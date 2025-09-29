Simav\'da 4,5 Büyüklüğünde Deprem

Kütahta'nın Simav ilçesinde dün öğle saatlerinde meydana gelen 5.4 büyüklüğündeki deprem İstanbul ve İzmir dahil çevre illerde büyük paniğe neden olmuştu.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre Kütahya'da gece yarısı korkutan bir deprem daha yaşandı.
Saat 01.48'de meydana gelen 4,5 büyüklüğündeki deprem çevre illere korku yaşatırken AFAD depremin 10,31 kilometre derinlikte meydana geldiğini aktardı.
