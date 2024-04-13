Şırnak Valiliği, kentte bir kamu görevlisinin taciz iddiasıyla darbedilmesine ilişkin, konuyla ilgili adli ve idari tahkikat başlatıldığını, olaya karışan 4 şüphelinin gözaltına alındığını bildirdi.
Akşam saatlerinde merkeze bağlı Dicle Mahallesi Orman Caddesi üzerinde iddiaya göre alkollü olduğu belirtilen Z.Ç. isimli kamu görevlisi yolda gördüğü evli ve tanımadığı bir kadına arkadan sarıldı. Tacize uğrayan kadın, bağırarak çevredeki vatandaşlardan yardım istedi.
Olay yerinde toplanan vatandaşlar Z.Ç.'yi darbederek yaraladı. Bölgede devriye görevinde bulunan polis ekipleri olaya müdahale ederek, Z.Ç.'yi öfkeli kalabalığın elinden kurtardı. İhbar üzerine adrese sağlık ekipleri sevk edildi. Aldığı darbelerle başında ve vücudunda kırıklar olduğu belirlenen Z.Ç., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinden sonra hastaneye götürülerek, tedavi altına alındı.
Olay sonrası Şırnak Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Konuyla ilgili adli ve idari tahkikat başlatılmış olup, olaya karışan 4 şüpheli gözaltına alınmıştır. Konu Valiliğimizce hassasiyetle ve yakından takip edilmektedir." ifadeleri kullanıldı.
Son Dakika › Güncel › Şırnak'ta kamu görevlisine taciz iddiasıyla saldırı: 4 gözaltı - Son Dakika
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