlikte devam ettirecek miyiz? Hep birlikte iktidara yürüyeceğiz."

Kaynak: ANKA

Cumhuriyet Halk Partisi, Yerel Haberler, İstanbul, AK Parti, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel CHP'liler Silivri'de özgürlük ve adalet için yürüdü - Son Dakika

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