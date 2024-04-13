Şırnak'ta kamu görevlisine taciz iddiasıyla saldırı: 4 gözaltı - Son Dakika
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Şırnak'ta kamu görevlisine taciz iddiasıyla saldırı: 4 gözaltı

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Şırnak'ta bir kamu görevlisi, evli bir kadını taciz ettiği iddiasıyla kalabalık bir grup tarafından darbedildi. Konuyla ilgili valilikten yapılan açıklamada şahsın hastaneye kaldırıldığı ve olayla ilgili 4 şüphelinin gözaltına alındığını bildirildi.

13.04.2024 01:17  Güncelleme: 01:17
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Şırnak Valiliği, kentte bir kamu görevlisinin taciz iddiasıyla darbedilmesine ilişkin, konuyla ilgili adli ve idari tahkikat başlatıldığını, olaya karışan 4 şüphelinin gözaltına alındığını bildirdi.

KALABALIK BİR GRUP DARBETTİ

Akşam saatlerinde merkeze bağlı Dicle Mahallesi Orman Caddesi üzerinde iddiaya göre alkollü olduğu belirtilen Z.Ç. isimli kamu görevlisi yolda gördüğü evli ve tanımadığı bir kadına arkadan sarıldı. Tacize uğrayan kadın, bağırarak çevredeki vatandaşlardan yardım istedi.

Olay yerinde toplanan vatandaşlar Z.Ç.'yi darbederek yaraladı. Bölgede devriye görevinde bulunan polis ekipleri olaya müdahale ederek, Z.Ç.'yi öfkeli kalabalığın elinden kurtardı. İhbar üzerine adrese sağlık ekipleri sevk edildi. Aldığı darbelerle başında ve vücudunda kırıklar olduğu belirlenen Z.Ç., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinden sonra hastaneye götürülerek, tedavi altına alındı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Olay sonrası Şırnak Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Konuyla ilgili adli ve idari tahkikat başlatılmış olup, olaya karışan 4 şüpheli gözaltına alınmıştır. Konu Valiliğimizce hassasiyetle ve yakından takip edilmektedir." ifadeleri kullanıldı.

Şırnak\'ta kamu görevlisine taciz iddiasıyla saldırı: 4 gözaltı
Kaynak: AA

Şırnak Valiliği, Güvenlik, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Şırnak'ta kamu görevlisine taciz iddiasıyla saldırı: 4 gözaltı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (17)

  • Hajkan Hajkan: Uzman çavuşa resmen tuzak kurup linç etmişler. Yerel basında bile kızla arkadaş oldukları yazıyor. Askerimiz uyanık olmalı ve her bir mensubunu korumalı. 103 153 Yanıtla ferhat eser: halk herzaman önde gelir oğlum uzman acemi önce halkı koruyacak sonra kendini sen hangi kafada yaşıyorsun???? 66 83 ferhat eser: tevfik gerçekler milliyetçi görünüp vatanı hancerleyenlerin hoşuna gitmez seni iyi anlıyorum ama artık para etmiyor bu oyunlar 41 8 tevfik tecik: ferhat eser her alanda marjinal olma yolunda emin adimlarla ilerliyor. 10 22
  • Taha Yıldız: Türk askerine tuzak kurmuşlar iftira atarak, Şırnak ne beklersin .. 53 72 Yanıtla Fatih Doğan: trk askerin açığa alındı. trk askerinden ne beklersin. 8 20
  • Taha Yıldız: Şırnak(Dem) ne beklersin? 40 58 Yanıtla
  • ferhat eser: Bu Şırnakta her türlü olay dönüyor 70 20 Yanıtla Gencay Ozcetin: kaç yaşındasın sen 11 11 Bilal Önlü: Uzman çavuş yapmış. Şırnak ne alaka 4 3
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