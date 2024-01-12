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Şırnak'ta Sobadan Sıçrayan Kıvılcımlarla Prefabrik Ev Yandı - Son Dakika
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Şırnak'ta Sobadan Sıçrayan Kıvılcımlarla Prefabrik Ev Yandı

Şırnak'ın Toptepe köyünde, bir sobadan sıçrayan kıvılcımların neden olduğu yangında, Süleyman Katar'a ait prefabrik ev kullanılamaz hale geldi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri yangını kontrol altına alarak söndürdü. Yangında herhangi bir yaralanma yaşanmazken, ev tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.

12.01.2024 - 15:44,  Güncelleme: 15:44
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ŞIRNAK'ta sobadan sıçrayan kıvılcımlardan çıkan yangında prefabrik ev yandı.

Yangın, öğle saatlerinde merkeze bağlı Toptepe köyünde meydana geldi. Süleyman Katar'a ait prefabrik evde, sobadan çıkan kıvılcımlar yangına neden oldu. Yangın kısa sürede büyürken, ihbarla olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Kimsenin yaralanmadığı yangında, prefabrik ev kullanılamaz hale geldi. (DHA)

Şırnak\'ta Sobadan Sıçrayan Kıvılcımlarla Prefabrik Ev Yandı
Kaynak: DHA
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İtfaiye, Katar, Yaşam, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Şırnak'ta Sobadan Sıçrayan Kıvılcımlarla Prefabrik Ev Yandı - Son Dakika
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