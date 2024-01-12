Şırnak\'ta Sobadan Sıçrayan Kıvılcımlarla Prefabrik Ev Yandı

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ŞIRNAK'ta sobadan sıçrayan kıvılcımlardan çıkan yangında prefabrik ev yandı.

Yangın, öğle saatlerinde merkeze bağlı Toptepe köyünde meydana geldi. Süleyman Katar'a ait prefabrik evde, sobadan çıkan kıvılcımlar yangına neden oldu. Yangın kısa sürede büyürken, ihbarla olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Kimsenin yaralanmadığı yangında, prefabrik ev kullanılamaz hale geldi. (DHA)