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SİLOPİ'DE İHRACAT ŞAMPİYONLARI İÇİN ÖDÜL TÖRENİ - Son Dakika
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SİLOPİ'DE İHRACAT ŞAMPİYONLARI İÇİN ÖDÜL TÖRENİ

ŞIRNAK'ın Silopi ilçesinde ihracatçılar için düzenlenen ödül töreninde konuşan Silopi Kaymakamı Cihat Koç, Silopi'ye bağlı Ovaköy'den Irak'ın Basra kentine kara ve demiryolu ile ulaşımı sağlayacak planlamalarının tamamlandığını söyleyerek, proje çalışmalarına geçildiğini söyledi.

SİLOPİ\'DE İHRACAT ŞAMPİYONLARI İÇİN ÖDÜL TÖRENİ
24.12.2023 - 19:26,
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ŞIRNAK'ın Silopi ilçesinde ihracatçılar için düzenlenen ödül töreninde konuşan Silopi Kaymakamı Cihat Koç, Silopi'ye bağlı Ovaköy'den Irak'ın Basra kentine kara ve demiryolu ile ulaşımı sağlayacak planlamalarının tamamlandığını söyleyerek, proje çalışmalarına geçildiğini söyledi.

Doğu Anadolu İhracatçılar Birliği (DAİB) tarafından Silopi'de bir otelde 2022 ihracat şampiyonları ödül töreni düzenlendi. Törene Kaymakam Cihat Koç, İpekyolu Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürü Ayhan Coşkuner, DAİB Başkanı Ethem Tanrıver ve yönetim kurulu üyeleri ile ihracatçılar ve iş insanları katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan tören sinevizyon gösterisi ile devam etti. Ardından bir konuşma yapan DAİB Başkanı Ethem Tanrıver şehitlerden dolayı çok üzgün olduğunu ifade ederek, 'Şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Yaralılarımıza da acil şifalar diliyorum. Böyle bir ortamda ihracat ödül töreni yapmak zordur ama tabii ki onlara da yad edelim. Burada ciddi ihracatlarımız var. Irak'a Türkiye'de Almanya'dan sonraki en büyük ihracatımız bu bölgeden Irak'a yapılıyor. Her gün, gün geçtikçe de ihracatımız artmaktadır. İnşallah buradaki ihracatçılarımızı arttırmak için burada üretim yaparak ihracatı arttırmak istiyoruz. Çünkü kalıcı ihracat her zaman üretimle başlar. Üretim olmadan ihracat olmaz. Bunu yapabilmek içinde bu bölgelerimizde çok ciddi teşviklerimiz var. Habur kapımız burada Irak kapımız yanımızda, Suriye yanımızda, İran yanımızda biz buralarda kalıcı işler yapmak istiyorsak ilk önce üretime ağırlık vermemiz lazım' dedi.

'YENİ KAPI İÇİN PLANLAMADAN PROJE AŞAMASINA GEÇİLDİ'

İhracatçılara tavsiyelerde bulunan Kaymakam Cihat Koç da, 'Lütfen buralar için AR-GE çalışmalarınız olsun. Bakın yakın dönemde şuan planlama aşamasından proje aşamasına geçmiş ikinci sınır kapımız gündemde. Yine ilçemizden geçecek, Ovaköy'den geçecek Ovaköy'den Basra'ya kadar demiryolu ve kara yolu ikisinin birlikte olacağı bir proje çalışması yapılıyor. Burası yıldız ilçe olacak' diye konuştu.

Konuşmaların ardından Silopi'de 2022 yılında ihracatta ilk 10'a giren şirket sahiplerine ödülleri verildi. Ödül takdimi ve fotoğraf çekiminin ardından program sona erdi.(DHA)

Kaynak: DHA
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