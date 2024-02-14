Şırnak Otoyolu'ndaki araç kazasında şehit olan Ulaştırma Sözleşmeli Er Adem Kel'in cenazesi Hatay'da defnedildi - Son Dakika
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Şırnak Otoyolu'ndaki araç kazasında şehit olan Ulaştırma Sözleşmeli Er Adem Kel'in cenazesi Hatay'da defnedildi

Hakkari- Şırnak Otoyolu'nda meydana gelen araç kazasında yaralanan ve hastanede şehit olan Ulaştırma Sözleşmeli Er Adem Kel'in cenazesi, memleketi Hatay'ın Hassa ilçesinde toprağa verildi. Baba Mehmet Kel'e acı haberi askeri heyet verdi. Şehidin cenaze törenine Vali Mustafa Masatlı, kent protokolü, askeri erkan ve vatandaşlar katıldı.

14.02.2024 14:43
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Şırnak Otoyolu'ndaki araç kazasında şehit olan Ulaştırma Sözleşmeli Er Adem Kel (23), memleketi Hatay'ın Hassa ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

Hakkari- Şırnak Otoyolu'nda personel ve malzeme sevki sırasında yaşanan araç kazasında yaralanan Ulaştırma Sözleşmeli Er Adem Kel, dün kaldırıldığı hastanede şehit oldu. Kel'in Arpalıuşağı Mahallesi'ndeki evine gelen askeri heyet, acı haberi baba Mehmet ve anne Fatma Kel'e verdi. Türk bayrakları asılan şehidin babaevine, yakınları ve komşuları taziye için akın etti.

Bekar olduğu öğrenilen şehidin cenazesi, bugün babaevinden alınan helalliğin ardından Arpalıuşağı Mezarlığı'na getirildi. Burada düzenlenen törene şehidin ailesi, Vali Mustafa Masatlı, kent protokolü, askeri erkan ve vatandaşlar katıldı. Şehidin güçlükle ayakta durabilen babası Mehmet Kel'i, Vali Masatlı sarılarak teselli etti. Kılınan namazın ardından şehidin cenazesi, mahalle mezarlığına defnedildi. (DHA)

Şırnak Otoyolu\'ndaki araç kazasında şehit olan Ulaştırma Sözleşmeli Er Adem Kel\'in cenazesi Hatay\'da defnedildi
Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Şırnak Otoyolu'ndaki araç kazasında şehit olan Ulaştırma Sözleşmeli Er Adem Kel'in cenazesi Hatay'da defnedildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Şırnak Otoyolu'ndaki araç kazasında şehit olan Ulaştırma Sözleşmeli Er Adem Kel'in cenazesi Hatay'da defnedildi - Son Dakika
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