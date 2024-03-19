Sinop'ta TKDK İrtibat Ofisi Açıldı - Son Dakika
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Sinop'ta TKDK İrtibat Ofisi Açıldı

Sinop\'ta TKDK İrtibat Ofisi Açıldı

Sinop'ta Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) İrtibat Ofisi açıldı. Vali Mustafa Özarslan, açılışta yaptığı konuşmada, TKDK'nin Sinop'ta hayvancılık yatırımlarından gıda sanayi tesislerine kadar pek çok alanda yatırımcıları bilgilendireceğini belirtti. IPARD III Programı ile Sinop çiftçisine yüzde 50 ile yüzde 75 arasında hibe desteği sunulacak.

19.03.2024 13:59
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Sinop'ta, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) İrtibat Ofisinin açılışı yapılarak, IPARD III Programı hakkında bilgi verildi.

Vali Mustafa Özarslan, Sinop Kültür Merkezi'nde TKDK'nin Sinop'ta irtibat ofisi açmasının kent ekonomisi açısından önemli bir gelişme olduğunu söyledi.

Sinop'un IPARD Programı'nda yer alabilmesi için büyük gayret göstererek mutlu sona ulaştıklarını belirten Özarslan, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'ya desteklerinden dolayı teşekkür etti.

???????Özarslan, TKDK'nin artık Sinop'ta hayvancılık yatırımlarından gıda sanayi tesislerine, bitkisel üretimden kırsal turizme kadar pek çok alanda yatırımcıları bilgilendireceğini anlatarak, şöyle konuştu:

"Sinop, özellikle yaylaları ve dağlarıyla eşsiz destinasyonları barındıran bir coğrafyaya sahip. İlimiz aynı zamanda deniz ürünleri, tarım ve hayvancılık üretimiyle de eşsiz potansiyele sahip. IPARD III Programı, Avrupa Birliği aracılığı ile sağlanan birçok farklı türde desteklerle Sinop çiftçisine, üreticisine ve yatırımcısına yüzde 50 ile yüzde 75 arasında hibe desteği sunacaktır. Program kapsamında her il için ayrılmış bütçe bulunmamaktadır. Yani iller arasında bu bütçeden faydalanma noktasında tatlı bir rekabet olacaktır. Her ildeki yatırımcılar, hazırlayacakları uygun, nitelikli projeler sayesinde desteklerden daha fazla yararlanmaları mümkün olacaktır."

TKDK Sinop İrtibat Ofisinin Tarım ve Orman İl Müdürlüğünden bağımsız açıldığına dikkati çeken Vali Özarslan, her zaman ofisten bilgi alınabileceğini, potansiyel yatırımcıların yanında ve hizmetlerinde olacaklarını kaydetti.

AK Parti Sinop Milletvekili Nazım Maviş ise bu yıl IPARD Programları'nın 81 ilin tamamında uygulanmaya başlandığına işaret ederek, "Son 21 yılda KOSGEB, esnaf kefalet, genç girişimci, kadın girişimci kredileri, istihdama ve üretime destek politikaları, kalkınma ajansları ile Anadolu'nun şehirlerini kalkındıracak hamleler yaptık. En çok önem verdiğimiz konulardan biri tarım. Güçlü Türkiye'nin yolu tarımdan geçiyor. Tarımda da birçok destekleme alanları ile çiftçimizin yanında olduk. Tarımsal üreticimizi daha da güçlendirmek istiyoruz. Çeltik, kestane, fındık, arpa, buğdayın yanı sıra çilek ve benzeri ürünlerin üretimi gibi konularda üretimimizin yanında olmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

TKDK Samsun-Sinop Koordinatörü Yusuf Özbey ise çalışmalarını yerinde üretim ve yerinde kalkınma anlayışıyla yürüttüklerini vurgulayarak, IPARD III Programı'na yeni dahil edilen sektörlerle kırsalı kalkındırmaya destek olmayı sürdürdüklerini anlattı.

IPARD III Programı hakkında katılımcılara bilgi veren Özbey, programın 2024 yılı çağrı takviminin de yayımlandığını duyurdu.

Programa başvuru yapılmasını isteyen Özbey, bilgi almak isteyenleri Sinop İrtibat Ofisine beklediklerini kaydetti.

Konuşmaların ardından, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü binasındaki TKDK Sinop İrtibat Ofisinin açılışı sembolik olarak gerçekleştirildi.

Kaynak: AA

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