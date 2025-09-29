Simav'da 4,5 Büyüklüğünde Deprem - Son Dakika
Simav'da 4,5 Büyüklüğünde Deprem

Simav'da 4,5 Büyüklüğünde Deprem
29.09.2025 02:31
Kütahya'nın Simav ilçesinde 01.48'de 4,5 büyüklüğünde bir deprem gerçekleşti.

Kütahta'nın Simav ilçesinde dün öğle saatlerinde meydana gelen 5.4 büyüklüğündeki deprem İstanbul ve İzmir dahil çevre illerde büyük paniğe neden olmuştu.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre Kütahya'da gece yarısı korkutan bir deprem daha yaşandı.

10 KM DERİNLİKTE MEYDANA GELDİ

Saat 01.48'de meydana gelen 4,5 büyüklüğündeki deprem çevre illere korku yaşatırken AFAD depremin 10,31 kilometre derinlikte meydana geldiğini aktardı.

Kütahya'da gece yarısı bir korkutan deprem daha
Kaynak: AA

İstanbul, 3-sayfa, Kütahya, Deprem, Güncel, Simav, Dünya, AFAD, Son Dakika

Son Dakika Güncel Simav'da 4,5 Büyüklüğünde Deprem - Son Dakika

Simav'da 4,5 Büyüklüğünde Deprem
