ŞIRNAK SON

MERKEZ
|Toplam Sandık
|:
|155
|Toplam Seçmen
|:
|49.934
|Açılan Sandık
|:
|151
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 97,42
|Kullanılan Oy
|:
|39.213
|Geçerli Oy
|:
|37.139
|Katılım Oranı
|:
|% 80,66
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|MEHMET YARKA
|% 47,99
|17.821
|DEM PARTİ
|TURAN SALTAN
|% 40,63
|15.088
|CHP
|ÖZLEM BARAN
|% 3,72
|1.381
|YENİDEN REFAH
|SABRİ TATAR
|% 3,08
|1.145
|HÜDA PAR
|MUSTAFA ÇİMEN
|% 1,71
|634
|DİĞER
|% 1,11
|412
|BTP
|ABDULMUTTALİP ÖRPEK
|% 0,36
|134
|SAADET
|MÜCAHİT SANSUR
|% 0,32
|119
|DEVA PARTİSİ
|SEYFEDDİN NESLİNEBİ
|% 0,29
|108
|BAĞIMSIZ
|YUSUF ÖLGEN
|% 0,25
|94
|TKH
|FULYA DURAK ASLAN
|% 0,24
|88
|MİLLET
|GÜLNAZ KÜÇÜKGÜZEL
|% 0,12
|46
|HAK-PAR
|BARAN ADIGÜZEL
|% 0,1
|38
|AP
|EŞREF BAYRAK
|% 0,08
|31
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 100
|Katılım Oranı
|:
|% 79,12
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|KAMİL DÜRMÜŞ
|% 57,35
|2.170
|DEM PARTİ
|BEYBÜN ASLAN
|% 32,29
|1.222
|ZAFER PARTİSİ
|ELİF EYLÜL TATAR
|% 5,71
|216
|CHP
|RAMAZAN ATAMAN
|% 2,77
|105
|BTP
|ERDEM PERVANLAR
|% 0,93
|35
|HÜDA PAR
|ARAFAT ÇİMEN
|% 0,63
|24
|SAADET
|MEHMET TALHA FİTOZ
|% 0,29
|11
|DİĞER
|% 0,03
|1
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 80,08
|Katılım Oranı
|:
|% 71,10
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|DEM PARTİ
|GÜLER YERBASAN
|% 72,64
|33.167
|AK PARTİ
|ÖMER YILDIZ
|% 21,27
|9.713
|HÜDA PAR
|TAHİR BİLİZ
|% 2,14
|979
|CHP
|ÖMER YALDIZ
|% 1,31
|599
|ZAFER PARTİSİ
|ABDULCEBBAR UÇAR
|% 0,85
|388
|YENİDEN REFAH
|MUSTAFA GENÇOĞLU
|% 0,52
|239
|DEVA PARTİSİ
|AHMET KAYAN
|% 0,39
|180
|İYİ PARTİ
|SALİH KAYAALP
|% 0,24
|107
|HAK-PAR
|SERHAN SEYYİDOĞLU
|% 0,16
|72
|DİĞER
|% 0,16
|72
|BTP
|ORHAN DEDE
|% 0,13
|61
|SAADET
|FEYYAZ BOZKURT
|% 0,1
|45
|AP
|MEMET GÖKBALIK
|% 0,09
|39
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 100
|Katılım Oranı
|:
|% 82,57
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|BÜYÜK BİRLİK
|SELAHATTİN AKTUĞ
|% 30,95
|805
|AK PARTİ
|BİLAL AKTUĞ
|% 28,99
|754
|CHP
|SADIK KARAHAN
|% 23,49
|611
|DEM PARTİ
|EMİN DAYAN
|% 11,26
|293
|ZAFER PARTİSİ
|ŞERİF ÖZKAPLAN
|% 2,35
|61
|GELECEK PARTİSİ
|SELAHATTİN DALGIÇ
|% 1,46
|38
|DEVA PARTİSİ
|SABAHAT AKTUĞ
|% 1,15
|30
|BTP
|RAMAZAN KORUCU
|% 0,35
|9
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 96,49
|Katılım Oranı
|:
|% 64,10
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|DEM PARTİ
|TÜRKAN KAYIR
|% 71,75
|7.695
|AK PARTİ
|İKBALHAN HAZNEDAR
|% 19,72
|2.115
|HÜDA PAR
|ASIM ÖZALP
|% 3,35
|359
|CHP
|ABDULCEBBAR BADUR
|% 1,85
|199
|ZAFER PARTİSİ
|MEHMET EMİN TATAR
|% 1,6
|172
|İYİ PARTİ
|BİRGÜL ZAN
|% 0,94
|101
|SAADET
|TAHA ESAD KUTLUAY
|% 0,47
|50
|BTP
|OĞUZHAN KASAP
|% 0,32
|34
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 95,92
|Katılım Oranı
|:
|% 73,25
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|DEM PARTİ
|JİYAN ORMANLI
|% 62,83
|26.937
|GELECEK PARTİSİ
|NİZAR ÖKTEN
|% 21,57
|9.249
|AK PARTİ
|NİHAT MEHMETOĞLU
|% 7,46
|3.198
|HÜDA PAR
|KAMİL BAYAR
|% 2,07
|887
|CHP
|SERDAR SOYSAL
|% 1,91
|819
|YENİDEN REFAH
|ŞÜKRÜ ÖZDEMİR
|% 1,14
|490
|ZAFER PARTİSİ
|BEYZA TATAR
|% 1,06
|454
|BAĞIMSIZ
|FETHULLAH ELÇİ
|% 0,61
|264
|BAĞIMSIZ
|CİHAN ARMAGAN
|% 0,44
|187
|BTP
|CUMA ÖRPEK
|% 0,4
|172
|İYİ PARTİ
|ŞAHİN TİMUR
|% 0,4
|170
|DİĞER
|% 0,11
|48
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 85,19
|Katılım Oranı
|:
|% 64,46
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|GÜRGİN ÜREK
|% 48,97
|2.284
|DEM PARTİ
|ALİ ÜREK
|% 42
|1.959
|ZAFER PARTİSİ
|PINAR ÖZKAPLAN
|% 3,52
|164
|DİĞER
|% 3,19
|149
|CHP
|BARIŞ ENCU
|% 2,19
|102
|BTP
|ERKAN GÜNERİ
|% 0,13
|6
Son Dakika › Güncel › ŞIRNAK SON - Son Dakika
Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanlığına kesin olmayan sonuçlara göre yeniden seçilen Mansur Yavaş, "Biz bu seçim sonuçlarını zafer olarak görmüyoruz.
31 Mart yerel seçimlerinde İstanbul'da sandıkların yüzde 68.22'si sayıldı. CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, yüzde 55.87 oy oranıyla önde götürüyor.
ANKA Haber Ajansı'nın verilerine göre saat 22.45 itibarıyla Çanakkale'de oyların yüzde 47,64'ü sayıldı. Çanakkale'de yüzde 40,8 ile CHP Adayı Muharrem Erkek birinci sırada bulunuyor. Çanakkale Belediye Başkanlığı seçimlerinde sayılan oyların sonuçlarına göre partilerin oy oranları şöyle: CHP yüzde 40,8, İYİ Parti yüzde 37,85, AK Parti yüzde 18.83, DEM Parti yüzde 1,5, YRP yüzde 0,36. Çanakkale'de oy sayma işlemleri devam ediyor.
Bursa'da yerel seçimlerde Cumhuriyet Halk Partisi'nin zaferi sonrası partililer meşalelerle kutlama yaptı. Başkan adayı Mustafa Bozbey'in katılımıyla gece yarısı büyük bir kutlama olması bekleniyor.
Aydın'ın Nazilli ilçesinde resmi olmayan sonuçlara göre CHP Belediye Başkan adayı Ertuğrul Tetik seçimi kazandı. Seçim sonuçlarına göre Tetik, yüzde 49,08 oy alarak zaferini ilan etti.
Denizli'nin Tavas ilçesinde resmi olmayan seçim sonuçlarının kutlandığı CHP ilçe binasında balkonun çökmesi sonucu 3'ü ağır 8 kişi yaralandı.
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