ŞIRNAK SON

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MERKEZToplam Sandık.

31.03.2024 23:38  Güncelleme: 23:40
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MERKEZ

Toplam Sandık : 155
Toplam Seçmen : 49.934
Açılan Sandık : 151
Açılan Sandık Oranı : % 97,42
Kullanılan Oy : 39.213
Geçerli Oy : 37.139
Katılım Oranı : % 80,66

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİMEHMET YARKA% 47,9917.821
DEM PARTİTURAN SALTAN% 40,6315.088
CHPÖZLEM BARAN% 3,721.381
YENİDEN REFAHSABRİ TATAR% 3,081.145
HÜDA PARMUSTAFA ÇİMEN% 1,71634
DİĞER% 1,11412
BTPABDULMUTTALİP ÖRPEK% 0,36134
SAADETMÜCAHİT SANSUR% 0,32119
DEVA PARTİSİSEYFEDDİN NESLİNEBİ% 0,29108
BAĞIMSIZYUSUF ÖLGEN% 0,2594
TKHFULYA DURAK ASLAN% 0,2488
MİLLETGÜLNAZ KÜÇÜKGÜZEL% 0,1246
HAK-PARBARAN ADIGÜZEL% 0,138
APEŞREF BAYRAK% 0,0831
BEYTÜŞŞEBAP

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 79,12

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİKAMİL DÜRMÜŞ% 57,352.170
DEM PARTİBEYBÜN ASLAN% 32,291.222
ZAFER PARTİSİELİF EYLÜL TATAR% 5,71216
CHPRAMAZAN ATAMAN% 2,77105
BTPERDEM PERVANLAR% 0,9335
HÜDA PARARAFAT ÇİMEN% 0,6324
SAADETMEHMET TALHA FİTOZ% 0,2911
DİĞER% 0,031
CİZRE

Açılan Sandık Oranı : % 80,08
Katılım Oranı : % 71,10

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
DEM PARTİGÜLER YERBASAN% 72,6433.167
AK PARTİÖMER YILDIZ% 21,279.713
HÜDA PARTAHİR BİLİZ% 2,14979
CHPÖMER YALDIZ% 1,31599
ZAFER PARTİSİABDULCEBBAR UÇAR% 0,85388
YENİDEN REFAHMUSTAFA GENÇOĞLU% 0,52239
DEVA PARTİSİAHMET KAYAN% 0,39180
İYİ PARTİSALİH KAYAALP% 0,24107
HAK-PARSERHAN SEYYİDOĞLU% 0,1672
DİĞER% 0,1672
BTPORHAN DEDE% 0,1361
SAADETFEYYAZ BOZKURT% 0,145
APMEMET GÖKBALIK% 0,0939
GÜÇLÜKONAK

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 82,57

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
BÜYÜK BİRLİKSELAHATTİN AKTUĞ% 30,95805
AK PARTİBİLAL AKTUĞ% 28,99754
CHPSADIK KARAHAN% 23,49611
DEM PARTİEMİN DAYAN% 11,26293
ZAFER PARTİSİŞERİF ÖZKAPLAN% 2,3561
GELECEK PARTİSİSELAHATTİN DALGIÇ% 1,4638
DEVA PARTİSİSABAHAT AKTUĞ% 1,1530
BTPRAMAZAN KORUCU% 0,359
İDİL

Açılan Sandık Oranı : % 96,49
Katılım Oranı : % 64,10

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
DEM PARTİTÜRKAN KAYIR% 71,757.695
AK PARTİİKBALHAN HAZNEDAR% 19,722.115
HÜDA PARASIM ÖZALP% 3,35359
CHPABDULCEBBAR BADUR% 1,85199
ZAFER PARTİSİMEHMET EMİN TATAR% 1,6172
İYİ PARTİBİRGÜL ZAN% 0,94101
SAADETTAHA ESAD KUTLUAY% 0,4750
BTPOĞUZHAN KASAP% 0,3234
SİLOPİ

Açılan Sandık Oranı : % 95,92
Katılım Oranı : % 73,25

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
DEM PARTİJİYAN ORMANLI% 62,8326.937
GELECEK PARTİSİNİZAR ÖKTEN% 21,579.249
AK PARTİNİHAT MEHMETOĞLU% 7,463.198
HÜDA PARKAMİL BAYAR% 2,07887
CHPSERDAR SOYSAL% 1,91819
YENİDEN REFAHŞÜKRÜ ÖZDEMİR% 1,14490
ZAFER PARTİSİBEYZA TATAR% 1,06454
BAĞIMSIZFETHULLAH ELÇİ% 0,61264
BAĞIMSIZCİHAN ARMAGAN% 0,44187
BTPCUMA ÖRPEK% 0,4172
İYİ PARTİŞAHİN TİMUR% 0,4170
DİĞER% 0,1148
ULUDERE

Açılan Sandık Oranı : % 85,19
Katılım Oranı : % 64,46

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİGÜRGİN ÜREK% 48,972.284
DEM PARTİALİ ÜREK% 421.959
ZAFER PARTİSİPINAR ÖZKAPLAN% 3,52164
DİĞER% 3,19149
CHPBARIŞ ENCU% 2,19102
BTPERKAN GÜNERİ% 0,136

Kaynak: AA

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