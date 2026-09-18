Sinemalarda 9 yeni film vizyona girdi, aksiyon ve animasyon öne çıkıyor - Son Dakika
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Sinemalarda 9 yeni film vizyona girdi, aksiyon ve animasyon öne çıkıyor

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Sinemalarda 9 yeni film vizyona girdi, aksiyon ve animasyon öne çıkıyor
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Sinema salonlarında bu hafta farklı türlerde 9 yeni film izleyiciyle buluşacak. Haftanın öne çıkan yapımları arasında Alan Ritchson, Owen Wilson ve Rodrigo Santoro'nun başrollerini paylaştığı aksiyon filmi "Sınırsız" ile Anya Taylor-Joy ve Chris Evans'ın başrollerinde yer aldığı "Kehanet" bulunuyor.

(ANKARA) - Sinema salonlarında bu hafta farklı türlerde 9 yeni film izleyiciyle buluşacak. Haftanın öne çıkan yapımları arasında Alan Ritchson, Owen Wilson ve Rodrigo Santoro'nun başrollerini paylaştığı aksiyon filmi "Sınırsız" ile Anya Taylor-Joy ve Chris Evans'ın başrollerinde yer aldığı "Kehanet" bulunuyor.

Bu hafta vizyona giren filmler şöyle:

Resident Evil

Kurye Bryan'ın  biyomedikal bir paketi varış noktasına ulaştırması gerekir ancak paketi teslim aldıktan kısa bir süre sonra işler kontrolden çıkar. Sıradan görünen bu yolculuk, birkaç saat içinde kaçışın imkansız göründüğü bir kabusa dönüşür. Her durakta olaylar daha tehditkar bir hal alırken, Bryan başlangıçta boyutlarını kavrayamadığı bir durumun içine giderek daha fazla sürüklenir.

Tür: Bilim Kurgu, Gerilim, Korku

Yönetmen: Zach Cregger

Oyuncular: Austin Abrams, Paul Walter Hauser, Zach Cherry

Sınırsız

Eski asker Hank, hasta bir çocuğun hayatını kurtarabilecek kritik bir organı zamanında hastaneye ulaştırmak için görevlendirilir ancak taşıdığı organı ele geçirmek isteyen bir suç örgütünün hedefi haline gelince, görev basit bir teslimattan ölümcül bir kovalamacaya dönüşür.

Tür: Aksiyon, Gerilim, Komedi

Yönetmen: Scott Waugh

Oyuncular: Alan Ritchson, Owen Wilson, Rodrigo Santoro

Kumar

Fim, babasının yıllarca sakladığı geçmişinden habersiz yaşayan genç bir adamın, zamanla babasıyla aynı kaderi paylaşarak kumara sürüklenmesini konu ediyor.

Tür: Aksiyon, Dram

Yönetmen: Ali Ayyıldız

Oyuncular: Cem Özer, Aytaç Acar, Metin Yıldız

Tavuk

Kendini bekleyen kaçınılmaz sondan kurtulmak için çiftlikten kaçan bir tavuk, Yunanistan kıyılarındaki bir restorana sığınır. Ancak tavuğun özgürlük mücadelesi bununla sona ermez çünkü restoranın aşçısı da onun yumurtalarının peşindedir. Tavuk, bir yandan henüz doğmamış yavrularını korumaya çalışırken, diğer yandan da "insan" denen canlının dünyada nasıl hareket ettiğine ve kendi türdeşleriyle nasıl ilişki kurduğuna tanık olur.

Tür: Dram

Yönetmen: György Pálfi

Oyuncular: Maria Diakopanayotou, Argyris Pandazaras, Yannis Kokiasmenos

Kehanet

Seçkin bir bağış gecesi, doğaüstü güçler sağladığına inanılan efsanevi bir kutsal emanetin peşindeki silahlı eylemcilerin mekanı basmasıyla tehlikeli bir kuşatmaya dönüşür.

Tür: Aksiyon, Gerilim, Komedi

Yönetmen: Romain Gavras

Oyuncular: Anya Taylor-Joy, Chris Evans, Salma Hayek

Ayı Kardeşler: Macera Ekibi

Briar, Bramble ve Vick kendilerini insanlığın neredeyse tamamen yok olduğu uzak bir gelecekte bulurlar. Dünyayı kurtarmak için bir planı olan ancak kahramanlarımız Ayı Kardeşler'in yardımına ihtiyaç duyan gizemli fakat bir o kadar da tanıdık genç bir çocukla yolları kesişir. Dünyayı eski haline getirmek için birlikte tehlikeli bir maceraya atılırlar.

Tür: Animasyon, Dram, Komedi

Yönetmen: Yongchang Lin

Melodi ve Neşeli Notalar

Film, Melodi ve Efe'nin İstanbul'un farklı kısımlarından enstrüman dostlarıyla bir müzik grubu kurma macerasını anlatıyor.

Tür: Animasyon

Yönetmen: Mustafa Nebi Filik

Tek Başına

Ankara'daki barlarda sahne alan Tamer, kendisini geliştirmek ve müziğine yeni bir yön vermek için geçmişin önemli rock sanatçılarından Engin Yaman'dan ders almaya karar verir. Bu karar, onu Ankara'dan İzmir'e uzanan ve yalnızca müziğini değil, hayatını da değiştirecek bir yolculuğa çıkarır.

Tür: Dram, Müzik

Yönetmen: Aziz Alaca

Oyuncular: İlhan Şen, Ümit Beste Kargın, Renan Bilek

OK! Madam: Bon Voyage

Mi-young, ergenlik çağındaki kızı ve işsiz eşiyle günlük hayatın zorluklarıyla mücadele ederken, lüks bir yolcu gemisinde gerçekleşecek düğüne davet edilir. Ailesiyle keyifli bir tatil yapmayı hayal eden Mi-young için yolculuk, suç örgütü lideri Anya ve adamlarının gemiyi ele geçirmesiyle bir anda kabusa dönüşür.

Tür: Aile, Aksiyon, Komedi

Yönetmen: Cheol-ha Lee

Oyuncular: Jung- Hwa Uhm, Park Sung-Woo, Sang-yoon Lee

Kaynak: ANKA
Alan RitchsonChris EvansOwen WilsonSinemaGüncelSon Dakika

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