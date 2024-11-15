Sinop'ta Yeni Su Ürünleri Tesisi Açıldı - Son Dakika
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Sinop'ta Yeni Su Ürünleri Tesisi Açıldı

Sinop'ta Rekabetçi Sektörler Programı kapsamında su ürünleri işleme tesisi hizmete girdi.

15.11.2024 18:46
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Sinop'ta, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca uygulamaya konulan Rekabetçi Sektörler Programı kapsamında yapımı tamamlanan SEANOP Su Ürünleri İşleme, Şoklama ve Depolama Tesisi, hizmet vermeye başladı.

Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti ortak finansmanıyla Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı (KUZKA) tarafından yürütülen "Sinop'ta Temel Sektörlerin Rekabetçiliğinin Artırılması için Teknik Yardım Projesi" çerçevesinde yapılan tesis, balıkçılık sektörü temsilcilerine tanıtıldı.

20 dönüm arazi üzerine kurulan tesiste, su ürünleri işleme, şoklama, depolama ve buz üretimi gibi hizmetlerin yanı sıra lakerda ve marine üretimi yapılacak.

Programda, katılımcılara tesisin teknolojik altyapısı, çalışma sistemi ve sektör paydaşlarına sunduğu avantajlarla ilgili bilgi verildi.

KUZKA Genel Sekreteri Serkan Genç, burada yaptığı konuşmada, ajans olarak yerel kalkınmayı destekleyecek projeler yürüttüklerini söyledi.

Hizmete alınan tesisin su ürünleri sektörüne önemli katkılar sunacağına inandıklarını dile getiren Genç, şöyle konuştu:

"Tesisimizin, hem avcılık hem yetiştiricilik yoluyla elde edilen balıkları işleyebileceği iki ayrı hattı bulunuyor. Avcılık tarafında boylama, şoklama ve depolama üzerine daha çok faaliyetlerimizi yoğunlaştırıyoruz. Yine iç alma ile ilgili de hattımız mevcut. Yetiştiricilikle ilgili de yine benzer şekilde boylama, iç organ alma, devamında fileto yapma ile ilgili bir hattımız var. Paketleme ve şoklama gibi diğer hizmetleri de sunabiliyoruz. Tesisimiz yıllık 6 bin ton işleme kapasitesine sahip. Burada balıkçılarımız veya yetiştiricilerimizin taleplerine göre farklı hizmetler sunuluyor."

Programa Vali Mustafa Özarslan, CHP Sinop Milletvekili Barış Karadeniz, Belediye Başkanı Metin Gürbüz ile sektör temsilcileri katıldı.

Kaynak: AA

Yerel Yönetim, Balıkçılık, Teknoloji, Ekonomi, Güncel, Yaşam, sinop, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sinop'ta Yeni Su Ürünleri Tesisi Açıldı - Son Dakika

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