Valilik ve TÜBİTAK İş Birliğiyle Öğrencilere Çağdaş Eğitim Materyalleri Sunuldu - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Valilik ve TÜBİTAK İş Birliğiyle Öğrencilere Çağdaş Eğitim Materyalleri Sunuldu

Valilik ve TÜBİTAK İş Birliğiyle Öğrencilere Çağdaş Eğitim Materyalleri Sunuldu

Valilik ve TÜBİTAK iş birliğiyle başlatılan proje kapsamında Sinop'ta gerçekleştirilen temsili teslim töreninde, öğrencilere TÜBİTAK Popüler Bilim Materyalleri sunuldu. Proje kapsamında toplam 16 bin 180 adet TÜBİTAK Bilim Yayınları Kitapları Sinop'a kazandırıldı ve 684 çocuk ve genç için TÜBİTAK Bilim Dergileri abonelikleri gerçekleştirildi.

10.06.2024 16:59
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Valilik ve TÜBİTAK iş birliği ile öğrencilere çağdaş eğitim materyalleri sunarak eğitim kalitelisi artırmak amacıyla başlatılan proje kapsamında, "Tübitak Popüler Bilim Materyalleri" temsili teslim töreni gerçekleştirildi.

Valilik ve TÜBİTAK işbirliği ile başlatılan proje kapsamında Sinop Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen törene, Vali Mustafa Özarslan, Vali Yardımcısı Ali Osman Bulat, İl Milli Eğitim Müdürü Osman Cebeci, İl Kültür ve Turizm Müdürü Fatih Güzel, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Esra Öztürk, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Törende konuşan Vali Özarslan, "Tübitak Bilim Yayınları Kitaplarını ve TÜBİTAK Popüler Bilim Dergilerini" öğrencilerle buluşturduklarını söyledi.

Özarslan, "Evlatlarımızı, bilimin ve teknolojinin ışığında yetiştirmek, Sinop'umuzun ve ülkemizin kalkınması için hayati öneme sahiptir. Gerçekleştirmiş olduğumuz bu proje ile evlatlarımızı çağdaş eğitim materyalleri ile buluşturarak eğitim kalitesini artırmayı hedefliyoruz. Projenin tüm Sinop'umuza, öğretmenlerimize, öğrencilerimize ve ailelerine hayırlı olması dileklerimi iletiyorum.Bu kapsamda projeye verdiği desteklerden dolayı TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal hocamıza ve paydaş kurumlarımıza teşekkür ediyorum." dedi.

Öte yandan 14 Anaokulu için 840, 49 İlkokul için 7 bin 301, 38 Ortaokul için 6 bin 232, 35 Lise için 1155 ve 2 Bilim Sanat Merkezi (BİLSEM) için 514 olmak üzere toplam 16 bin 180 adet TÜBİTAK BİLİM YAYINLARI KİTAPLARI Sinop'a kazandırıldığı ve 03-18 yaş arası toplam 684 çocuk ve genç için TÜBİTAK BİLİM DERGİLERİ aboneliklerinin gerçekleştirildiği bildirildi.

Kaynak: AA

Mustafa Özarslan, Tübitak, Çocuk, Sinop, Eğitim, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Valilik ve TÜBİTAK İş Birliğiyle Öğrencilere Çağdaş Eğitim Materyalleri Sunuldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


09:24 Ambulansa yol vermediler, yetmedi önünü kesip kapıyı açtırdılar Ambulansa yol vermediler, yetmedi önünü kesip kapıyı açtırdılar
09:04 İadeiziyaret bugün Özel ile görüşecek olan Cumhurbaşkanı Erdoğan 18 yıl sonra CHP’ye gidiyor İadeiziyaret bugün! Özel ile görüşecek olan Cumhurbaşkanı Erdoğan 18 yıl sonra CHP'ye gidiyor
08:08 Dışişleri Bakanlığı’ndan Gazze’deki ateşkes kararına ilk yorum: Katliamın sona ermesi bakımından önemli bir adım Dışişleri Bakanlığı'ndan Gazze'deki ateşkes kararına ilk yorum: Katliamın sona ermesi bakımından önemli bir adım
07:46 Beştepe’deki zirveden çarpıcı detay Erdoğan, Akşener’e “Sizce seçimi neden kaybettik“ diye sormuş Beştepe'deki zirveden çarpıcı detay! Erdoğan, Akşener'e "Sizce seçimi neden kaybettik?" diye sormuş
04:41 Aşırı sağın seçim zaferi Fransa’yı karıştırdı Sokağa inen yüzlerce kişi Macron’a tepki gösterdi Aşırı sağın seçim zaferi Fransa'yı karıştırdı! Sokağa inen yüzlerce kişi Macron'a tepki gösterdi
09:52 Bayram öncesi ikinci el araç piyasası durgunluğunu koruyor Bayram öncesi ikinci el araç piyasası durgunluğunu koruyor
09:51 Fed kararı ve enflasyon verileri öncesi dolar yükselişe geçti Fed kararı ve enflasyon verileri öncesi dolar yükselişe geçti
09:41 Melisa Şenolsun, LCV filmiyle En İyi Kadın Oyuncu Ödülü’ne layık görüldü Melisa Şenolsun, LCV filmiyle En İyi Kadın Oyuncu Ödülü'ne layık görüldü
09:38 Herkes onu konuşuyor Ali Koç’un arkasına geçen Yellow’un yaptıklarına bakın Herkes onu konuşuyor! Ali Koç'un arkasına geçen Yellow'un yaptıklarına bakın
09:05 Haber bülteni sunarken depreme yakalandı Haber bülteni sunarken depreme yakalandı
08:53 Mert Günok’tan maç sonu yorumu: Bunlar bahane değil Mert Günok'tan maç sonu yorumu: Bunlar bahane değil
08:53 Survivor All Star’da ilk finalist Batuhan oldu Survivor All Star'da ilk finalist Batuhan oldu
08:16 Zeynep Bastık’la dudak dudağa görüntülenen Serkay Tütüncü’den ilginç sözler: Birbirimizi tanıyoruz Zeynep Bastık'la dudak dudağa görüntülenen Serkay Tütüncü'den ilginç sözler: Birbirimizi tanıyoruz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.06.2024 10:16:08. #1.12#
SON DAKİKA: Valilik ve TÜBİTAK İş Birliğiyle Öğrencilere Çağdaş Eğitim Materyalleri Sunuldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement