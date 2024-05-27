Şırnak\'ta İsrail\'in Gazze saldırılarını protesto için Fetih Yürüyüşü düzenlendi

Güncel

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto için Şırnak'ta "Fetih Yürüyüşü" düzenlendi.

Şırnak Sivil Toplum Platformu öncülüğünde sivil toplum kuruluşlarının desteğiyle düzenlenen etkinlik kapsamında, vatandaşlar Geylani Camisi'nde bir araya geldi.

Akşam namazının ardından Gazze'de hayatını kaybedenler için gıyabi cenaze namazı kılındı, dua edildi.

Daha sonra katılımcılar, ellerinde Türk ve Filistin bayraklarıyla, tekbirler getirerek ve İsrail aleyhine sloganlar atarak Cumhuriyet Meydanı'na kadar yürüdü.

Burada grup adına konuşan Abdulbasır Bural, Gazze'de aylardır soykırım yapan İsrail'in dün de Refah'taki kampa bombalarla saldırdığını, masum Filistinlileri katlettiğini söyledi.

Türkiye'nin her zaman Filistinli kardeşlerinin yanında olduğuna belirtin Bural, "Filistinli kardeşlerimiz bugün insanlık dramının en acısını yaşıyor ve sadece kendi toprakları için değil tüm İslam coğrafyası için bedel ödüyor." dedi.

Bural, Filistin halkı için seslerini her geçen gün daha fazla yükselterek mazlumun yanında olmaya ve İsrail ürünlerini boykot etmeye devam edeceklerini sözlerine ekledi.

Daha sonra hayatını kaybeden Filistinliler için dua okundu.

Yürüyüşe, AK Parti Şırnak İl Başkanı İbrahim Halil Erkan ile Merkez İlçe Başkanı Rahmet Taşar da katıldı.