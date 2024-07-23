Sincan'da Aynı Aileden 5 Kişiyi Öldüren Şahıs Hakkında 5 Kez Müebbet Hapis Cezası Talep Edildi - Son Dakika
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Sincan'da Aynı Aileden 5 Kişiyi Öldüren Şahıs Hakkında 5 Kez Müebbet Hapis Cezası Talep Edildi

Sincan\'da Aynı Aileden 5 Kişiyi Öldüren Şahıs Hakkında 5 Kez Müebbet Hapis Cezası Talep Edildi

Ankara'nın Sincan ilçesinde üst katta gürültü yaptıklarını öne sürdüğü aynı aileden 2'si çocuk 5 kişiyi öldüren Tahsin Ünsür hakkında mütalaasını açıklayan savcı, 4'ü ağırlaştırılmış, 5 kez müebbet hapis cezası talep etti.

23.07.2024 12:47
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ANKARA'nın Sincan ilçesinde üst katta gürültü yaptıklarını öne sürdüğü aynı aileden 2'si çocuk 5 kişiyi öldüren Tahsin Ünsür (73) hakkında mütalaasını açıklayan savcı, 4'ü ağırlaştırılmış, 5 kez müebbet hapis cezası talep etti.

Mustafa Kemal Mahallesi Kader Apartmanı'nda oturan Tahsin Ünsür, geçen yıl 22 Kasım'da çocukları gürültü yaptığı gerekçesiyle uyardığı üst kat komşusuyla tartıştı. Ünsür, yanında bulunan av tüfeği ile üst kata çıkarak Hamdi Turgut (41) ile annesi Behiye Turgut (71), eşi Sunay Turgut (40), oğlu Mustafa Turgut (13) ve kızı Ceyda Turgut'a (11) ateş etti. Olayda 5 kişi hayatını kaybetti. Gözaltına alınan Tahsin Ünsür, çıkarıldığı mahkeme tarafından 'Nitelikli öldürme' ve 'Kasten öldürme' suçlarından tutuklandı. Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında tamamlanan iddianame, Ankara Batı 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. İddianamede Ünsür hakkında, 5 kez müebbet hapis cezası istendi.

'SÜREKLİ GÜRÜLTÜ YAPIYORLARDI'

Ankara Batı 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada tutuklu sanık Tahsin Ünsür ile taraf avukatları hazır bulundu. Sanık Ünsür, olayın meydana geldiği apartmanın ilk katında oturduğunu söyleyerek, "Ölenler Hamdi ve eşi, sağdan soldan çöp, hurda malzemeleri toplayıp çuvallar halinde benim evimin etrafına yığıyorlardı. Zaten bu çöpler nedeniyle benim eşim rahatsız oldu, böbreklerini kaybetti, sonrasında da vefat etti. Tek başıma yaşamaya başladım, benim başka kimsem yok. Ölenler sürekli olarak gürültü yapıyorlardı, gece geç saatlere kadar gürültü bitmiyordu. Büyük yaşta olmalarına rağmen evde top oynuyorlardı. Evin içerisinde sürekli misket ile oynama sesi geliyordu. Ben uyku uyuyamaz oldum. 3-4 kez polise zabıtaya şikayette bulundum. Buna bütün apartman sakinleri şahittir. Ben ne yaptımsa bunun önüne geçemedim, evi zaten borç almıştım, evi de satamadım" diye konuştu.

'ÇOCUKLARI VURDUĞUMU HATIRLAMIYORUM'

Olay günü gürültü yapıldığını bu nedenle rahatsız olduğunu söylediğini ileri süren Ünsür, "'Bir daha beni rahatsız etme' diye karşılık verdi. Elime tüfeği aldım, uyarmak için evine gittim. Kapıyı Hamdi açtı, hala içeride çocuklar topla oynuyordu. Bu durumu söyledim. Bana 'Onlar çocuk' dedi. Ben de '16-17 yaşında çocuk mu olur' dedim. Sonra Hamdi'nin annesi elime sarıldı. Tüfekte 13 tane domuz kurşunu vardı, doluydu Hamdi'yi vurdum, Sunay kapıya dayandı, çocuklar içeri kaçtılar. Sonrasında fişek doldurdum. Sunay'a ateş ettim. Gerisini de hatırlamıyorum. Çocukları vurduğumu hatırlamıyorum. İş buraya kadar geldi" dedi.

Tanıkların da dinlenmesi ardından savcı mütalaasını açıkladı. Mütalaada sanık Ünsür hakkında, 'Kasten öldürme', 'Çocuğa ya da beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı kasten öldürme' ve 'Kadına karşı kasten öldürme' suçlarından 4'ü ağırlaştırılmış, 5 kez müebbet hapis cezası talep edildi. Duruşma 1 Ekim'e ertelendi.

Kaynak: DHA

Ankara, Çocuk, Mahkeme, Savunma, Cinayet, Suç, Hukuk, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

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