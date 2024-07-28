Sinop Valisi Mustafa Özarslan, Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde ikinci olan Mustafa Taş'ı kabul etti - Son Dakika
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Sinop Valisi Mustafa Özarslan, Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde ikinci olan Mustafa Taş'ı kabul etti

Sinop Valisi Mustafa Özarslan, Kırkpınar Yağlı Güreşleri\'nde ikinci olan Mustafa Taş\'ı kabul etti

Sinop Valisi Mustafa Özarslan, 663. Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde Başpehlivanlık final müsabakasında rakibi Yusuf Can Zeybek'e yenilerek ikinci olan Mustafa Taş'ı makamında kabul etti. Valilik Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen ziyarete, güreşçilerin yanı sıra Sinop Belediye Başkanı, Sinop Üniversitesi Rektörü, Vali Yardımcısı ve diğer yetkililer de katıldı. Vali Özarslan, güreşin Sinop'ta sevilmesinde ve yaygınlaşmasında emeği olan sporcuları tebrik ederek, gelecek yıllarda da güreşi yaşatmaya devam edeceklerini belirtti.

28.07.2024 11:39
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Sinop Valisi Mustafa Özarslan, 663. Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde Başpehlivanlık final müsabakasında rakibi Yusuf Can Zeybek'e yenilerekikinci olan Mustafa Taş'ı makamında kabul etti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Valilik Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen ziyarete, Mustafa Taş, Başpehlivanlığa yükselen Erkan Taş, orta küçük boyda birinci olan Yusuf İslam Taş ve beraberindeki heyet katıldı.

Sinop Belediye Başkanı Metin Gürbüz, Sinop Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şakir Tasdemir, Vali Yardımcısı Ali Osman Bulat, İl Genel Meclis Başkanı Ersin Yaman, Gençlik ve Spor İl Müdürü Mehmet Kalyon, AK Parti Sinop İl Başkanı Uğur Giresun da ziyarette yer aldı.

Vali Özarslan yaptığı konuşmada, ata sporu olan güreşin Sinop'ta sevilmesinde, yaygınlaşmasında, Kırkpınar'da, yağlı güreşlerdeki başarılarıyla katkı vermesinde emeği olan Mustafa Taş, Erkan Taş, Yusuf İslam Taş'ın Valiliğe yaptıkları ziyaretten mutluluk duyduklarını söyledi.

Özarslan, "Ata sporumuz olan güreşi sevmek, bu sporu yapan pehlivanları sevmek, tarihimize, geleneklerimize ve değerlerimize de sahip çıkmanın bir ifadesidir. Bu kapsamda yağlı güreş ağası, başpehlivanı, cazgırı, cazgırın manileriyle, davulcuları, zurnacıları, galibi, mağlubu, bezcisi, yağcısı, peşreviyle bir şölendir, tarihtir, tarih şerididir. Dolayısıyla er meydanında ter döken pehlivanlarımızı kutluyorum. Başarılarının devamını diliyorum. Allah pehlivanlarımızın kuvvetlerini daim kılsın. Değerler, başarılar, kadir kıymet bilen vefalı yerlerde ve coğrafyalarda ortaya çıkar. Biz de 2024 yılının Kırkpınar ikincisi Mustafa Taş başpehlivanımızın ismini, kendi ilçesi olan Durağan'ın Kapalı Spor Salonu'na vereceğiz. Hep birlikte Sinop'ta güreşi, yağlı güreşi yaşamaya ve yaşatmaya devam edeceğiz." dedi

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Sinop Valisi Mustafa Özarslan, Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde ikinci olan Mustafa Taş'ı kabul etti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Sinop Valisi Mustafa Özarslan, Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde ikinci olan Mustafa Taş'ı kabul etti - Son Dakika
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