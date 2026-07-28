Şırnak'ta Kaza: İki Ölü, İki Yaralı

(ŞIRNAK) - Şırnak'ın Güçlükonak ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkarak şarampole devrilen otomobildeki 1'i çocuk 2 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi ağır yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Güçlükonak ilçesine bağlı Akdizgin köyü mevkiinde Sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 34 DFT 762 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak şarampole devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.

Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye çok sayıda sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Hastanenin acil servisinde tedaviye alınan yaralılardan Hejar Özer (20) ve Yasin Balkan (16), doktorların tüm müdahalelerine rağmen yaşamını yitirdi.

Diğer iki yaralının tedavilerinin sürdüğü ve sağlık durumlarının ağır olduğu öğrenildi.