Sinop'ta İsrail'in Gazze'ye saldırılarını protesto eden öğrenciler bir araya geldi - Son Dakika
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Sinop'ta İsrail'in Gazze'ye saldırılarını protesto eden öğrenciler bir araya geldi

Sinop\'ta İsrail\'in Gazze\'ye saldırılarını protesto eden öğrenciler bir araya geldi

Sinop'ta, üniversite öğrencileri tarafından İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları protesto edildi.

07.05.2024 14:18
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Sinop'ta, üniversite öğrencileri tarafından İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları protesto edildi.

Sinop Üniversitesi Öğrenci Toplulukları tarafından Öğrenci Yaşam Merkezi'nde düzenlenen etkinlikte bir araya gelen öğrencilere Rektör Prof. Dr. Şakir Taşdemir ve bazı sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri de destek verdi.

Ellerindeki Türk bayrakları ve İsrail'i kınayan dövizlerle etkinliğe katılan öğrenciler, İsrail'e tepki gösteren sloganlar attı.

Topluluk adına basın açıklaması yapan üniversite öğrencisi Salih Arslan, Filistin için dünyanın dört bir yanından feryatlar yükseldiğini söyledi.

Dünya toplumları olarak insanlığı temelinden sarsan bir gerçekliğe şahitlik ettiklerine dikkati çeken Arslan, şunları kaydetti:

"Savaş kelimesinin artık belirgin bir tanımının kalmadığı, masum insanları, kadınları ve çocukları bu tanımın hedefi haline getirmekten sakınmayan bir dünyada yaşıyoruz. Ahlaki hiçbir zemin cereyan eden vahşete engel olamıyor. Yaşananlar insanlık vicdanında derin yaralar açarken, insanlık Gazze'de yaşanan zulme taraf olmaktansa kendisini ateşe vermeyi daha anlaşılır bir tercih olarak görüyor. Bunca zulüm ve katliamın önünde insan olarak kalmanın bedelini Gazze halkı, çocuklarının kanlarıyla ödüyor. Uluslararası hukukun yalnızca güçlü olanların, zayıf olanlara yaptırımları doğrultusunda işletildiği bir dünyada Gazze, kendi işgaline gösterdiği mukavemet ile kendisini özgür sanan birçok göstermelik demokrasiyi temelinden sarsmıştır. İnanıyor ve biliyoruz ki mazlumların ahı, zalimleri kahruperişan edecektir. Yine inanıyor ve biliyoruz ki Allah nurunu tamamlayacaktır. Şehit olan kardeşlerimize Rabb'imizden rahmet diliyor, geride kalan bizlere de gafletten uyanış nasip etsin diyoruz. Kahrolsun zalimler, kahrolsun bu zulme, bu suça ortak olanlar."

Rektör Taşdemir ise Filistin konusunda öğrencilerin her zaman yanlarında olduklarını vurgulayarak, akademik camia olarak kendilerinin de İsrail'i en şiddetli şekilde kınadıklarını söyledi.

Basın açıklaması, duanın ardından sona erdi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Sinop'ta İsrail'in Gazze'ye saldırılarını protesto eden öğrenciler bir araya geldi - Son Dakika

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