(ANKARA) - Sinema salonlarında bu hafta farklı türlerde 9 yeni film izleyiciyle buluşacak. Haftanın öne çıkan yapımları arasında, 63. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde Yeşim Ustaoğlu'na "En İyi Yönetmen", Öykü Karayel'e ise "En İyi Kadın Oyuncu" ödülünü kazandıran "Artakalan", Mehmet Günsür, Devrim Özkan ve Serkan Altunorak'ın başrollerini paylaştığı "Aşk Tesadüfleri Sever 3" ile " Açlık Oyunları: Hasatta Gündoğumu" yer alıyor.

Vizyona girecek yeni filmler şöyle:

Artakalan

Film, boğucu hale gelen yaşamından uzaklaşıp iç sesine ve vicdanına yeniden kulak veren bir şairin, yaratıcılığını yeniden canlandırmak ve özünü bulmak için çıktığı içsel yolculuğu konu ediniyor.

Tür: Dram

Yönetmen: Yeşim Ustaoğlu

Oyuncular: Öykü Karayel, Metin Akdülger, Ali Kayra Kul

Açlık Oyunları: Hasatta Gündoğumu

Film, orijinal seride Katniss Everdeen'in mentörü olarak gördüğümüz Haymitch Abernathy'nin gençliğinde kendisinin yer aldığı Açlık Oyunları'nı anlatıyor.

Tür: Bilimkurgu

Yönetmen: Francis Lawrence

Oyuncular: Joseph Zada, Elle Fanning, Mckenna Grace

Hayalet Asker

Eski asker ve gelişmiş silah uzmanı Henry "Fitz" Fitzgerald, geçmişini gizleyerek gözlerden uzak bir yerde yaşamını sürdürmektedir ancak bir yabancı şirketin, yüksek kazanç uğruna komşularının topraklarına el koymak istemesi üzerine Fitz saklandığı yerden çıkar. Deneysel teknolojiler, ölümcül dövüş becerileri ve sarsılmaz adalet anlayışıyla kasabasını ve komşularını korumak için tek kişilik bir savaşa girişir.

Tür: Aksiyon

Yönetmen: William Eubank

Oyuncular: Jim Caviezel, Olivia Thirlby, Garret Dillahunt

Ayı Kardeşler: Dünyanın Koruyucuları

Ayı Kardeşler Briar ve Bramble ile Vick, hayal sınırlarını zorlayan bir maceraya atılıyor. Kadim efsanelerden çıkıp gelen gizemli dost Nian'la karşılaşan kahramanlar, onun armağan ettiği olağanüstü güçlere kavuşur. Ancak bu büyülü armağan, onları kaos ve sırlarla dolu gizli metropol Eve Şehri'nde fantastik bir serüvenin tam ortasına sürükler.

Tür: Animasyon

Yönetmen: Huida Lin

Aşk Tesadüfleri Sever 3 1960'larda Ankara'da küçük bir çocuğun annesinden kalan kutuyu bir kız çocuğuna vermesiyle başlayan an, yıllar içinde el değiştiren bu kutuyla farklı hayatlara ve üç kuşağa uzanan görünmez bir bağ kurar.

Tür: Dram, Romantik

Yönetmen: Ömer Faruk Sorak, İpek Sorak

Oyuncular: Mehmet Günsür, Devrim Özkan, Serkan Altunorak

Ben, Rocky

Film, fiziksel özellikleri gerekçe gösterilerek dışlanan Sylvester Stallone'un, yazdığı ses getiren senaryoyu devretmesi için sunulan yüklü teklifleri reddedip başrolü bizzat oynama kararlılığıyla Hollywood sistemine karşı verdiği kariyer mücadelesini konu ediniyor.

Tür: Biyografik

Yönetmen: Peter Farrelly

Oyuncular: Anthony Ippolito, Matt Dillon, AnnaSophia Robb

Tatlı Maya

Kasabanın küçük fırını Tatlı Maya'yı tek başına işleten Nazan'ın sakin hayatı, Suriyeli genç bir kadın olan Rana'nın kapısından içeri girmesiyle değişir. Doğum sancıları başlayan Rana, bebeğini fırında dünyaya getirir. Kocasını kaybetmiş, evinden çıkarılmış ve gidecek hiçbir yeri kalmamış genç kadına sırtını dönemeyen Nazan, onu önce evine, ardından fırınına kabul eder. Birlikte geçirdikleri günler boyunca Nazan ile Rana arasında sessiz ama güçlü bir bağ kurulurken, kasabada ikili hakkında yayılan dedikodular giderek büyür. Nazan'a uzun zamandır ilgi duyan Sami'nin de körüklediği önyargılar kısa sürede fırının işlerini etkilemeye başlar. Müşteriler Tatlı Maya'dan uzaklaşırken, Rana'nın izinsiz çalıştırıldığı gerekçesiyle fırın sonunda mühürlenir. Rana'ya yardım etmek için attığı adımın bedelini giderek daha ağır ödeyen Nazan, bir yandan geçimini ve yıllardır emek verdiği fırını korumaya çalışırken, diğer yandan kasabanın önyargılarına karşı durmak zorunda kalır.

Tür: Dram

Yönetmen: Biket İlhan

Oyuncular: Ayça Bingöl, Cansu Tosun, Suna Yıldızoğlu

Şehzade Mehmet: Geleceğin Fatihi

Film, yaşadığı dönemden günümüz Türkiye'sine gelen küçük Şehzade Mehmet'in, kendi zamanına dönebilmek için çıktığı macerayı konu ediyor.

Tür: Animasyon

Phi Phong: The Blood Demon

Film, gündüzleri insanlar arasında yaşayan, geceleri ise gizlice onların kanıyla ve yaşam enerjisiyle beslenen, Phí Phöng adındaki dehşet verici doğaüstü varlığın musallat olduğu ücra bir dağ köyünde yaşananları konu ediyor.

Tür: Korku

Yönetmen: Do Quoc Trung

Oyuncular: Kieu Minh Tuan, Minh Anh, Nutthatcha Padovan