Sinem Şahinler'in Gönüllü Anneliği

Suriye'deki savaşın ardından yetim kalan çocuklara yardım etme isteğiyle yola çıkan 4 çocuk annesi Sinem Şahinler, gönüllü annelikle başladığı süreçte prematüre doğan Maya'ya koruyucu aile oldu, kurduğu dernek aracılığıyla 60 çocuğun yeni yuvasına kavuşmasına aracılık etti.

İstanbul'da yaşayan 4 çocuk annesi Sinem Şahinler, Suriye'deki savaş başladığında yetim kalan çocuklardan evlat edinmek istedi, ancak kendi çocukları küçük olduğu için bunu yapamadı.

Kimsesiz çocukların yüreğine dokunabilme isteğini kaybetmeyen Şahinler'in yolu, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı çocuk evleri ile kesişti. Sık sık çocuk evlerini ziyaret eden Şahinler, gönüllü annelik yapmaya başladı.

Kimsesiz çocuklara hassasiyeti sonucu Umut Evi İstanbul Derneğini kuran Şahinler, devlet desteğiyle çocuk evleri açmaya başladı.

Çocuk evlerinin ilk misafiri prematüre doğan ve çok hassas bir bebek olan Maya'ya koruyucu aile olan Şahinler, dernek kurulduğundan bu yana onlarca çocuğa yuva buldu.

Şahinler, gönüllü annelikle başladığı yolculukta Maya'nın hayatını, kendi ailesini ve onlarca çocuğun geleceğini şekillendirdi.

"Maya'yı ilk gördüğümde kalbim ona aktı"

AA muhabirine konuşan Sinem Şahinler, devlet himayesindeki sevgi evlerinde gönüllü annelik yaptığı çocukları sık sık evine getirdiğini belirterek, ailece bu çocuklarla gezmeye gittiklerini, piknik yaptıklarını ve birlikte vakit geçirmeye başladıklarını anlattı.

Sonrasında Umut Evi İstanbul Derneğini kurduğunu ve çocuk evleri açtıklarını aktaran Şahinler, "Koruyucu aile olduğum Maya da bu evlere gelen ilk çocuktu. Maya prematüre bir bebekti, 25 haftalık doğmuştu ve çok hassastı, çok bakıma muhtaçtı. Bir çocuğun burnu aksa o zatürre oluyordu. Ben onunla hastaneye gidiyordum, haftalarca onunla hastanede kalıyordum." dedi.

Hastanedeki tedavisinin ardından Maya'yı evinde baktığını belirten Şahinler, çocuk evinde hastalandığında da Maya'yı yine evine almaya devam ettiğini kaydetti.

Bu süreçte çocuklarının Maya'ya çok alıştığını ve evde kalmasını istediklerini dile getiren Şahinler, "Bu şekilde ona koruyucu aile oldum, bizde kalmaya başladı. Çok yumuşak, çok doğal bir geçişle koruyucu aile olduk. Maya'yı ilk gördüğümde o kadar kalbim aktı ki ona, bir kere çocuk evlerine gitmek o çocukları görmek yetiyor insana. Suriye'deki savaşta o yetim kalan çocuklar içimi çok acıttı, oradan evlat edinmek nasip olmadı ama süreç bizi bu çocuklarla tanışmaya, dernek kurmaya, Maya'ya koruyucu aile olmaya kadar getirdi." diye konuştu.

"En büyük hayalim bizim kadar mutlu bir aile kurmaları"

Şahinler, evdekilerin bu duruma hemen uyum sağlandığını belirterek, "Eşim 'Yapabilecek miyiz, çocuklar kadar sevemezsek hakka girmeyelim' diyordu ama herkesin gözdesi Maya oldu. Çok uyumlu kolay bir süreç oldu. Maya ve 4 çocuğum için en büyük hayalim bizim kadar mutlu bir yuva kurduklarını görmek, mutlu aile kurmaları." ifadelerini kullandı.

Derneğin 12 yıldır hizmet verdiği ve devlet ile birlikte 60 çocuğa koruyucu aile bulduklarını anlatan Şahinler, koruyucu aile olmak isteyenlerin önce gönüllü annelik yapmasının önemli olduğunu vurguladı.

"Ailemizdeki her bireye kattığı güzelliği hiçbir şeyle ölçemem"

Şahinler, gönüllü annelik sürecinde evlat edinme, koruyucu aile olma gibi prosedürleri öğrenerek adım adım ilerlenmesi gerektiğini vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Sabırlı olsunlar. Kendilerine bu zamanı tanısınlar. Bir niyet edip başladıktan, adım adım gittikten, önce gönüllü olduktan sonra yapılamayacak bir şey değil. Herkese şunu söylemek isterim ki evet biz o çocuklara belki çok güzel bir imkan sağlıyoruz, koruyucu aile olarak bir aile sağlıyoruz ama o çocukların bizim ailemizdeki her bireye kattığı güzelliği ben hiçbir şeyle ölçemem. Biz ona on veriyorsak o bize bin veriyor. Her koruyucu aile için de böyle olduğuna eminim. Maya mı şanslı, biz mi şanslıyız? Ben diyorum ki biz şanslıyız, Maya bizde olduğu için."

Şahinler, koruyucu aile olanların devlet tarafından her anlamda desteklediğini, her ay yardım yapıldığını, çocuğun eğitim ve sağlık masraflarının karşılandığını, özel kolejlerde burs imkanı sağladığını anlatarak, koruyucu aile olmak isteyenlerin maddi açıdan kaygı duymamalarını söyledi.

Baba Nuhi Şahinler, şu an 9 yaşında olan Maya'yı ilk gördüklerinde sevdiklerini belirterek, şöyle konuştu:

"Ailede herkesin Maya'ya kanı ısındı. Ailede koruyucu aile kararımız ortak ilerledi. 4 çocuğumuz var, dolayısıyla geniş bir aileydik zaten. Koruyucu aileliğe toplumda yüzeysel olarak bakmamamız lazım. Toplumu bu konu üzerine bilinçlendirmek lazım. Birileri bu çocuklara yardım ediyor, bakıyor. Bu çocuklar, öz çocuğumuz da olsa sokakta da olsa yetim, çocuk esirgeme kurumunda da bir türlü büyüyor. Ama belli bir yaşam kalitesiyle belli bir muhabbet ile bu çocukları büyütmezsek ileride hayattan zevk almıyorlar."