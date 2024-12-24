Şimşek: Türkiye Zenginler Kulübüne Girebilir - Son Dakika
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Şimşek: Türkiye Zenginler Kulübüne Girebilir

Şimşek: Türkiye Zenginler Kulübüne Girebilir

Bakan Şimşek, Türkiye'nin zenginleşme fırsatına sahip olduğunu ve 2025'te bütçe açığının düşeceğini belirtti.

24.12.2024 13:58
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(ANKARA) - Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Sabancı Üniversitesi İstanbul Uluslararası Enerji ve İklim Merkezi'nin (IICEC) İstanbul'da düzenlediği konferansta yaptığı konuşmada, " Türkiye, yaşlanmadan zenginleşme fırsat penceresine halen sahip. Türkiye gelişmekte olan ülkeler arasında iyi konumda. Orta gelir sınıfındayız ama zenginler kulübüne 1-2 yıl içinde girebiliriz" dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Sabancı Üniversitesi İstanbul Uluslararası Enerji ve İklim Merkezi'nin (IICEC) İstanbul'da düzenlediği konferansa katıldı. Konferansta, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, ekonomiyle ilgili değerlendirmelerde bulundu. Şimşek, vatandaşın hayat pahalılığı nedeniyle şikayet ettiğini ama uzun vadede bu durumun iyileşeceğini ifade ederek şunları kaydetti:

"Türkiye, yaşlanmadan zenginleşme fırsat penceresine halen sahip. Türkiye gelişmekte olan ülkeler arasında iyi konumda. Orta gelir sınıfındayız ama zenginler kulübüne 1-2 yıl içinde girebiliriz.

Maalesef 2024'te özel sektörün söylediklerimizi dikkate aldığı kanısında değilim. Vatandaşın hayat pahalılığından şikayetleri var, sorunları biliyoruz, sizleri duyuyoruz, kısa vadede tabii ki yavaşlama var ama uzun vadede hiçbir tereddüt yok.

"Türkiye rezerv konusunu endişe olmaktan çıkardı"

Orta vadede yapısal dönüşüm ile biz cari fazlaya geçebiliriz. Rezerv konusu geçen yıl bir endişe konusuydu, artık bir endişe konusu olmaktan çıktı. Net rezerv 50 milyar doların üzerine geldi, oldukça iyi bir seviye, dolayısıyla Türkiye rezerv konusunu endişe olmaktan çıkardı, tabii ki doğru politikaları devam ettirirsek bu rezerler kalır, devam ettireceğiz. Rezerv yeterliliğini uluslararası standartlara göre aralık itibarıyla yakalamış durumdayız.

"Kur hedefimiz yok, olamaz da"

Sıcak para üzerinden bu program çalışıyor, diyorlar, 'öyle bir şey yok.' Bizim rezerv birikimimizin 3'te 2'sinden fazlası orta-uzun vadeli kaynaklar ve Türkiye içindeki portföy tercihlerinden kaynaklanıyor. Portföy yatırımlarının hepsi aşırı sıcak değil, dolayısıyla net bir şekilde bizim ne üstü örtük ne de açık bir kur hedefimiz yok, piyasalara bu mesajım. Kur hedefimiz yok, olamaz da, bu sene ciddi fon akışı oldu, 110 milyar dolar döviz almak zorunda kaldık, buna rağmen yönettik, fon akışını yönetmek apayrı bir beceri setini gerektiriyor, Merkez Bankamız bu konuda iyi bir iş yürüttü.

"Bütçe açığı 2025'te düşecek"

Hizmet enflasyonundaki katılık vardı, zamanla çözülür, çözülmeye başladı, 2025 bu anlamda çok daha destekleyici olacak, temel mal enflasyonu yüzde 29, gıda dahil mal enflasyonu yüzde 40'ın altı, enflasyonda ciddi düşüş var ve bu düşüş devam edecek. Büyük resme bakarsanız dezenflasyon başladı ve devam edecek. Bütçe açığı 2025'te düşecek, açık düşeceği için bu dezenflasyonu destekliyor. 2025'te sıkı para ve maliye politikası desteği sürecek. Reel sektörün 12 ay sonrası için enflasyon beklentisi yüzde 48, zaten yılı 44'le kapatacağız.

"Vatandaşımızın makul bir değer üzerinden ev kiralaması veya ev sahibi olmasının önünü açacağız"

Konutta deprem nedeniyle muazzam bir konut seferberliği var, 200 bin konut bu yıl sonunda teslim edilmiş olacak. Önümüzdeki 1-1,5 yıl içinde 250 bin konut daha gelecek. Konut arzını artıracağız ve vatandaşımızın makul bir değer üzerinden ev kiralaması veya ev sahibi olmasının önünü açacağız."

Kaynak: ANKA

Mehmet Şimşek, Politika, Ekonomi, Türkiye, Finans, Enerji, Güncel, Maliye, Son Dakika

Son Dakika Güncel Şimşek: Türkiye Zenginler Kulübüne Girebilir - Son Dakika

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