Sinop'ta trafik kazası: 4 ölü, 2 yaralı - Son Dakika
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Sinop'ta trafik kazası: 4 ölü, 2 yaralı

Sinop'ta meydana gelen trafik kazasında, otomobille sağlık personelinin olduğu hafif ticari araç çarpıştı. Kazada 4 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Kazada hayatını kaybeden doktor için tören düzenlendi.

11.06.2024 19:05
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Sinop'ta, otomobille sağlık personelinin olduğu hafif ticari aracın çarpışması sonucu 4 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Ender Çoraklı idaresindeki 26 GR 435 plakalı hafif ticari araç, Sinop- Boyabat kara yolunun 15. kilometresinde Selahattin Bulut'un kullandığı 34 FA 3602 otomobille çarpıştı.

Çarpışmanın ardından hafif ticari araçta yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Araçtaki yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Kazada, hafif ticari aracın sürücüsü Çoraklı'nın yanı sıra aynı araçta bulunan Gerze Devlet Hastanesi'nde görevli doktorlar Sena Sakin ve Mehmet Turan Yazlar ile otomobilde bulunan Beyhan Bulut olay yerinde hayatını kaybetti.

Yaralanan Erfelek Devlet Hastanesi'nde görevli doktor Beyza Nur Çetin ile otomobilin sürücüsü ise sağlık ekiplerince Sinop Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Vali Mustafa Özarslan, İl Emniyet Müdürü Tarıkhan Çetiner ve İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Ferhat Kuran kaza yerinde incelemede bulundu.

Kazada hayatını kaybeden doktor Sena Sakin için Sinop Atatürk Devlet Hastanesi'nde tören düzenlendi. Törene Sakin'in ailesinin yanı sıra Vali Özarslan, İl Emniyet Müdürü Çetiner, İl Jandarma Komutanı Kuran, sağlık çalışanları ve diğer ilgililer katıldı.

Dua edilmesinin ardından Türk bayrağına sarılı tabutu cenaze aracına konulan Sakin'in cenazesi, toprağa verilmek üzere memleketi Ordu'ya gönderildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Sinop'ta trafik kazası: 4 ölü, 2 yaralı - Son Dakika

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