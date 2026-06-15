Şırnak'ta Jandarma'nın 187. yılı kutlandı - Son Dakika
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Şırnak'ta Jandarma'nın 187. yılı kutlandı

15.06.2026 13:00
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Şırnak'ta Jandarma Teşkilatı'nın 187. kuruluş yıl dönümü programında çelenk sunumu, eğitimli köpek gösterileri ve sergi düzenlendi; Vali Ekici ve Tümgeneral Tombul konuşmalarında güvenlik vurgusu yaptı.

ŞIRNAK'ta, Jandarma Teşkilatı'nın 187'nci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen programda çelenk sunma töreni gerçekleştirildi, eğitimli köpeklerin gösterileri ilgi gördü.

Jandarma Teşkilatı'nın 187'nci kuruluş yıl dönümü etkinlikleri, Şırnak İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Zafer Tombul ve Çakırsöğüt Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Şinasi Güçlü'nün, Şırnak Valisi Birol Ekici'yi makamında ziyaretiyle başladı. Ardından Şırnak Valiliği bahçesindeki Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu, saygı duruşunda bulunulup İstiklal Marşı okundu. Program, Şırnak 23'üncü Piyade Tümen Komutanlığı'nda düzenlenen törenle devam etti. Törene Vali Birol Ekici, 23'üncü Piyade Tümen Komutanı Tümgeneral Rıfat Dönel, Belediye Başkanı Mehmet Yarka, Cumhuriyet Başsavcısı Hayrullah Şahin, İl Emniyet Müdürü Volkan Sazak, şehit ve gazi aileleri ile askeri personel katıldı.

'ŞEHRİMİZ TÜRKİYE'NİN EN GÜVENLİ ŞEHİRLERİNİN BAŞINDA GELMEKTEDİR'

Törende konuşan Vali Birol Ekici, jandarmanın kamu düzenindeki rolüne dikkat çekerek, "Jandarmamızın kuruluşunun 187'nci yılını kutluyorum. Bu 187 yılda bugün jandarmamız 86 milyonun güvenini kazanmış ve ülkemizde kamu düzeni ve güvenliğinin sağlanmasında en önemli rolü üstlenen kuruluşlardan biri haline gelmiştir. Bugün modern teknoloji ve disiplinli personeliyle ülkemizin yüzde 95'inde kamu düzeni ve güvenliğinin sağlanmasından sorumludur. İlimizde de şehrimizin yüzde 97'lik alanında ve nüfusumuzun yaklaşık yüzde 40'ının yaşadığı bölgelerde kamu düzeni ve güvenliğini jandarmamız sağlamaktadır. Jandarma, terörle mücadelede, uyuşturucuyla mücadelede ve suçla mücadelede önemli başarılara imza atmıştır. Polisimiz, Mehmetçiğimiz ve korucularımızla birlikte bugün şehrimiz Türkiye'nin en güvenli ve yaşanabilir şehirlerinden biri haline gelmiştir" dedi.

'HALKIMIZIN HİZMETİNDE OLMAYA DEVAM EDECEĞİZ'

İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Zafer Tombul ise "Başarılarla dolu 187 yıllık köklü bir tarihe sahip olan Jandarma Genel Komutanlığı, kuruluşundan bugüne kadar yüce milletimizin sevgi ve güvenine mazhar olmuştur. Türkiye Cumhuriyeti Jandarması, kurulduğu günden bu yana ülkemizin her noktasında halkımızın hizmetinde olmuş, bundan sonra da olmaya devam edecektir. Jandarma teşkilatımız, her türlü suç ve suç örgütleriyle mücadelede fedakarca görev yapmaktadır. Vatandaşlarımızın hak ve özgürlüklerine saygılı, halkın memnuniyetini esas alan anlayışla görevlerimizi yerine getirmeyi sürdüreceğiz" diye konuştu.

Konuşmaların ardından bomba arama köpeği 'Emlak', toplumsal olaylar köpeği 'Çevik' ve takip köpeği 'Atom'un katıldığı gösteriler gerçekleştirildi. Programda ayrıca jandarma personelinin kullandığı silah ve teçhizatlar ile jandarma tarihini yansıtan fotoğrafların yer aldığı sergi gezildi. Tören, resmi geçit ile sona erdi.

Haber-Kamera: Sekvan KÜDEN/ŞIRNAK,

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Şırnak'ta Jandarma'nın 187. yılı kutlandı - Son Dakika

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