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Şırnak'ta İsrail'in Gazze'ye saldırıları basın açıklaması ile protesto edildi

Peygamber Sevdalıları Vakfı Şırnak Temsilciliği öncülüğünde bazı sivil toplum kuruluşlarının desteğiyle İsmet Paşa Mahallesi'ndeki Ulu Cami önünde toplanan katılımcılar, ellerinde Filistin bayrakları ile İsrail karşıtı slogan attı, tekbir getirdi.

Grup adına basın açıklamasını okuyan Mücahit Tatar, İsrail'in Gazze'ye saldırılarının sona ermesini istediklerini söyledi.

Filistin için yapılan her eylem ve atılan her adımın çok kıymetli ve takdire şayan olduğunu ifade eden Tatar, "Şunu artık bütün dünya anladı ki; bu vahşeti sokağa dökülen vicdan sahibi kitlelerin gücüyle engellemek mümkün değildir." dedi.

???????Açıklamanın ardından saldırılarda hayatını kaybeden Filistinliler için dua edildi.