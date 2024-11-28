Silopi\'de Tropikal Meyve Yetiştiriciliği Başladı

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ŞIRNAK'ın Silopi ilçesinde Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Tarım Teknolojisi bölümü öğrencileri, 2 dönüm arazide tropikal meyve yetiştiriciliğine başladı. İlk fideyi, Vali Birol Ekici dikti.

Silopi ilçesinde Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile Kaymakamlık arasında yapılan protokol ile okulun 2 dönüm arazisinde tropikal meyveler Avokado, Pepino, Çarkıfelek ve papya meyvesinin yetiştiriciliğine başlandı. Yapılan Ar-ge çalışmalarından olumlu sonuç alınması üzerine uygulamaya geçildi. Okulun usta öğreticisi Raşid Nayır, Antalya'daki 10 yıllık tecrübesiyle aynı iklim koşullarına sahip ilçede seranın bakımını yaparak, öğrencilere uygulamalı eğitim verecek. Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi serasında düzenlenen fide dikimi etkinliğine Vali Birol Ekici, kaymakam Cihat Koç, İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Yılmaz Çandıroğlu, İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Bilen, İlçe Emniyet Müdürü Kamil Aydın öğretmen ve öğrenciler katıldı. Vali Ekici, ilk fideyi öğrenciler birlikte serada dikti. Kaymakam Cihat Koç'tan sera hakkında bilgiler alan Vali Ekici, daha sonra serada incelemede bulundu. Usta öğretici Raşit Nayır ile de bir süre sohbet eden Vali Ekici, etkinliğe katılanlarla toplu fotoğraf çektirdi. Usta öğretici Raşid Nayır, fidelerin 4 ay sonra meyve vermesini beklediklerini belirterek, "10 senelik tecrübem var. Serada 4 çeşit meyve ektik. Avokado, Pepino, Çarkıfelek ve Papya. İnşallah 4 ay sonra meyvesini verir" dedi.

'AMACIMIZ, BÖLGEDE ÖNCÜ OLMASI'

Okul Müdürü Hakkı Kaya, uygulamanın bölgede öncü olmasını amaçladıklarını belirterek, "Okulumuz bünyesinde Tarım Teknolojileri bölümü bulunmaktadır ve yine okulumuz bünyesinde 2 dönümlük kapalı modern seramız bulunmaktadır. Bugün burada farklı bir durum için toplandık. Farklı bir ürün için toplandık. 4 farklı tropikal meyve ekimi gerçekleştirdik. Öncesinde yaptığımız Ar-Ge çalışmalarında iklim olsun toprak olsun uygun olduğunu tespit ettik. Avokado, Pepino, Çarkıfelek ve papya meyvesini toprakla buluşturduk. Amacımız bölgede bir öncü olması, Silopi'de, Şırnak'ta, Güneydoğu'da, Doğu Anadolu'da bir öncü olması. Ürünümüzü de alacağımızı düşünüyoruz. Allah'ın izni ile alacağız. Bu süreçte Silopi Kaymakamlığımıza, Şırnak Valiliğimize, Şırnak Milli Eğitim Müdürlüğü'ne ve Silopi Milli Eğitim Müdürlüğü'ne teşekkür ediyoruz desteklerinden dolayı" diye konuştu.

Haber-Kamera: Mehmet Selim YALÇIN/SİLOPİ(Şırnak),