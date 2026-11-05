Şimşek'in sendikasız memur ve emekli için ikramiye çağrısına Emniyet'ten destek geldi - Son Dakika
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Şimşek'in sendikasız memur ve emekli için ikramiye çağrısına Emniyet'ten destek geldi

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Şimşek\'in sendikasız memur ve emekli için ikramiye çağrısına Emniyet\'ten destek geldi
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Şimşek\'in sendikasız memur ve emekli için ikramiye çağrısına Emniyet\'ten destek geldi
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KASK ve HEP-SEN Genel Başkanı Yunus Şimşek, sendikalaşması yasak polis, asker ve yargı mensuplarının ve sendikaya üye olmayan memurların toplu sözleşme ikramiyesi alamadığını söyledi. Şimşek'in çağrısına Emniyet Teşkilatı Sendikası ve Emniyet Birlik Platformu destek verdi.

(ANKARA) - KASK ve HEP-SEN Genel Başkanı Yunus Şimşek, milyonlarca memur ve emekli ile sendikalaşması yasak olan güvenlik ve yargı mensuplarının toplu sözleşme ikramiyesinden mahrum bırakıldığını belirterek, "Milyonlarca memur ve emeklinin hakkı masada gasbediliyor" dedi. Şimşek'in "Yetki masasında oturanların bu kitle umurunda değil" diyerek başlattığı çağrıya Emniyet Teşkilatı Sendikası ve Emniyet Birlik Platformu'ndan da destek geldi.

KASK ve HEP-SEN Genel Başkanı Şimşek, yayınladığı video mesajla, başta güvenlik ve adalet teşkilatı olmak üzere milyonlarca memurun ve emeklinin hak kaybına uğradığını dile getirdi.

Şimşek, anayasal olarak sendikalara üye olması yasaklanan meslek gruplarının mağduriyetine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"GÜVENLİĞİ VE ADALETİ SAĞLAYANLAR CEZALANDIRILIYOR"

"Ülkemizde devlet memurlarının bir kısmının sendikalaşması yasak. Kim bunlar? Polisler, askerler, MİT mensupları, infaz koruma memurları, hakimler ve savcılar... Bu vatan evlatlarının herhangi bir sendikaya üye olması kanunen yasak. ve tam da bu yüzden, devlete hizmet eden bu kesimin her ay bin 100 liranın üzerinde toplu sözleşme ikramiyesi kaybı var. Sadece onlar mı? Sendika seçme özgürlüğünü kullanıp hiçbir sendikaya üye olmayan 679 bin devlet memuru da bu ikramiyeden mahrum bırakılarak adeta cezalandırılıyor."

"EMEKLİ MEMURLAR KİMSENİN UMURUNDA DEĞİL"

Toplu sözleşme masasında yetkili olan sendikalara da eleştiriler yönelten Şimşek, "1 milyon 598 bin devlet memuru ve 2 milyon 578 bin memur emeklisi toplu sözleşme ikramiyesini alamıyor. Neden mi? Çünkü bugün toplu sözleşme masasında olanların, 'yerli ve milliyiz' diyenlerin bu devasa kitle zerre kadar umurunda değil. Polis mağdur, asker mağdur, hakim mağdur, gardiyan mağdur... Peki masada oturanlardan neden ses çıkmaz" diye sordu.

Mağdur edilen 2.5 milyonu aşkın emekli ve yüz binlerce memur için yetkililere resmi idari başvuruda bulunduklarını belirten Şimşek, sendikalara şu çağrıda bulundu:

"ADIM ATMAYANLAR ASKER VE POLİS DÜŞMANIDIR"

"Biz yetkililere açık çağrıda bulunduk ve yasal adımımızı attık. Buradan tüm sendikalara sesleniyorum: Bu mağduriyeti görün! Başvurumuzu web sitemizde yayınlayacağız. Tüm sendikaların da bu hukuki adımı atması, milyonların mağduriyeti için hayati bir hamle olacaktır. Bu adımı atmaktan imtina edenler ise açıkça emekli düşmanıdır; asker, polis, hakim, savcı düşmanıdır! Bunların elbette sahada bir karşılığı olacaktır."

EMNİYET CAMİASINDAN DESTEK

Bazı sendikalardan Şimşek'in çağrısına destek açıklamaları yapıldı. Emniyet Teşkilatı Sendikası'ndan yapılan açıklamada, "HEP-SEN ve KASK Konfederasyonunun toplu sözleşme ikramiyesindeki eşitsizliğin giderilmesi yönündeki çağrısını destekliyor, toplu sözleşme sürecindeki temsil sorununa ilişkin tespitlerini son derece kıymetli buluyoruz. Emniyet Teşkilatının tüm hizmet sınıflarındaki mensupları dahil olmak üzere, maaşı toplu sözleşmeyle belirlenen tüm memurlara sendika üyeliği şartı aranmaksızın toplu sözleşme ikramiyesi ödenmelidir" ifadelerine yer verildi.

Emniyet Birlik Platformu ise "Polisler olarak hem toplu sözleşmede yok sayılıyoruz hem de temsil edilmiyoruz. Ağzınıza sağlık, destekliyoruz. Verin bize de toplu sözleşme ikramiyemizi ve sendika hakkımızı" açıklamasıyla çağrıya destek verdi.

Kaynak: ANKA
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