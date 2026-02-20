Sinop'ta Çocuklar İçin Sanat ve Spor Projesi - Son Dakika
Sinop'ta Çocuklar İçin Sanat ve Spor Projesi

Sinop'ta Çocuklar İçin Sanat ve Spor Projesi
20.02.2026 11:45
Sinop'ta dezavantajlı çocuklar için sanat ve sporla buluşturulma projesi hayata geçirildi.

Sinop'ta çocukların her türlü bağımlılık ve kötü ortamlardan uzak tutulmaları amacıyla hayata geçirilen " Müzik, Resim ve Spor Çocuğun Cennetidir" Projesi kapsamında binlerce çocuk sanat ve sporla buluşturuldu.

Anadolu Ajansının (AA) "Küçük Yaş, Büyük Suç" başlıklı dosya haberinin bu bölümünde Sinop Valiliği koordinesinde çocuklara yönelik yapılan çalışmalara yer verildi.

Valilikçe 2 yıl önce uygulanmaya başlanan projeyle, bugüne kadar çoğunluğu dezavantajlı ailelerin çocuklarından oluşan binlerce çocuğun spor ve sanata yönlendirilmeleri sağlandı.

Vali Mustafa Özarslan koordinesinde il genelinde yapılan çalışmada, çocuklara, gitar, bağlama, melodika gibi müzik aletlerinin yanı sıra spor ve resim malzemesi dağıtıldı.

Proje çerçevesinde ayrıca çocukların sosyalleşmelerine katkı sunmak ve seçtikleri alanlarda kendilerini geliştirebilmeleri için kent merkezi ve ilçelerdeki gençlik merkezlerinde spor, gitar, bağlama ve resim kursları açıldı.

Kurslarda alanlarında uzman antrenörler, müzik ve resim öğretmenleri tarafından çocuklara yönelik eğitim faaliyetleri düzenlendi.

Vali Mustafa Özarslan, AA muhabirine, her çocuğun dünyaya saf ve masum bir şekilde geldiğine inandıklarını söyledi.

Çocukların içinde bulundukları olumsuz ortamlardan dolayı bazen üzücü olaylara karışabildiklerini vurgulayan Özarslan, çocukları bulundukları bu olumsuz ortamlardan uzak tutmanın da yetişkinlerin görev ve sorumluluğu olduğunu anlattı.

Yaptıkları araştırmalar ve değerlendirmeler sonucunda çocukların özellikle okul dışındaki sosyal hayatlarının onların davranış biçimlerini ve alışkanlıklarını doğrudan etkilediği kanaatine vardıklarını aktaran Özarslan, "Yapılan araştırmaya göre, çocukların bir günlerinin yalnızca yüzde 13'ü okulda geçmekte. Düşünün, geri kalan yüzde 87 gibi bir zamanı çocuk evinde ve dışarıda geçirmekte." dedi.

"Geçen sene 1072 çocuğumuza melodika dağıttık"

Özarslan, okullardaki ortamların yapılandırılmış ve güvenli ortamlar olduğuna dikkati çekerek, şöyle konuştu:

"Biz şu an Valilik olarak bu bilimsel verilerden hareketle çocuklarımızı gençlik merkezlerimizde bu ortamlarla buluşturuyoruz. 'Müzik, resim, spor çocuğun cennetidir' mottosuyla böyle bir projeyi iki yıldır uyguluyoruz. Geçen sene 1072 çocuğumuza melodika dağıttık. Bu çocuklar daha çok dezavantajlı ailelerimizin kırılgan nüfusu içinde bulunan çocuklarımızdı. Buna hassasiyetle dikkat ettik. Bu sene de yaklaşık 800 evladımıza spor malzemesi, resim çantası ve müzik aleti verdik. Şimdi bu çocuklarımız güçlendirilmiş şekilde bu enstrümanlarla, spor malzemeleriyle, resim çantalarıyla öğretmenlerimizin rehberliğinde çok verimli etkinlikler gerçekleştirmekteler."

Ülke genelinde her türlü bağımlılığa karşı İçişleri Bakanlığı öncülüğünde büyük bir mücadele yapıldığına işaret eden Vali Özarslan, "Biz de Sinop ölçeğinde yapıyoruz. Bu konuda bir eksikliğimiz yok. Ancak bizim burada bir farkındalık yaratıp farklı yöntemler üretmemiz lazım. İnanıyoruz ki bu çocuklarımız burada güzel arkadaşlıklar edinecekler, bir grubun üyesi olduklarını hissedecekler. Güzel davranışlar edinerek, birbirlerini de olumlu etkileyecekler." diye konuştu.

Özarslan, sanatın ve sporun bağımlılıklara ve kötü alışkanlıklara karşı güçlü kalkanlar olduğunun altını çizerek, şunları kaydetti:

"Bir şeyi öğüt vererek, tavsiye ederek ve yasaklayarak engellemiyoruz. Hatta böyle bir yöntem uyguladığımızda oraya doğru daha fazla yönelme olabiliyor bazen. Biz çocuklarımızı, böyle güzel alternatif sosyalleşme alanları sunarak teşvik ediyoruz. Bu önemli, çocuğumuzun da bir seçeneği olmuş oluyor. Bunu böyle devam ettireceğiz. Çocuklarımızı sanatla, sporla buluşturacağız."

Kaynak: AA

